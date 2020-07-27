Під час розгляду сфабрикованої справи проти Чубарова суд окупантів за день допитав 16 "постраждалих і свідків", - Полозов

На засіданні в понеділок у справі, сфабрикованій проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, "кримський прокурор" допитав щонайменше 16 потерпілих і свідків обвинувачення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат Микола Полозов написав у Фейсбуці.

""Верховний суд Криму", після відмови в допуску мене як захисника Рефата Чубарова у справі проти нього, негайно включив другу космічну швидкість. Тільки за нинішнє засідання було допитано щонайменше 16 постраждалих і свідків", - повідомляє Полозов.

На його думку, "розрахунок на те, щоб за 45 діб, упродовж яких Третій апеляційний суд розглядатиме скаргу на відмову в допуску обраного Рефатом Чубаровим адвоката, прогнати максимальну кількість доказів, а в ідеалі вийти на вирок".

Як повідомлялося, в березні 2020 Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 (ч.1 ст. 212 КК РФ).

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