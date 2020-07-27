УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12814 відвідувачів онлайн
Новини
5 186 178

Мінцифри пропонує за бажанням разом із паспортом видавати українцям офіційну електронну пошту, - законопроєкт

Мінцифри пропонує за бажанням разом із паспортом видавати українцям офіційну електронну пошту, - законопроєкт

У Міністерстві цифрової трансформації розробили законопроєкт про запровадження в Україні видачі офіційної електронної пошти.

Як повідомляє пресслужба відомства, в парламенті вже зареєстровано відповідний законопроєкт №3860, який передбачає зміни в законодавстві, які нібито спрощують спілкування між громадянами, бізнесом та державою, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що офіційна пошта складатиметься з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені (крім доменних імен, що закінчуються на ".ru"). Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується визначити код згідно з ЄДР, для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер картки платників податків.

"Така пошта реєструватиметься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань і в Єдиному державному демографічному реєстрі", - розповіли в Мінцифри.

Повідомляється, що підприємства, установи, товариства та ФОП під час реєстрації і реєстрації змін відомостей в ЄДР автоматично отримуватимуть офіційні електронні адреси. Під час оформлення паспорта громадянина України вперше, його обміну або за власним бажанням громадянину буде присвоєно офіційну адресу.

Читайте також: Мінцифри планує запустити електронний ІПН в мобільному додатку "Дія"

"Листи і повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, можна вважати направленими і офіційно врученими і не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їхнього направлення тощо", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, для юридичних осіб, самозайнятих осіб та інших суб'єктів правовідносин пропонується ввести процедуру реєстрації офіційної електронної пошти, яка використовуватиметься в діловому спілкуванні, під час листування з судами, державними органами тощо.

Передбачається поетапність переходу комунікацій в електронний вигляд, але якщо офіційна адреса не зареєстрована і відсутня в ЄДР, зберігається форма направлення листів поштою.

У Міністерстві додали, що для фізичних осіб також пропонується впровадження такого поняття, і можливість використання офіційної електронної пошти буде присвоюватися громадянам під час отримання паспорта, зміни даних у паспорті.

Зазначається, що фізособи отримуватимуть офіційну електронну адресу тільки за бажанням. Це можна зробити через Єдиний портал державних послуг "Дія".

Автор: 

законопроєкт (3616) електронна пошта (14) Мінцифри (1205)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Потужно! А я все гадав чим вони взагалі займаються...
показати весь коментар
27.07.2020 22:12 Відповісти
+16
А нафіга мені офіційної? Щоб мене контролювали державні органи? Мені вистачить і тої, яка є.
показати весь коментар
27.07.2020 22:15 Відповісти
+15
"сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными" - а вот и главное попадалово, особенно по поводу повесток в военкомат или в суд.
показати весь коментар
27.07.2020 22:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну ніякі це не ворота. У більшості підприємств вже існують поштові скриньки і вони вказані у різних довідниках. Мені здається, що безкоштовне поштове листування хочуть зробити платним.
показати весь коментар
27.07.2020 22:32 Відповісти
Можливо
показати весь коментар
27.07.2020 22:42 Відповісти
Я Дании уже где-то лет 4-5 как все имеют емайл для общения с государственными органами. Все письма от государства приходят на этот емейл и штраф тоже . Называется *****
показати весь коментар
27.07.2020 22:17 Відповісти
В Данії немає війни з московією
показати весь коментар
27.07.2020 22:19 Відповісти
До чего тут война ?

