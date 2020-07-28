Про всі випадки порушення перемир'я буде сповіщено ОБСЄ та міжнародних партнерів, - представник Києва в ТКГ Костін

Україна буде оповіщати СММ ОБСЄ і міжнародних партнерів про всі випадки відкриття вогню з боку бойовиків на Донбасі. Водночас, є надія на дотримання перемир'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, глава комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін (фракція "Слуга народу").

"Про всі випадки вогню з боку нашого противника ми інформуємо як СММ ОБСЄ, так і міжнародних партнерів, і вся ця інформація збирається в таку "скарбничку" дій, що порушують або намагаються порушити перемир'я, щоб на політичному рівні, шляхом переговорів тримати ситуацію під контролем", - заявив Костін.

За його словами, чергове перемир'я на Донбасі має бути іншим, ніж попередні, адже для цих угод було докладено "значних зусиль" з боку української делегації і політичних консультантів нормандської четвірки.

"Те, що відбуваються такі поодинокі провокації, це відбувалося і раніше. Завдання наше полягає в тому, щоб, як правильно зазначив керівник Операції Об'єднаних Сил, верифікувати, або це просто провокація, мета якої почути вогонь і після цього почати розбиратися, хто першим відкрив вогонь, або все ж перевірити, що це принципове рішення збройних сил нашого противника, тому, я думаю, що ми можемо довіряти нашим військовим і бути стриманими", - сказав Костін.

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