МЗС України направив Росії ноту протесту через проведення окупантами параду ВМС у Севастополі

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з проведенням так званого військово-морського параду підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі 26 липня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї "військової міці", а також дії з подальшої мілітаризаціїтимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України", - говориться в повідомленні.

Дії РФ розцінюються Україною, як чергове порушення з боку Росії норм міжнародного права, зокрема, численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також українського законодавства.

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У МЗС України наголосили, що "цинічна організація" параду "окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах".