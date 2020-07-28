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Новини Коронавірус і карантин
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"Цунамі відходів": в ООН заявили, що пандемія COVID-19 серйозно вдарила по екології

Унаслідок пандемії COVID-19 у світі спостерігають погіршення екологічних умов, а зокрема суттєве засмічення довкілля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляється на сайті Організації Об'єднаних Націй.

"Наші вулиці, пляжі та океани постраждали від цунамі відходів COVID-19, включно із захисними масками для обличчя, рукавичками, пляшками від дезінфекторів для рук та упаковками від їжі", - йдеться в повідомленні.

За словами директорки Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Памели Кок-Гамільтон, ще до пандемії забруднення пластиком було "однією з найбільших загроз для нашої планети", а "раптовий бум" вжитку засобів захисту проти коронавірусу "значно погіршив ситуацію".

До прикладу, кажуть в ООН, потреба у дотриманні соціальної дистанції призвела до "величезної кількості пластикових відходів", оскільки люди по всьому світу щодня замовляли доставку їжі.

Так, лише у Сингапурі, де проживають 5,7 млн людей, упродовж восьми тижнів карантину на сміттєзвалища потрапили 1470 додаткових тонн пластикових відходів, зокрема одноразових упаковок від продуктів.

Зазначається, що приблизно 75 % "коронавірусного пластику", найімовірніше, стануть відходами, що "забиватимуть сміттєзвалища та плаватимуть у морях".

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Водночас, додали в ООН, через карантинні заходи, запроваджені у багатьох країнах для боротьби з поширенням пандемії COVID-19, викиди парникових газів у світі скоротилися на 5%.

Наголошується, що світові продажі одноразових масок злетіли з приблизно 800 млн доларів в 2019 році до 166 млрд доларів в 2020-му.

Раніше повідомлялося, що європейські науковці створили багаторазову тканинну маску і просочили її спеціальним розчином, який знищує COVID-19.

Автор: 

забруднення (245) карантин (18172) ООН (3374) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Тільки не ми. У нас одну маску носять від початку епідемії.
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28.07.2020 08:18 Відповісти
+5
уже месяц таскаю в кармане...как пионерский галстук в школу...
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28.07.2020 08:21 Відповісти
+4
Масками всьо застали? Бедные кашалоты, то бутылки были в желудках, но там хоть было пивко иногда, а маски это уже край 👿👿👿
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28.07.2020 08:15 Відповісти
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Масками всьо застали? Бедные кашалоты, то бутылки были в желудках, но там хоть было пивко иногда, а маски это уже край 👿👿👿
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28.07.2020 08:15 Відповісти
Засрали*
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28.07.2020 08:15 Відповісти
ковидное маскозасирательство
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28.07.2020 08:19 Відповісти
Тільки не ми. У нас одну маску носять від початку епідемії.
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28.07.2020 08:18 Відповісти
уже месяц таскаю в кармане...как пионерский галстук в школу...
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28.07.2020 08:21 Відповісти
у мну в машине аж две. с начала эпидемии. бо в АТБ, Амстор, парикмахерскую и т.д. без намордника не пущають.
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28.07.2020 08:25 Відповісти
ну а как же природа настолько очистилась? что с мемасиком делать?
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28.07.2020 08:57 Відповісти
Людство зайве на цій планеті, воно постійно в конфлікті з природою і знищує її. Якщо подивитися на людини притомними очима - то це такий організм, який не пристосований для життя на Землі - ні шерсті, ні нормальних зубів, ні прудких кінцівок - такий собі сніданок для хижака. Крім того цей вид має невиправну звичку знищувати собі подібних, за те що вони якось не так видають звуки, мають інший колір шкіри, тощо. Думаю право на існування людина майже вичерпала на третій від Сонця планеті.
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28.07.2020 09:24 Відповісти
Ви б ще "натякнули", що маскою тільки хвилину можна користатися, а потім тільки викидать...
Уйопки ВОЗівськи, це ваша ж "заслуга"
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28.07.2020 09:52 Відповісти
А як же ж памперси, засоби жіночої гігієни?
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28.07.2020 12:21 Відповісти
 
 