Это экономия .
показати весь коментар
27.07.2020 22:22 Відповісти
мозгов?
показати весь коментар
27.07.2020 22:24 Відповісти
Братишка, все правильно, все верно. Просто в Дании все сделано для государства. И теперь государство такое классное- может и то, и другое для граждан... И хочет с ними общаться... А тута- чтобы просто пообщаться с государством, нужно что то и как то преодолеть...
показати весь коментар
27.07.2020 22:23 Відповісти
Вот были все органы государства закрыты на карантин, а я сам писал по емайлу в государственные органы. И ответ был быстро, и зачем мне ийти на пошту покупать марку , отправлять письмо и ждать когда оно дойдёт и пройдёт ответ ?
показати весь коментар
27.07.2020 22:28 Відповісти
Ден, я понял. Не поняли другие... Да и ты не понял... Я о том, что ты живешь в типа, другом мире. Ты живешь в классном мире, и наши хотят так же. Только вот беда- кто то должен этот мир создать, та еще и их заставить в нем жить...
показати весь коментар
27.07.2020 22:35 Відповісти
Да , ты прав . Они сами не знают чего хотят , все им не так .
показати весь коментар
27.07.2020 22:54 Відповісти
Датчанин, иди на хрен.
Этот форум не для тебя, ты ничего не понимаешь.
показати весь коментар
28.07.2020 09:34 Відповісти
"сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными" - а вот и главное попадалово, особенно по поводу повесток в военкомат или в суд.
показати весь коментар
27.07.2020 22:18 Відповісти
але там вказано -добровільне відкриття скриньки.. )
крім того завжди можна відмазатись -НЕМАЄ в ЗАКОНАХ І КОНСТИТУЦІЇ ОБОВ"ЯЗКУ ГРОМАДЯНИНА ЗАХОДИТИ В СКРИНЬКУ ЩОДНЯ чи щотижня. )
показати весь коментар
27.07.2020 22:52 Відповісти
Дудик.
У нас в стране 73% "добровольных" зе-тыпилов.


И требования проверять ящик в законе нет и не будет...
Но, ты - дудик.
Будет: "факт отсылки сообщения, будет считаться официально ПОЛУЧЕНЫМ". И всем будет ПОХ когда и если ты его прочтешь.
Что тут тебе непонятно?
показати весь коментар
27.07.2020 23:00 Відповісти
це ваші домисли,"25-відсоткова иліта"..))
показати весь коментар
27.07.2020 23:04 Відповісти
Это не домыслы, это так в проекте закона написано. Уже. Но ты верь, что всё делается ради твоего блага
показати весь коментар
28.07.2020 00:04 Відповісти
Это вы потом в суде будете доказывать какие у вас права и обязанности, когда будете пытаться недвижимость вернуть
показати весь коментар
28.07.2020 13:11 Відповісти
Каким бы ни был патриот, а повестку в военкомат считает попадаловом...
показати весь коментар
28.07.2020 11:55 Відповісти
Попадалово не сама повестка, а то, что ты можешь загреметь в тюрьму. Вот просто на ровном месте. И на суде это ты уже будешь безуспешно доказывать, что никаких повесток в своей почте ты не видел. Тебе скажут "а мы четыре раза тебе на электронку повестку отправили", и всё, ты виноват. Ты ведь после этого не в армию попадешь, а в тюрьму.
показати весь коментар
28.07.2020 16:56 Відповісти
"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующие дополнительного документального подтверждения их направления и т.д.", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3210412

Замечааательно как придумали, креативные зелебобики... Теперь повестки в военкомат, в суд и другие документы по электронке отправили и посчитали, что человек уже получил и ознакомился... Все кодексы и законы побоку
показати весь коментар
27.07.2020 22:19 Відповісти
В Дании такой есть уже где-то лет 4-5. Все письма от государственных органов приходят на емайл
показати весь коментар
27.07.2020 22:21 Відповісти
тобі ж вже десятий каже: ми - не в Данії
показати весь коментар
27.07.2020 22:35 Відповісти
нічого ти не знаєш. У нас спілкування з держ органами вже давно можливе через інет. кожен підприємець вказує свій (один із) поштову скриньку при відправленні звітів. Звіти в податкову теж через інтернет вже давно. Там, де їм вигідно, вони все вже автоматизували ще при януковичі. Але коли ти - прибиральник чи водій, то просто не в темі.
показати весь коментар
27.07.2020 22:52 Відповісти
емейл не гарантирует ни доставку ни прочтение
емейл не гарантирует личность полльзователя

в минцифре полные идиоты, но это и не удивительно
показати весь коментар
27.07.2020 23:08 Відповісти
Похоже вьі давно в той дании сидите, и потеряли связь с реальной жизнью. То что пишите у Дании лет 4-5 , у нас уже лет 15 есть, но не об том речь
показати весь коментар
28.07.2020 06:44 Відповісти
Ты тупой???

Тебе сказали, иди со своей Данией в задницу!

