За добу в Чернівецькій області зафіксовано 58 нових випадків зараження COVID-19, вилікувалися 85 осіб, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 58 нових випадків коронавірусної хвороби, видужали 85 осіб, які раніше захворіли.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"58 нових випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру сьогодні, 27 липня. Загалом було досліджено 470 зразків", - написав Осачук

Глава ОДА зазначив, що загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5692 людини.

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Також Осачук підкреслив, що за останню добу 85 буковинців одужали.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 27 липня в Україні підтверджено 807 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих - 65 656 осіб.