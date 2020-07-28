Перша доба перемир'я на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед українських воїнів унаслідок ворожих обстрілів немає.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

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Від початку доби станом на 7 годину ранку обстрілів у районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.





