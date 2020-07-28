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Новини Агресія Росії проти України
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Перша доба перемир'я на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС

Перша доба перемир'я на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед українських воїнів унаслідок ворожих обстрілів немає.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманець РФ Абдулла скаржиться, що українські воїни знищили "два повнокровні батальйони" в Авдіївці. ВIДЕО

Від початку доби станом на 7 годину ранку обстрілів у районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Перша доба перемиря на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29105) Донбас (22357) найманці рф (2065) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+43
ситуация контролируема... трижды обстрел это не нарушение тишины или терпим пока не убьют? и по некоторым каналам пишут что дан приказ молчать о раненных и возможно убитыхНаемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, ситуация контролируемая, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4143
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28.07.2020 07:25 Відповісти
+33
Контрольовані хто і ким?
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28.07.2020 07:23 Відповісти
+30
Яким чином? Нашим бійцям, ваш говнокомандувач, не дозволив захищатися.
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28.07.2020 07:48 Відповісти
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Прийде час в всі "говнокомандуючі будуть засуджені за зраду, бездіяльність,перевищення своїх службових обовязків, порушення Конституції і законів України.
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28.07.2020 08:44 Відповісти
армия зарытая в окопы и,в которой опечатаны БК и разрешение на ответку дают дяди сидящие хрен знает где есть расходный человеческий материал,приготовленный для уничтожения ,или для пленения рашистом...действия эти от "слуги ,лукавого мироносца"
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28.07.2020 08:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2u65mpBuo6c
Перша доба перемир'я на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8401
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28.07.2020 09:00 Відповісти
Перша доба перемир'я на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3868.
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28.07.2020 09:04 Відповісти
Обстріли запоребрикових не означають порушення перемир'я. Тобто, якщо провести аналогію, обстріли нашими військами орків теж не будуть вважатися порушенням перемир'я. А для чого власне таке перемир'я, якщо можна стріляти?
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28.07.2020 09:05 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1287934609884426241 3 ч


Сводка ситуации за 27 июля 2020 года Первый день "перемирия" 12 обстрелов со стороны противника. Ответный огонь - 2 Ранено в ВСУ - 2
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28.07.2020 09:10 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1287984831272542208 36 мин

Вчера после наших детализированных сообщений об обстрелах туда столько "проверяющих" набежало, что можно бы было сформировать штурмовую группу И транспорт есть и люди. А вот вывезти раненных ...
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28.07.2020 09:12 Відповісти
Так сказано вам- Договоры с москалями не стоят и использованной туалетной бумаги.
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28.07.2020 09:15 Відповісти
https://youtu.be/6u-ASiaUHbk?t=1346 ФРОНТ: Роззброєння української армії та вогонь у відповідь. Хто понесе відповідальність?
трохи заспокоїли...
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28.07.2020 09:20 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Перша доба перемир'я на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9295

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

28 Июля 07:56 1

0
Окупанти продовжують безкарні обстріли українських воїнів, а Зеленському все одно - вогонь у відповідь заборонено

