Мінцифри пропонує за бажанням разом із паспортом видавати українцям офіційну електронну пошту, - законопроєкт

У Міністерстві цифрової трансформації розробили законопроєкт про запровадження в Україні видачі офіційної електронної пошти.

Як повідомляє пресслужба відомства, в парламенті вже зареєстровано відповідний законопроєкт №3860, який передбачає зміни в законодавстві, які нібито спрощують спілкування між громадянами, бізнесом та державою, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що офіційна пошта складатиметься з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені (крім доменних імен, що закінчуються на ".ru"). Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується визначити код згідно з ЄДР, для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер картки платників податків.

"Така пошта реєструватиметься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань і в Єдиному державному демографічному реєстрі", - розповіли в Мінцифри.

Повідомляється, що підприємства, установи, товариства та ФОП під час реєстрації і реєстрації змін відомостей в ЄДР автоматично отримуватимуть офіційні електронні адреси. Під час оформлення паспорта громадянина України вперше, його обміну або за власним бажанням громадянину буде присвоєно офіційну адресу.

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"Листи і повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, можна вважати направленими і офіційно врученими і не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їхнього направлення тощо", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, для юридичних осіб, самозайнятих осіб та інших суб'єктів правовідносин пропонується ввести процедуру реєстрації офіційної електронної пошти, яка використовуватиметься в діловому спілкуванні, під час листування з судами, державними органами тощо.

Передбачається поетапність переходу комунікацій в електронний вигляд, але якщо офіційна адреса не зареєстрована і відсутня в ЄДР, зберігається форма направлення листів поштою.

У Міністерстві додали, що для фізичних осіб також пропонується впровадження такого поняття, і можливість використання офіційної електронної пошти буде присвоюватися громадянам під час отримання паспорта, зміни даних у паспорті.

Зазначається, що фізособи отримуватимуть офіційну електронну адресу тільки за бажанням. Це можна зробити через Єдиний портал державних послуг "Дія".