Хорватія підтримує рішення Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на Донбасі

Хорватія вітає повну і всеосяжну угоду Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на сході України, укладену 27 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства закордонних і європейських справ Хорватії в Twitter.

"Ми повністю підтримуємо дипломатичні зусилля й угоди, метою яких є сприяння реалізації Мінських угод і в кінцевому підсумку сприяння взаємній довірі, співпраці і миру в регіоні", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, деякі європейські політики покладають відповідальність за забезпечення перемир'я на сході України на російську сторону, при цьому висловлюють сподівання, що російські найманці на Донбасі дотримуватимуться досягнутих угод.

О 00:01 понеділка на Донбасі почався режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін. Відповідної угоди 22 березня досягла Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на сході України.

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