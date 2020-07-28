Про всі випадки порушення перемир'я буде сповіщено ОБСЄ та міжнародних партнерів, - представник Києва в ТКГ Костін
Україна буде оповіщати СММ ОБСЄ і міжнародних партнерів про всі випадки відкриття вогню з боку бойовиків на Донбасі. Водночас, є надія на дотримання перемир'я.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, глава комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін (фракція "Слуга народу").
"Про всі випадки вогню з боку нашого противника ми інформуємо як СММ ОБСЄ, так і міжнародних партнерів, і вся ця інформація збирається в таку "скарбничку" дій, що порушують або намагаються порушити перемир'я, щоб на політичному рівні, шляхом переговорів тримати ситуацію під контролем", - заявив Костін.
За його словами, чергове перемир'я на Донбасі має бути іншим, ніж попередні, адже для цих угод було докладено "значних зусиль" з боку української делегації і політичних консультантів нормандської четвірки.
"Те, що відбуваються такі поодинокі провокації, це відбувалося і раніше. Завдання наше полягає в тому, щоб, як правильно зазначив керівник Операції Об'єднаних Сил, верифікувати, або це просто провокація, мета якої почути вогонь і після цього почати розбиратися, хто першим відкрив вогонь, або все ж перевірити, що це принципове рішення збройних сил нашого противника, тому, я думаю, що ми можемо довіряти нашим військовим і бути стриманими", - сказав Костін.
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и сколько будете ждать, пока коцапские руководители "накажут" орков?
Уже тысячи раз были нарушения сотен перемирий со стороны террористов за 6 лет войны...
Всё это документировалось тысячи раз, толку никакого...
Пока жив пуйло никакого мира на Донбассе не будет, даже перемирия не будет. Пуйлу нужна вся Украина, поэтому он будет постоянно убивать украинцев, через своих террористов и регулярные рашистские войска на Донбассе.
https://www.youtube.com/watch?v=NLPidOFz4wA
Ну и распухшее за 3 дня на жаре тело нашего воина, которого главнокомандующий ЗЕ просто бросил умирать, тоже отвезите.
Только не говорите, шо Главнокомакндующему ЗЕ на это насрать. Бо если президенту Украины насрать на свою армию, то ОБСЕ тем более.
Саме дієве повідомлення для касапів - насипати їм на порядок більше.
Але ж бубочка-сцикун на чолі 73/43%-них зебуїнів веде Україну до капітуляції...
🎹🐊🐸🐊🎹
Ти дзвони мені, дзвони!
Почастіше, дядя Вова!
Без "тієї сторони"
Знаєш, як мені хєрово...
Я б, хоч завтра, на Москву -
Тут бандерівці пресують!
На коліна стать готуюсь,
На коліна стать готуюсь,
Київ здам і булаву!
Ти дзвони мені, дзвони!
Без "тієї сторони"
Що робити, я не знаю.
Умоляю,подзвони!
Дядя Вова, заклинаю!
Тут спалили Єрмака!
Взнали, що агент кремлівський -
Скоро дасть нам жаба цицьки,
Скоро дасть нам жаба цицьки,
Но тримаємось пока...
Ти дзвони мені, дзвони!
Тільки довго не тягни -
Сил нема уже терпіти,
Без "тієї сторони"
Восени почнуть нас бити!
Рейтинг котиться до дна
У ЗЕленім балагані,-
Все закінчиться Майданом,
Знов закінчиться Майданом...
Заспокой же сцикуна!
Ти дзвони мені, дзвони!
27.07.2020
https://twitter.com/JuntaChronicles
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1287690275427680256 18 ч
Твоё лицо, когда пытаешься придумать почему русские террористы невиноваты в срыве «перемирия»
Що за маячня? Не в "копилку", треба щось збирати, а з копілки виймати все що є в наявності і так гатити щоб там тільки попіл і сморід зостався. Інакше діяти не буде і не дійде, навіть не надійтесь.
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1287810625176035333 9 ч
Наметилась устойчивая тенденция в действиях и риторике Москвы - демонстративно и жестоко унижать Зе.
Кремль , видимо, полагает , что Зе исчерпал свою роль промежуточной прокладки и пора переходить к решающей стадии погллощения Украины - МЕТВЕРЧУК.
ніби він і так не знає.
Может на 1 люнию пойдешь? Ты ведь с бубочкой ВЕРИТЕ!!!! А боженька любит блаженных и убогих!