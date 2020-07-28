За добу в Чернівецькій області зафіксовано 58 нових випадків зараження COVID-19, вилікувалися 85 осіб, - ОДА
За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 58 нових випадків коронавірусної хвороби, видужали 85 осіб, які раніше захворіли.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"58 нових випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру сьогодні, 27 липня. Загалом було досліджено 470 зразків", - написав Осачук
Глава ОДА зазначив, що загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5692 людини.
Також Осачук підкреслив, що за останню добу 85 буковинців одужали.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 27 липня в Україні підтверджено 807 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих - 65 656 осіб.
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