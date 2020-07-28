Перша доба перемир'я на Донбасі: ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, ситуація контрольована, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед українських воїнів унаслідок ворожих обстрілів немає.
Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
Від початку доби станом на 7 годину ранку обстрілів у районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1287934609884426241 3 ч
Сводка ситуации за 27 июля 2020 года Первый день "перемирия" 12 обстрелов со стороны противника. Ответный огонь - 2 Ранено в ВСУ - 2
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Вчера после наших детализированных сообщений об обстрелах туда столько "проверяющих" набежало, что можно бы было сформировать штурмовую группу И транспорт есть и люди. А вот вывезти раненных ...
трохи заспокоїли...
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
28 Июля 07:56 1
0
Окупанти продовжують безкарні обстріли українських воїнів, а Зеленському все одно - вогонь у відповідь заборонено
За минулу добу тільки за офіційними даними російські окупанти здійснили три обстріли наших позицій, за неофіційними даними набагато більше. Під час обстрілів окупантів було поранено місцевого мирного мешканця.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=kC-R&eid=ARDYd7JPIzU6okGNq_C2Pd8VdrH_vtyRbriTeqzJpY8jpER5n0jwgKa-69w86sHmH1vGe9u7GcK2SaUR&hc_ref=ARSCU6aikiYu-cJFDFx2i_8LuTrWbI823vURLumcY7Cfa5Xd9kwxhyqz1jbkAj_-EdI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28 Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 28 липня 2020 року
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28&__tn__=%2ANK-R #ООС https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28&__tn__=%2ANK-R #операція_ОС https://www.facebook.com/hashtag/ukraine_army?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28&__tn__=%2ANK-R #Ukraine_army https://www.facebook.com/hashtag/joint_forces_operation?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxV9pulZd7g-h_K5NbHJetk5QbYpb-TVKpGvyyvY1Msw1XIrR13QV5OEyYid8km3jbUCmwB-tgdM-AmwgQi7SjOUGKPXts-AhHbcoZieogBerzppWakUFTSFRb_INSZbOHivxBY0g03TuKtvGsBVSP8RWNr19H1jI8qTu9GBJT3i5nknkr79J9Sh13SUy8w9dPsNhKNd0oidI_6V5zo1vHNWkDJG5H5RIWx9v3h5O-1*********************************************************************-czbWAaQCqxtga1AEmdaDTB4GhlCHZDwl5kiFu-v3dsyrGSglsEF9PS3dCVRb4L-qws4WGknxNJsikY28&__tn__=%2ANK-R #Joint_Forces_Operation
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів, немає.
Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об'єднаних сил, не зафіксовано.
https://www.facebook.com/akvilifer?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBI8Xi_AmXflNW2q8LxFk2CEjx1qovN8ESSr94DY6yv1Vg5HDx_irh8smQOOTiFNM04Qzi-NpiO7zDQ&hc_ref=ARShMWZ7Uj_mTMNIi0xGhkDFop_yvWMxa4K_RWQS26rM_XpVOCOn8Ajc_Pcdb6A9QAc&fref=nf Тим Златкин
Отже, маю інформацію з ШЕСТИ ділянок фронту, де саме зараз, або за останні години, російські війська здійснюють обстріли наших позицій.
Жорстка ЗАБОРОНА відповідати досі ДІЄ. Навіть ліхтариком у бік тієї сторони неможна посвітити. Хлопці лише плюють під ноги перевіряючим комісіям.
До речі, також жодної спроби зв'язатися з "тією стороною" командування не робить, як про це обіцяли на брифінгу, аби дотримувався режим тиші чи віддався наказ про дозвіл нашим підрозділам дати відповідь.
Додам лише, що деякі групи снайперів та розвідників примусово виведені за другу лінію і контролюються силами ВСП, наче якихось злочинців. Уявіть, розвєдоси майже під домашнім арештом, ще б браслети на ноги їм почепили до повної картини маразму!
А на кількох офіцерів ЗСУ, котрі посміли шось буркнути у бік "прибульців", Гідранта взагалі та командуючого особисто, під час наради в штабі - вже зараз готуються відповідні матеріали військовою прокуратурою про притягнення до відповідальності.
Тож, чекаю зранку "спростувань" та чергової порції брехні про "здорову психологічну ситуацію" від Штабу ООС та гівнокомандуючих.
Добраніч, малята!
Обращаться прежде, чем обратиться в Европейский суд, приходится делать заведомо проигрышные обращения в судебные инстанции своей страны. Не уподобляться агрессору, быть самими собой, апеллировать к международному общественному мнению, наращивать моральный перевес - наше дело правое и мы победим. Не уподобляться агрессору, не играть на его поле провокаций и лжи...
Манипулируем?
У них шиза полная.....
Какое ПЕРЕМИРИЕ с обстрелами?
Как можно совмещать эти слова в 1 предложении?
А нам уже в надцатий раз из ОПи *********** доносится невнятное бормотание на мотив "все хорошо прекрасная маркиза".
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