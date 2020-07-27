УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12814 відвідувачів онлайн
Новини
1 469 30

Хорватія підтримує рішення Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на Донбасі

Хорватія підтримує рішення Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на Донбасі

Хорватія вітає повну і всеосяжну угоду Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на сході України, укладену 27 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства закордонних і європейських справ Хорватії в Twitter.

"Ми повністю підтримуємо дипломатичні зусилля й угоди, метою яких є сприяння реалізації Мінських угод і в кінцевому підсумку сприяння взаємній довірі, співпраці і миру в регіоні", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, деякі європейські політики покладають відповідальність за забезпечення перемир'я на сході України на російську сторону, при цьому висловлюють сподівання, що російські найманці на Донбасі дотримуватимуться досягнутих угод.

О 00:01 понеділка на Донбасі почався режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін. Відповідної угоди 22 березня досягла Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на сході України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Хорватія (301) Донбас (22357) перемир’я (993)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Только вот хорваты поступали намного умнее бубочки.
показати весь коментар
27.07.2020 22:21 Відповісти
+5
спасибо...но тишины по прежнему нет...
может поддержите огнем по...не выполнившим договоренностей?
показати весь коментар
27.07.2020 22:23 Відповісти
+5
У бабочки другие принципы жизни. Перемирие и договор по бубочкиному

Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 6918
показати весь коментар
27.07.2020 22:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только вот хорваты поступали намного умнее бубочки.
показати весь коментар
27.07.2020 22:21 Відповісти
если бы у "бубочки" были войска НАТО в стране, он наверное тоже бы мог что-то такое сделать
показати весь коментар
27.07.2020 22:23 Відповісти
У бабочки другие принципы жизни. Перемирие и договор по бубочкиному

Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 6918
показати весь коментар
27.07.2020 22:25 Відповісти
так Франьо у хорватов-католиков был плоть от плоти и кровь от крови - он создавал Хорватию,которой было не "всё равно" - и создал..
показати весь коментар
27.07.2020 22:26 Відповісти
Только потом некоторые хорватские генералы поехали в Гаагу, а так да... наши то с конче заспы и в Москву не хотят ехать)
показати весь коментар
27.07.2020 22:42 Відповісти
А можно про хорватских генералов в Гааге поподробнее?

Бо помнится мне, что в Гааге какраз судили сербских командиров.
показати весь коментар
28.07.2020 00:38 Відповісти
Гугл: Хорватия Гаага Буря
показати весь коментар
28.07.2020 06:14 Відповісти
Про пральяка не слышали??? Судили в том числе за разрушенный османский мост)))
показати весь коментар
28.07.2020 06:23 Відповісти
Почему сравниваешь хорватов с бубочкой. Хорваты это нация. Бубочка один человек. Надо писать "Хорваты поступали намного умнее украинцев".
показати весь коментар
28.07.2020 00:29 Відповісти
Три жестких операции с последующими зачистками сербов за полгода.

А другим да - чего не посоветовать умирать под обстрелами молча. Так оно удобнее и не нервирует.
показати весь коментар
28.07.2020 00:37 Відповісти
спасибо...но тишины по прежнему нет...
может поддержите огнем по...не выполнившим договоренностей?
показати весь коментар
27.07.2020 22:23 Відповісти
Та поздно уже
показати весь коментар
27.07.2020 22:24 Відповісти
********
показати весь коментар
27.07.2020 22:31 Відповісти
Комментирует заместитель председателя украинской делегации в трехсторонней контактной группе Мережко.
1. Участвовали Украина, Россия, ОБСЕ
2. В режиме видеоконференции
3. Юридической силы соглашение не имеет
4. Никакой протокол не подписывали

Раша реально бубочку уже прокинула. За день уже 11 обстрелов
показати весь коментар
27.07.2020 22:24 Відповісти
Це зрада. А ще президент Хорватіїї перебувала в 2018 в Росії на ЧМ. Вже й хорвати ватниками стали. Що ж таке?
показати весь коментар
27.07.2020 22:25 Відповісти


Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 8118
показати весь коментар
27.07.2020 22:28 Відповісти
помечтай,курносый.. Хорватия поддерживает решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 3723
показати весь коментар
27.07.2020 22:31 Відповісти
Аве, хунта ставить лайк!!!
показати весь коментар
27.07.2020 22:34 Відповісти
нехеровая вата в Hrvatska
https://www.youtube.com/watch?v=1GPem37beWA
показати весь коментар
27.07.2020 22:36 Відповісти
А при чом тут Хорватия? А вот при чом. Дарио Среда хорват? Хорват. Луческу тренирует Динамо? Тренирует. Зебил президент? Президент. Вот мои аргументы и закончились 😆😆😆
показати весь коментар
27.07.2020 22:32 Відповісти
Уже не тренирует) цензор тупит)
показати весь коментар
27.07.2020 22:35 Відповісти
А чому усі бажають зеленому виродку Ростова?
Бажаю йому участі Чаушеску.
показати весь коментар
27.07.2020 22:33 Відповісти
Ростов не резиновий, там овоч чалиться. Максимум тамбів, і то не факт, ну якщо не втече ця зелена наволоч
показати весь коментар
27.07.2020 22:36 Відповісти
А чего бы хорватам сейчас - то и не поддержать? Они - то свою дамбабву - Книнскую Краину расхерачили вдребезги и напополам за 3 дня, не имея никакой поддержки ЕС, с минимальными вооружениями. Грохнули всех тамошних моторыл и захарченок, кто не успел удрать, а кто успел сдаться - очень быстро загнулись в тюряге от почечной недостаточности и от неосторожного падения на бетонный пол в душе. А сейчас вполне можно респектабельно и по - европейски поддержать вот это вот "прекращение", все европейцы ,безусловно, за мир и фройндшафт, ага. Правда, у них не было национального гения, умеющего сбацать .......м "Лунную" сонату или ""Гоп со Смыком" на рояле.....
показати весь коментар
27.07.2020 22:38 Відповісти
У хорватов не было президента Кравчука.
показати весь коментар
28.07.2020 00:31 Відповісти
Любая правда проходит три стадии : сначала над ней насмехаются...потом ее грубо отвергают.... и наконец принимают как неизбежное...
Артур Шопенгауэр.немецкий философ.
Что отрицает РАБссия с 20 февраля 2014 года? Практически все...Крым не наш,настамнет,Донбасс настамнет...,это все Госдеп виноват
показати весь коментар
27.07.2020 22:39 Відповісти
Шо, усташи, сдулись под брюссельским обкомом?
Забыли, как сербы с горы из пушек бомбили Дубровник, а вы срочно вывозили женщин и детей на паромах подальше от берега, потому что там негде было спрятаться?.
А потом по всей стране собирали аутентичную черепицу, чтобы вернуть этому прекрасному городу первозданный вид.
И то, как вы собравшись в кулак, поганой метлой вымели сербских оккупантов.
Вы наш пример.
Так шо не надо про это перемирие. Иногда лучше промолчать.
показати весь коментар
27.07.2020 22:42 Відповісти
РАБссия уже 20 лет взбалмошная баба,после подлодки Курск лишилась мозгов,заменив их Майонезом....
показати весь коментар
27.07.2020 22:47 Відповісти
официально "сис файр" все поддерживают, это не ново
показати весь коментар
27.07.2020 23:07 Відповісти
Москаль все заперечує завжди.Тому, які з цих лайнюків порохоботи?То вже фашня і лахта давно на службі кремля.
показати весь коментар
27.07.2020 23:38 Відповісти
 
 