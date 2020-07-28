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За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 9099 інфікованих та 245 померлих
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 147 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 9099 осіб, 245 осіб померли, 2118 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 742 ПЛР-тести, з них 147 - позитивні. Серед них львів'ян - 74.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 27 липня в Україні підтверджено 807 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих - 65 656 осіб.
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