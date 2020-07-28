"Цунамі відходів": в ООН заявили, що пандемія COVID-19 серйозно вдарила по екології

Унаслідок пандемії COVID-19 у світі спостерігають погіршення екологічних умов, а зокрема суттєве засмічення довкілля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляється на сайті Організації Об'єднаних Націй.

"Наші вулиці, пляжі та океани постраждали від цунамі відходів COVID-19, включно із захисними масками для обличчя, рукавичками, пляшками від дезінфекторів для рук та упаковками від їжі", - йдеться в повідомленні.

За словами директорки Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Памели Кок-Гамільтон, ще до пандемії забруднення пластиком було "однією з найбільших загроз для нашої планети", а "раптовий бум" вжитку засобів захисту проти коронавірусу "значно погіршив ситуацію".

До прикладу, кажуть в ООН, потреба у дотриманні соціальної дистанції призвела до "величезної кількості пластикових відходів", оскільки люди по всьому світу щодня замовляли доставку їжі.

Так, лише у Сингапурі, де проживають 5,7 млн людей, упродовж восьми тижнів карантину на сміттєзвалища потрапили 1470 додаткових тонн пластикових відходів, зокрема одноразових упаковок від продуктів.

Зазначається, що приблизно 75 % "коронавірусного пластику", найімовірніше, стануть відходами, що "забиватимуть сміттєзвалища та плаватимуть у морях".

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Водночас, додали в ООН, через карантинні заходи, запроваджені у багатьох країнах для боротьби з поширенням пандемії COVID-19, викиди парникових газів у світі скоротилися на 5%.

Наголошується, що світові продажі одноразових масок злетіли з приблизно 800 млн доларів в 2019 році до 166 млрд доларів в 2020-му.

Раніше повідомлялося, що європейські науковці створили багаторазову тканинну маску і просочили її спеціальним розчином, який знищує COVID-19.