Здесь НЕ ДАНИЯ!!!!
показати весь коментар
28.07.2020 09:36 Відповісти
НАЗХВДIЮ-цю мiнцифру...
показати весь коментар
27.07.2020 22:19 Відповісти
а чип под кожу...или как собакам в ухо? )))))))
показати весь коментар
27.07.2020 22:20 Відповісти
Вау!Это ж сразу будут выдавать логин и пороль !!!Да вы так нас совсем разбалуете!!!
показати весь коментар
27.07.2020 22:22 Відповісти
Чогось пригадав ось це:

Минцифры предлагает по желанию вместе с паспортом выдавать украинцам официальную электронную почту, - законопроект - Цензор.НЕТ 5545
показати весь коментар
27.07.2020 22:23 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2020 23:57 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
27.07.2020 23:59 Відповісти
Это пьять! И официальную страницу в фейсбуке выдавайте!!!)))
показати весь коментар
27.07.2020 22:24 Відповісти
Тут без разницы
показати весь коментар
27.07.2020 22:29 Відповісти
Жидитализация-с!
показати весь коментар
27.07.2020 22:29 Відповісти
У власти бандиты! И чем меньше они про вас знают, тем лучше для вас.
показати весь коментар
27.07.2020 22:29 Відповісти
А видосики официально где выкладывать?
показати весь коментар
27.07.2020 22:29 Відповісти
Не судьба смс-ки писать, или на Вайбер, кто эту почту читать будет?
Короче бред.
показати весь коментар
27.07.2020 22:30 Відповісти
Укрпошта мені непотрібна, тому візьму Нову Пошту.🤔
показати весь коментар
27.07.2020 22:30 Відповісти
Закрыть всю эту фигню,вапсы,вайберы,зелебейберы...минцифру даежь!
показати весь коментар
27.07.2020 22:34 Відповісти
А вот к примеру если отправить с официального адреса Ослу в ОПу видосик, где ты показываешь зад Бубоче - это будет считаться официальным оскорблением? И как Бубочка должен на это ответить?
показати весь коментар
27.07.2020 22:37 Відповісти
А можете ти еще дать ключ от квартирі где деньги лежать?
показати весь коментар
27.07.2020 22:37 Відповісти
ЗЛНСК ПНХ !
показати весь коментар
27.07.2020 22:39 Відповісти
актуально... в ногу со временем...
показати весь коментар
27.07.2020 22:40 Відповісти
Напомню, что вирус Петя, который покрошил кучу компов, направлялся по электронной почте, якобы официальное письмо от ПриватБанка
Спрашиваю одну дуру, у тебя карта этого банка или счёт?
Не, у меня сиббанка.
Так какого хрена ты его открыла?
От теперь будет раздолье для еулхакеров.
показати весь коментар
27.07.2020 22:49 Відповісти
не, теперь будет оф. поставщик рекламьі
показати весь коментар
28.07.2020 06:33 Відповісти
не зовсім так. Там вірус увійшов до користувачів медка (побудованого на московських блоках). а таких більшість. А от ми - бідніші користувачі програм звітності зовсім не постраждали. І я - користувач ПРИВАТБАНКА нічого із ресурсів саме привата вірусного не отримав. У привата тоді був досить сильний захист. Можливо ті, що не занють як виглядять вебресурси привата на щось і купилися, але про таких не чув.
показати весь коментар
29.07.2020 16:10 Відповісти
Дебизилизация всей страны зелеными шмаклями идиоты больше у них занятий нет
показати весь коментар
27.07.2020 22:54 Відповісти
с.Забаряни.Полтавщина

Мінцифри пропонує за бажанням разом із паспортом видавати українцям офіційну електронну пошту, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 552
показати весь коментар
27.07.2020 23:06 Відповісти
зачем.. у человека может не один а пять адресов электронной почты и все официальные
показати весь коментар
27.07.2020 22:57 Відповісти
офіційна -це зафіксован в прошитому і опечатаному зошиті як мінімум з 2-ма мокрими печатками(податкової і райдержадміністрації обовязково) ))))))))
показати весь коментар
27.07.2020 23:09 Відповісти
за домогою якої електронної поштової адреси, під яким ідентифікатором і на якому домені я забажаю спілкуватися з державними органами я вирішу сам і повідомлю їм одну з моїх 5-ти алдрес електроних поштових скриньок, розподілених для різних тем спілкування й отримання інформації... навіщо мені їх додаткова адреса-скринька, яку я не стану перевіряти
показати весь коментар
27.07.2020 23:19 Відповісти
тобто я маю на увазі, що держава не може всучити мені сим-картку, сказати, що це твій новий номер телефона у нашого оператора - "завжди бери слухалку"
показати весь коментар
27.07.2020 23:29 Відповісти
"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующие дополнительного документального подтверждения их направления и т.д."Источник: https://censor.net/n3210412
----

