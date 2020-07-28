СOVID-19: за добу у світі померли понад 4,2 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 656,6 тис., інфікованих - 16,6 млн

Станом на ранок 28 липня у світі зареєстрували 16,6 млн інфікованих коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу 4202 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 16 650 42 випадки інфікування та 656 621 смерть через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 150 444 (+596 за добу), хворих - 4 433 410 (+61 571 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 443 480 інфікованих (+23 579 за добу) і 87 679 (+627 за добу) летальних випадків.

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Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 482 503 особи (+46 484 за добу), кількість смертей - 33 448 (+636 за добу).

У Росії 818 120 хворих (+5635 за добу) і 13 354 летальні випадки (+85 за добу).

Південна Африка посідає п'яте місце за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 452 529 осіб (+7096 за добу), кількість смертей - 7067 (+298 за добу).

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 27 липня в Україні підтверджено 807 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих - 65 656 осіб.