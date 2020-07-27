Поодиноке порушення перемир'я терористами може бути ексцесом виконавця, - Резніков про стрілянину на Донбасі

Віцепрем'єр України Олексій Резніков сподівається, що Росія і підконтрольні їй незаконні військові формування не захочуть зараз порушувати перемир'я так його і не почавши.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Якщо СММ ОБСЄ підтвердить, що з того боку була стрілянина і після цього не буде ніяких наслідків, тоді можна буде констатувати, що перемир'я не відбулося. Однак, якщо це був ексцес виконавців, і ми побачимо реакцію противника, коли російські офіцери покарають тих, хто стріляв, і надалі не буде продовження ескалації, отже, очевидно - перемир'я почало працювати", - зазначив Резніков.

Він також припустив, що постріли в районі Водяного відбулися через недостатню комунікацію російського військового командування на місцях з виконавцями.

За словами віцепрем’єра, стрілянина в районі Водяного - це були окремі постріли. Вочевидь, за десять годин з моменту настання перемир'я військове командування супротивника не встигло довести свій наказ до кожного солдата в окопі.

Читайте також: Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс президента

"Не забуваймо, війна ведеться уздовж лінії в 400 км... Усе це - питання комунікації між військовими, які звикли тримати оборону і стріляти. І для них дуже складно припинити вести вогонь", - наголосив він.

Водночас Резніков підкреслив, що нині не існує жодної заборони для українських військовослужбовців застосовувати вогонь проти окупанта. Однак існує попередній механізм розгляду, аналізу ексцесів.

"Якщо трапився одиничний випадок стрілянини, то не потрібно витрачати відразу весь артилерійський набір. Щоб не порушилася тонка грань миру, миттєво у відповідь на обстріл не слід застосовувати зброю, а спершу має бути розгляд. При цьому в примітках документа про перемир’я написано: якщо відбувається агресія і це очевидно командуванню, тоді стріляти у відповідь, не проводячи консультацій".

Резніков також нагадав про статтю 40 Гаазької конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 року, яка регламентує можливість виходу з перемир'я в будь-який момент.

"У ній сказано: якщо одна зі сторін порушила перемир'я (а це міжнародний термін, який підтверджує факт ведення міждержавної війни), то інша сторона має право вийти з цього процесу в будь-який момент, застосувавши відповідні дії. Саме цим і буде керуватися наше військове командування, якщо побачить, що почалася атака, регулярні бойові дії з боку російських військ і їхніх найманців".