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Новини Репресії в окупованому Криму
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Під час розгляду сфабрикованої справи проти Чубарова суд окупантів за день допитав 16 "постраждалих і свідків", - Полозов

Під час розгляду сфабрикованої справи проти Чубарова суд окупантів за день допитав 16

На засіданні в понеділок у справі, сфабрикованій проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, "кримський прокурор" допитав щонайменше 16 потерпілих і свідків обвинувачення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат Микола Полозов написав у Фейсбуці.

""Верховний суд Криму", після відмови в допуску мене як захисника Рефата Чубарова у справі проти нього, негайно включив другу космічну швидкість. Тільки за нинішнє засідання було допитано щонайменше 16 постраждалих і свідків", - повідомляє Полозов.

На його думку, "розрахунок на те, щоб за 45 діб, упродовж яких Третій апеляційний суд розглядатиме скаргу на відмову в допуску обраного Рефатом Чубаровим адвоката, прогнати максимальну кількість доказів, а в ідеалі вийти на вирок".

Як повідомлялося, в березні 2020 Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 (ч.1 ст. 212 КК РФ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буду боротися із судовою системою Росії в ЄСПЛ, - Чубаров про кримінальну справу, відкриту кримськими окупантами

Автор: 

Чубаров Рефат (565) Полозов Микола (366)


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Есть стойкое ощущение,что последние недели две,украинские СМИ начали активную инфовойну против раши. Ну лучше поздно. Но что ж так коряво?
Адвокату Полозову разве неизвестно,что прокуроры не ведут допросы?
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27.07.2020 23:58 Відповісти
"Группа изнасилованных, встаньте!" (с)
А на суде, да, прокурор задает вопросы свидетелям. То же должен делать и адвокат, но его не допустили.
Вот и все рассеянское судилище.
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28.07.2020 00:19 Відповісти
Не. Прокурор-это сторона обвинения. Он общается только с судьей на основе имеющихся фактов допросов ПОЛУЧЕННЫХ от следователей. Никаих допросов в суде нет.
По этому когда такое пишет адвокат-то выглядит глупо.Хочется ему гасить оккупантов?На здоровье. Но после таких зашкваров ему будут верить только особо упоротые.
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28.07.2020 00:44 Відповісти
Я не юрист, про тонкости спорить не буду, но и в квалифицированности Полозкова не сомневаюсь.
Как-то смотрел видео с зала суда - так прокурор и свидетелей допрашивал (задавал вопросы).
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28.07.2020 01:09 Відповісти
Есть стойкое ощущение что вы высосали этот пост из пальца возможно кстати корявого. Украина да и ЕС, как показывает практика, не в состоянии вести активную информвойну против раши. Если при Порохе были попытки иногда даже успешные, то сейчас при вашем к Зе, даже попыток таких не делается. Где сейчас Миротоворец, расследования Информсопрторивления, даже тот же Информнапал приутих. вот еще не копался но видел новость есть претензии у власти к организации которая с кацапскими фейками борется. Вообщем не городите ерунды.
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28.07.2020 10:56 Відповісти
 
 