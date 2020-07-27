Мінцифри пропонує за бажанням разом із паспортом видавати українцям офіційну електронну пошту, - законопроєкт
У Міністерстві цифрової трансформації розробили законопроєкт про запровадження в Україні видачі офіційної електронної пошти.
Як повідомляє пресслужба відомства, в парламенті вже зареєстровано відповідний законопроєкт №3860, який передбачає зміни в законодавстві, які нібито спрощують спілкування між громадянами, бізнесом та державою, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що офіційна пошта складатиметься з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені (крім доменних імен, що закінчуються на ".ru"). Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується визначити код згідно з ЄДР, для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер картки платників податків.
"Така пошта реєструватиметься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань і в Єдиному державному демографічному реєстрі", - розповіли в Мінцифри.
Повідомляється, що підприємства, установи, товариства та ФОП під час реєстрації і реєстрації змін відомостей в ЄДР автоматично отримуватимуть офіційні електронні адреси. Під час оформлення паспорта громадянина України вперше, його обміну або за власним бажанням громадянину буде присвоєно офіційну адресу.
"Листи і повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, можна вважати направленими і офіційно врученими і не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їхнього направлення тощо", - сказано в повідомленні.
За даними відомства, для юридичних осіб, самозайнятих осіб та інших суб'єктів правовідносин пропонується ввести процедуру реєстрації офіційної електронної пошти, яка використовуватиметься в діловому спілкуванні, під час листування з судами, державними органами тощо.
Передбачається поетапність переходу комунікацій в електронний вигляд, але якщо офіційна адреса не зареєстрована і відсутня в ЄДР, зберігається форма направлення листів поштою.
У Міністерстві додали, що для фізичних осіб також пропонується впровадження такого поняття, і можливість використання офіційної електронної пошти буде присвоюватися громадянам під час отримання паспорта, зміни даних у паспорті.
Зазначається, що фізособи отримуватимуть офіційну електронну адресу тільки за бажанням. Це можна зробити через Єдиний портал державних послуг "Дія".
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Это экономия .
Этот форум не для тебя, ты ничего не понимаешь.
крім того завжди можна відмазатись -НЕМАЄ в ЗАКОНАХ І КОНСТИТУЦІЇ ОБОВ"ЯЗКУ ГРОМАДЯНИНА ЗАХОДИТИ В СКРИНЬКУ ЩОДНЯ чи щотижня. )
У нас в стране 73% "добровольных" зе-тыпилов.
И требования проверять ящик в законе нет и не будет...
Но, ты - дудик.
Будет: "факт отсылки сообщения, будет считаться официально ПОЛУЧЕНЫМ". И всем будет ПОХ когда и если ты его прочтешь.
Что тут тебе непонятно?
Замечааательно как придумали, креативные зелебобики... Теперь повестки в военкомат, в суд и другие документы по электронке отправили и посчитали, что человек уже получил и ознакомился... Все кодексы и законы побоку
емейл не гарантирует личность полльзователя
в минцифре полные идиоты, но это и не удивительно
Тебе сказали, иди со своей Данией в задницу!
Здесь НЕ ДАНИЯ!!!!
Короче бред.
Спрашиваю одну дуру, у тебя карта этого банка или счёт?
Не, у меня сиббанка.
Так какого хрена ты его открыла?
От теперь будет раздолье для еулхакеров.
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ага ЩАЗ... )
какой диджыдл это придумал и пытается протянуть?
ППЦ. Это днище. Как все просто - кинул по почте повестку в суд. Чел почту не смотрел, письмо не дошло, ящик взломали - а пох получил. Ну и последствия соответствующие.
"Після відправлення на цю адресу - лист офіційно вважається відправленим".
Видно в "Дії" зареєструвалися меньше людей, ніж зе-реформатори очікували, тому придумали новий тип нашийника з повідком
или они хотят замутить почтовый сервис под бюджетное финансирование и распил?
Работы минцифре просто выше крыши, а они почтовыми адресами озаботились...