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Новини
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Поодиноке порушення перемир'я терористами може бути ексцесом виконавця, - Резніков про стрілянину на Донбасі

Поодиноке порушення перемир'я терористами може бути ексцесом виконавця, - Резніков про стрілянину на Донбасі

Віцепрем'єр України Олексій Резніков сподівається, що Росія і підконтрольні їй незаконні військові формування не захочуть зараз порушувати перемир'я так його і не почавши.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Якщо СММ ОБСЄ підтвердить, що з того боку була стрілянина і після цього не буде ніяких наслідків, тоді можна буде констатувати, що перемир'я не відбулося. Однак, якщо це був ексцес виконавців, і ми побачимо реакцію противника, коли російські офіцери покарають тих, хто стріляв, і надалі не буде продовження ескалації, отже, очевидно - перемир'я почало працювати", - зазначив Резніков.

Він також припустив, що постріли в районі Водяного відбулися через недостатню комунікацію російського військового командування на місцях з виконавцями.

За словами віцепрем’єра, стрілянина в районі Водяного - це були окремі постріли. Вочевидь, за десять годин з моменту настання перемир'я військове командування супротивника не встигло довести свій наказ до кожного солдата в окопі.

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"Не забуваймо, війна ведеться уздовж лінії в 400 км... Усе це - питання комунікації між військовими, які звикли тримати оборону і стріляти. І для них дуже складно припинити вести вогонь", - наголосив він.

Водночас Резніков підкреслив, що нині не існує жодної заборони для українських військовослужбовців застосовувати вогонь проти окупанта. Однак існує попередній механізм розгляду, аналізу ексцесів.

"Якщо трапився одиничний випадок стрілянини, то не потрібно витрачати відразу весь артилерійський набір. Щоб не порушилася тонка грань миру, миттєво у відповідь на обстріл не слід застосовувати зброю, а спершу має бути розгляд. При цьому в примітках документа про перемир’я написано: якщо відбувається агресія і це очевидно командуванню, тоді стріляти у відповідь, не проводячи консультацій".

Резніков також нагадав про статтю 40 Гаазької конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 року, яка регламентує можливість виходу з перемир'я в будь-який момент.

"У ній сказано: якщо одна зі сторін порушила перемир'я (а це міжнародний термін, який підтверджує факт ведення міждержавної війни), то інша сторона має право вийти з цього процесу в будь-який момент, застосувавши відповідні дії. Саме цим і буде керуватися наше військове командування, якщо побачить, що почалася атака, регулярні бойові дії з боку російських військ і їхніх найманців".

Автор: 

Донбас (22357) перемир’я (993) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+58
Батько сержанта Журавля:
"Вовочка, де ти був, коли бабушка розв"язувала хустинку, аби віддати останні гроші на армію?
Де ти, падло, був, коли моєму сину ламали пальці?
Я проклинаю тебе та все кодло, що навколо тебе!"Единичное нарушение перемирия террористами может быть эксцессом исполнителя, - Резников о стрельбе на Донбассе - Цензор.НЕТ 1645
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27.07.2020 22:51 Відповісти
+39
Единичное нарушение перемирия террористами может быть эксцессом исполнителя, - Резников о стрельбе на Донбассе - Цензор.НЕТ 5405
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27.07.2020 22:50 Відповісти
+34
Единичное нарушение перемирия террористами может быть эксцессом исполнителя, - Резников о стрельбе на Донбассе - Цензор.НЕТ 6546
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27.07.2020 23:07 Відповісти
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Этот ЗЕленый козел сам себя слышит?

"Нарушение перемирия террористами", "эксцесс исполнителя".

Шоб ему в голову такой "эксцесс из АГС" прилетел.
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28.07.2020 00:22 Відповісти
Сказачный *******, что тут еще скажешь
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28.07.2020 00:37 Відповісти
Единичное нарушение перемирия террористами может быть эксцессом исполнителя, - Резников о стрельбе на Донбассе.

Чтоб от хотя бы одного "эксцесса исполнителя", пусть даже "не системного", прилетело в твою пустую башку. Может тогда бы ты стал ценить жизни наших солдат.
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28.07.2020 06:12 Відповісти
а може це ексцес небритого квартального дебіла?
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28.07.2020 06:58 Відповісти
Он шо, поц или прикидывается?
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28.07.2020 08:33 Відповісти
У цього ж2 поца в пейсах повний ексцес.
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28.07.2020 14:57 Відповісти
Я бы ему "нарушил перемирие" в тыкву, попадись мне эта свинья...
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28.07.2020 08:33 Відповісти
ці так би мовити ексцеси тривають вже 6 й рік. Вірити у щиристь рашистів - себе не поважати
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28.07.2020 10:23 Відповісти
ИДИОТ!
Может свой офис на передок перенесешь? Раз так УВЕРЕН!!!
Какие раш офицеры? Ты урод слышал путю - нас там нет? И как ты долб-** проконтролируешь?
За такой БРЕД в норм странах бы уже давно отправили на лечение в психушку!!!
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28.07.2020 10:34 Відповісти
шо оно зеленое говно несет?))))
похоже чувак явно на айкосах сидит)))
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28.07.2020 14:38 Відповісти
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