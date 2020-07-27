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Новини Агресія Росії проти України
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У Чехії судитимуть білоруса, який воював у "республіканській гвардії ДНР" на Донбасі

У Чехії судитимуть білоруса, який воював у

У Чехії міський суд Праги почав розгляд справи громадянина Білорусі, який, як каже обвинувачення, брав активну участь у боях на сході України на боці сепаратистів, що кваліфікують як "терористичний напад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

41-річний Олексій Фадєєв, який постійно живе в Празі і якому в разі визнання винним загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 20 років, будь-яку свою вину заперечує і твердить, що хотів допомогти людям "боронитися від українських фашистів", повідомляють чеські новинні сайти.

На цей час чоловік уже перебуває в ув’язненні, засуджений в іншій кримінальній справі. Слухання нинішньої справи по суті мають початися 29 липня. Як заявляє обвинувачення, Фадєєв узяв участь у війні проти України "з наміром активно підтримати сепаратистські угруповання на сході України, які домагаються відокремлення від України і створення самостійного державного утворення, так званої "Донецької народної республіки".

За словами прокурорів, Фадєєв неодноразово, від листопада 2014 до травня 2016 року, виїжджав із Чехії, щоб виконувати різноманітні воєнні завдання в лавах так званої "республіканської гвардії ДНР". Але він не тільки займався патрулюванням, а й брав активну участь у боях проти українських військ, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України, заявили прокурори.

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Фадєєв через перекладача заявив у відповідь, що його перебування на Донбасі, в Донецьку, мовляв, не було терористичним актом, бо він був там, щоб допомогти людям, через те, що, за його словами, владу в Україні захопили "фашисти", і він бачив в інтернеті відеозаписи, на яких нібито були зафіксовані "звірства", що відбувалися в Україні. Тож він вирушив на окуповану частину Донбасу через російський Ростов-на-Дону, де отримав зброю й відтак долучився до "республіканської гвардії ДНР".

Він також згадував про українську організацію "Правий сектор", яка, за його словами, нападала на цивільне населення. Але Фадєєв стверджував, що не мав наміру воювати з українськими урядовими військами і тільки брав участь у патрулюванні, а стріляв тільки на стрільбищі на тренуваннях. Він також заявляв, що не знав, що діяльність угруповання "ДНР" суперечить Конституції України.

Крім того, білорус повідомив, що знайомий із громадянином Чехії, колишнім військовослужбовцем Еріком Ешту, який теж раніше був обвинувачений у тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті був засуджений лише умовно за службу в "іноземних збройних силах" і позбавлений чеського військового звання. За словами Фадєєва, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку. Ешту був викликаний на нинішній суд як свідок, але відмовився свідчити, бо ці свідчення могли б бути використані і проти нього самого.

Це в Чехії не перший такий випадок. Крім згаданого Еріка Ешту, колишнього військовослужбовця Збройних сил Чехії, також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав громадянин Чехії Павел Кафка. Як заявляв рік тому посол України в Чехії Євген Перебийніс, Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці гібридних сил РФ.

Автор: 

Чехія (1651) Донбас (22357) найманець (254) найманці рф (2064)


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Топ коментарі
+13
Арестович Настоящая зрада в том, что ради частной внутриполитической выгоды (получение лишних баллов на местных выборах), зелёные пошли на принципиальную сдачу наших внешнеполитических интересов. А именно -на частичную легитимизация руководства так называемых «ДНР»и«ЛНР» (ОДЛО).В Чехии будут судить белоруса, воевавшего в "республиканской гвардии ДНР" на Донбассе - Цензор.НЕТ 3349В Чехии будут судить белоруса, воевавшего в "республиканской гвардии ДНР" на Донбассе - Цензор.НЕТ 6540
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27.07.2020 23:49 Відповісти
+6
Уинстон Черчилль сказал в 1946 году: "Мы одержали трудную победу над нацизмом и фашизмом. Но, необходимо уже сейчас ясно понимать, что через 20-30 лет будущие фашисты обязательно будут называть себя антифашистами."
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28.07.2020 01:39 Відповісти
+5
Какой на хрен "беларус" из существа с фамилией Фадеев ? Это обыкновенный рашист...
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28.07.2020 01:35 Відповісти
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Арестович Настоящая зрада в том, что ради частной внутриполитической выгоды (получение лишних баллов на местных выборах), зелёные пошли на принципиальную сдачу наших внешнеполитических интересов. А именно -на частичную легитимизация руководства так называемых «ДНР»и«ЛНР» (ОДЛО).В Чехии будут судить белоруса, воевавшего в "республиканской гвардии ДНР" на Донбассе - Цензор.НЕТ 3349В Чехии будут судить белоруса, воевавшего в "республиканской гвардии ДНР" на Донбассе - Цензор.НЕТ 6540
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27.07.2020 23:49 Відповісти
Поехал бы в Зимбабву, чи в Зимбабве фашистов не нашлось бы...?
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28.07.2020 00:10 Відповісти
Уинстон Черчилль сказал в 1946 году: "Мы одержали трудную победу над нацизмом и фашизмом. Но, необходимо уже сейчас ясно понимать, что через 20-30 лет будущие фашисты обязательно будут называть себя антифашистами."
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28.07.2020 01:39 Відповісти
"Он также заявлял, что не знал, что деятельность группировки "ДНР" противоречит Конституции Украины"У Чехії судитимуть білоруса, який воював у "республіканській гвардії ДНР" на Донбасі - Цензор.НЕТ 4915 во заливает
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28.07.2020 00:28 Відповісти
"Мы, беларусы, мирные людзи" ?
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28.07.2020 00:48 Відповісти
Какой на хрен "беларус" из существа с фамилией Фадеев ? Это обыкновенный рашист...
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28.07.2020 01:35 Відповісти
ви праві- це він прізвище чоловіка взяв, після заміжжя...
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28.07.2020 09:27 Відповісти
Ще у Німеччині є один такий сраний воїн, вбивця українців та родич пропагандона кисельова. Шо за мавпи їх народжують? Шо за вовки їх виховують?
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28.07.2020 00:56 Відповісти
Пусть депортируют в Украину. Зелебобский суд скажет,что он на КПП поднимал шлагбаум и пропускал гумконвои от *****,дабы спасти мирных лугандонов от голодной смерти и отпустит на все четыре стороны.
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28.07.2020 03:06 Відповісти
Пусть хоть европейцы их накажут,если у нас к ним вопросов нет.
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28.07.2020 07:54 Відповісти
 
 