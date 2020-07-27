Хорватія підтримує рішення Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на Донбасі
Хорватія вітає повну і всеосяжну угоду Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на сході України, укладену 27 липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства закордонних і європейських справ Хорватії в Twitter.
"Ми повністю підтримуємо дипломатичні зусилля й угоди, метою яких є сприяння реалізації Мінських угод і в кінцевому підсумку сприяння взаємній довірі, співпраці і миру в регіоні", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, деякі європейські політики покладають відповідальність за забезпечення перемир'я на сході України на російську сторону, при цьому висловлюють сподівання, що російські найманці на Донбасі дотримуватимуться досягнутих угод.
О 00:01 понеділка на Донбасі почався режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін. Відповідної угоди 22 березня досягла Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на сході України.
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Бо помнится мне, что в Гааге какраз судили сербских командиров.
А другим да - чего не посоветовать умирать под обстрелами молча. Так оно удобнее и не нервирует.
может поддержите огнем по...не выполнившим договоренностей?
1. Участвовали Украина, Россия, ОБСЕ
2. В режиме видеоконференции
3. Юридической силы соглашение не имеет
4. Никакой протокол не подписывали
Раша реально бубочку уже прокинула. За день уже 11 обстрелов
https://www.youtube.com/watch?v=1GPem37beWA
Бажаю йому участі Чаушеску.
Артур Шопенгауэр.немецкий философ.
Что отрицает РАБссия с 20 февраля 2014 года? Практически все...Крым не наш,настамнет,Донбасс настамнет...,это все Госдеп виноват
Забыли, как сербы с горы из пушек бомбили Дубровник, а вы срочно вывозили женщин и детей на паромах подальше от берега, потому что там негде было спрятаться?.
А потом по всей стране собирали аутентичную черепицу, чтобы вернуть этому прекрасному городу первозданный вид.
И то, как вы собравшись в кулак, поганой метлой вымели сербских оккупантов.
Вы наш пример.
Так шо не надо про это перемирие. Иногда лучше промолчать.