За минулу добу тільки за офіційними даними російські окупанти здійснили три обстріли наших позицій, за неофіційними даними набагато більше. Під час обстрілів окупантів було поранено місцевого мирного мешканця.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=kC-R&eid=ARDYd7JPIzU6okGNq_C2Pd8VdrH_vtyRbriTeqzJpY8jpER5n0jwgKa-69w86sHmH1vGe9u7GcK2SaUR&hc_ref=ARSCU6aikiYu-cJFDFx2i_8LuTrWbI823vURLumcY7Cfa5Xd9kwxhyqz1jbkAj_-EdI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28 Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 28 липня 2020 року
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28&__tn__=%2ANK-R #ООС https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28&__tn__=%2ANK-R #операція_ОС https://www.facebook.com/hashtag/ukraine_army?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28&__tn__=%2ANK-R #Ukraine_army https://www.facebook.com/hashtag/joint_forces_operation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28&__tn__=%2ANK-R #Joint_Forces_Operation
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів, немає.
Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об'єднаних сил, не зафіксовано.
https://www.facebook.com/akvilifer?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBI8Xi_AmXflNW2q8LxFk2CEjx1qovN8ESSr94DY6yv1Vg5HDx_irh8smQOOTiFNM04Qzi-NpiO7zDQ&hc_ref=ARShMWZ7Uj_mTMNIi0xGhkDFop_yvWMxa4K_RWQS26rM_XpVOCOn8Ajc_Pcdb6A9QAc&fref=nf Тим Златкин
Отже, маю інформацію з ШЕСТИ ділянок фронту, де саме зараз, або за останні години, російські війська здійснюють обстріли наших позицій.
Жорстка ЗАБОРОНА відповідати досі ДІЄ. Навіть ліхтариком у бік тієї сторони неможна посвітити. Хлопці лише плюють під ноги перевіряючим комісіям.
До речі, також жодної спроби зв'язатися з "тією стороною" командування не робить, як про це обіцяли на брифінгу, аби дотримувався режим тиші чи віддався наказ про дозвіл нашим підрозділам дати відповідь.
Додам лише, що деякі групи снайперів та розвідників примусово виведені за другу лінію і контролюються силами ВСП, наче якихось злочинців. Уявіть, розвєдоси майже під домашнім арештом, ще б браслети на ноги їм почепили до повної картини маразму!
А на кількох офіцерів ЗСУ, котрі посміли шось буркнути у бік "прибульців", Гідранта взагалі та командуючого особисто, під час наради в штабі - вже зараз готуються відповідні матеріали військовою прокуратурою про притягнення до відповідальності.
Тож, чекаю зранку "спростувань" та чергової порції брехні про "здорову психологічну ситуацію" від Штабу ООС та гівнокомандуючих.
Добраніч, малята!
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28.07.2020 09:23 Відповісти
Перша доба перемир'я на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5197
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28.07.2020 09:47 Відповісти
А каковы предложения - что должен\ может сделать президент Зеленский? Одна половина оппозиции требует от него мириться с Путиным, а другая отвергает любые действия, включая общение с ним как таковое. Выбор между войной и миром - продолжением кровопролитной позиционной войны или неустойчивое перемирие. Вместо войны, дипломатия, которая "искусства возможного" - шаг за шагом демонстрирует своим соотечественникам и мировому сообществу, что готов договариваться, без потери суверенитета. Действуя последовательно, подобно тому, как прежде, чем обратиться в Европейский суд по правам человека, пострадавшему приходится последовательно проходить все судебные инстанции в своей стране с заведомо отрицательным результатом.
Обращаться прежде, чем обратиться в Европейский суд, приходится делать заведомо проигрышные обращения в судебные инстанции своей страны. Не уподобляться агрессору, быть самими собой, апеллировать к международному общественному мнению, наращивать моральный перевес - наше дело правое и мы победим. Не уподобляться агрессору, не играть на его поле провокаций и лжи...
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28.07.2020 10:08 Відповісти
Если вы про мирится ОПЗЖ назвали оппозицией, то от оппозиции у них только слово в названии.
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28.07.2020 10:16 Відповісти
Я не упомянул ОПЗЖ .... ОПЗЖ не оппозиция, "то от оппозиции у них только слово в названии" - это идеологические и прочие диверсанты, вскормленные украинской разрухой, которая уже тридцать лет...Вскормленная и нами... Как не назвать, но одна часть общества за "мириться" с некими нюансами в условиях капитуляции, другая воевать до последнего не своего/чужого сына, отца, зятя, родственника,... Намедни Турчинов призывал брать Крым и грозился быть в первых рядах... Это намек всем нам, кто против попытки наступать на Крым, что мы менее Украину любим чем Турчинов и другие, которые к началу боевых действий будут ужу в своих имениях в Европе, США. Нам бы не перессориться между собой и со всем цивилизованным миром, не показать что мы такой же ЛуганДон/РФ/Кремль и тогда мы победим...
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28.07.2020 10:36 Відповісти
Не призывал брать Крым)))
Манипулируем?
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28.07.2020 13:02 Відповісти
Премир'я з татаро-монгольськими кацапами не буває, для кацапів найкраще крематорій.
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28.07.2020 14:55 Відповісти
Это да
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29.07.2020 08:55 Відповісти
Бред полнейший! Слепил мух с котлетами,развешал булочки по фонарям и доволен? Думаеш лохам в мозги насрал?
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28.07.2020 10:42 Відповісти
https://censor.net/user/319187 Это тебя Зеленский попросил с нами посоветоваться что ему делать ? Передай ему, что если бы он д0 выборов нам сказал "Я иду в президенты, но ни хера не понимаю, что мне там делать" - за него проголосовало бы не 73% , а 146%.
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28.07.2020 13:09 Відповісти
Штабу ОС как и чинушам надо к психиатору!!!
У них шиза полная.....
Какое ПЕРЕМИРИЕ с обстрелами?
Как можно совмещать эти слова в 1 предложении?
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28.07.2020 10:30 Відповісти
Еще в древности,появилась простая истина:" Сказал один раз - поверил. Сказал второй раз - усомнился. Сказаз третий - ложь!"
А нам уже в надцатий раз из ОПи *********** доносится невнятное бормотание на мотив "все хорошо прекрасная маркиза".
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28.07.2020 10:49 Відповісти
Перша доба перемир'я на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1592

...
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28.07.2020 18:30 Відповісти
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