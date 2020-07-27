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Новини Окуповані території
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МЗС України направив Росії ноту протесту через проведення окупантами параду ВМС у Севастополі

МЗС України направив Росії ноту протесту через проведення окупантами параду ВМС у Севастополі

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з проведенням так званого військово-морського параду підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі 26 липня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї "військової міці", а також дії з подальшої мілітаризаціїтимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України", - говориться в повідомленні.

Дії РФ розцінюються Україною, як чергове порушення з боку Росії норм міжнародного права, зокрема, численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також українського законодавства.

Читайте також: МЗС РФ без розгляду повернув Україні ноту протесту з приводу візиту Путіна до окупованого Криму

У МЗС України наголосили, що "цинічна організація" параду "окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах".

Автор: 

Крим (14185) МЗС (4167) росія (65974) Севастополь (557) нота протесту (100)


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Топ коментарі
+8
МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе - Цензор.НЕТ 8656
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27.07.2020 22:22 Відповісти
+5
МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе - Цензор.НЕТ 4517
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27.07.2020 22:22 Відповісти
+5
Это все на что способен наш МИД
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27.07.2020 22:25 Відповісти
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МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе - Цензор.НЕТ 8656
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27.07.2020 22:22 Відповісти
Для цього ти й проголосував за Зеленського?
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27.07.2020 22:26 Відповісти
если только ты во главе колонны , диванный мечтатель , подними с...у и дуй на клубнику нам твои култяпки нужны ,хоть копейку Маме даш
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28.07.2020 01:23 Відповісти
МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе - Цензор.НЕТ 4517
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27.07.2020 22:22 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2020 22:42 Відповісти
Это все на что способен наш МИД
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27.07.2020 22:25 Відповісти
Там эти ноты уже складывать некуда.))
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27.07.2020 22:27 Відповісти
Ля-ля-фа, эти ноты
Ля-ля-фа, одиноки.
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27.07.2020 22:41 Відповісти
Сколько бы не выкладывали в сеть подобных фото-мулек---а всё равно однажды предстоит подойти к зеркалу и посмотреть. И решать---или не решать!
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27.07.2020 22:44 Відповісти
Шапкокрад весной 2010 г в Харькове продлил тогда пребывание ЧФ до 2047г. Предыдущий срок истекал в 2017г. Не было в мировой практике подобного и срока пребывания и что за 7 лет до истечения старого срока продлевали на 30 лет ещё. Надо помнить. А министр ИД Украины тогда что был по сей день шляется по тв каналам хоть и н часто и пнёт буру. Там же не вылазит со студии министр юстиции тогдашний, тварь с лицом гадюки и тоже поливает---а мы ухи развесив шлюхаем.
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27.07.2020 22:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2020 22:43 Відповісти
А слабо всім учасникам параду довічно заборонити вїзд в Україну ? А може ліпше УСІМ БЕЗ ВИНЯТКУ військовослужбовцям та держслужбовцям РФ (армія, фсб, всякі різні клєркі вплоть до думи) і членам їхніх сімей заборонити вїзд в Україну до звільнення Криму від москалів ?
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27.07.2020 22:48 Відповісти
Краще всім кацапам заборонити в'їзд в Україну так років на 50
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28.07.2020 00:23 Відповісти
А шо такое? Можно ж просто позвонить своему другану,побазарить за перемирие.
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27.07.2020 23:04 Відповісти
там же наши люди маршируют, как можно ноту?
ну приняли еще раз присягу, работа у них такая..
ну еще раз примут, если что
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28.07.2020 00:49 Відповісти
 
 