ага ЩАЗ... )
показати весь коментар
27.07.2020 23:07 Відповісти
якщо я заблокую свій ящик(наприклад під завязку спамом) -то..уй що туди прийде ))
показати весь коментар
27.07.2020 23:10 Відповісти
Начните с себя. Покажите должный пример.
показати весь коментар
27.07.2020 23:15 Відповісти
ой,як удобно...повестки в суд мейлом...
какой диджыдл это придумал и пытается протянуть?
показати весь коментар
27.07.2020 23:30 Відповісти
Если сделают официальной электронную почту , то было бы хорошо уведомлять на мобильный о приходе почты . Ранее это работало у почты https://www.i.ua на оператора 3mob.ua .
показати весь коментар
27.07.2020 23:36 Відповісти
якісь ці "слуги наріду" приморочені...то інвесторам "няню" парять а тепер підліткам-"єлектронну адресу"...схиблені...на всю голову...
показати весь коментар
27.07.2020 23:37 Відповісти
цифровые имейлы - рай для спамера и фишинга, никакой базы имейлов не надо, а по этому номеру можно и фио и дату рожение нарыть при желании... зебилы
показати весь коментар
28.07.2020 00:00 Відповісти
"Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующие дополнительного документального подтверждения их направления и т.д."

ППЦ. Это днище. Как все просто - кинул по почте повестку в суд. Чел почту не смотрел, письмо не дошло, ящик взломали - а пох получил. Ну и последствия соответствующие.
показати весь коментар
28.07.2020 00:16 Відповісти
Надо кроме ел. адреса давать и електронною квартиру.Всем жилье до конца 2020 года можно дать.
показати весь коментар
28.07.2020 06:29 Відповісти
Думаю, це родиться виключно для того, Аби зручніше було викликати особу в контролюючі органи: податкову, прокуратуру, суд, військкомат тощо.
"Після відправлення на цю адресу - лист офіційно вважається відправленим".
Видно в "Дії" зареєструвалися меньше людей, ніж зе-реформатори очікували, тому придумали новий тип нашийника з повідком
показати весь коментар
28.07.2020 07:38 Відповісти
кто там будет разбираться в этой куче спама, рекламы, уведомлений?
или они хотят замутить почтовый сервис под бюджетное финансирование и распил?
показати весь коментар
28.07.2020 09:18 Відповісти
Нет, ну вот видно же что министерство работает, не даром создавали, вот это рехформа, как тебе такое Илон Маск?
показати весь коментар
28.07.2020 10:33 Відповісти
А что? Что-то в єтом есть!
показати весь коментар
28.07.2020 10:56 Відповісти
Когда собаке делать нечего она лижет жопу. Так и минцифре давит в голову моча и они придумали почту, а для полного контроля ещё и в реестр её для хакеров объединить. Лучше бы на заборе чего писать придумывали. В этой идее три глупости - несовершенство ПО, широкая сеть хакерства, и компьютерная безграмотность.
показати весь коментар
28.07.2020 11:33 Відповісти
Как удобно! Отправили тебе повесточку, а там сбой на серевере или хакерская атака. Повесточка не дошла, и квартиру у тебя без тебя забрали. И решение о выселении тоже отправили на этот же е-мейл....
показати весь коментар
28.07.2020 13:02 Відповісти
Лучше бы сделали единый портал электронных сервисов. Регламентировали электронное взаимодействие с монополистами и комунальщиками. Чтоб подключиться к электричеству (и тп) можно было через электронные сервисы, чтоб все показания и начисления проводились через единый портал и апи. А то каждый лепит какие-то кривые кабинеты, которые работают через одно место. Предусмотреть создание и работу (все процессы) ОСББ, опять же в рамках портала. И, конечно, все государственные сервисы, что очевидно.

Работы минцифре просто выше крыши, а они почтовыми адресами озаботились...
показати весь коментар
28.07.2020 13:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 