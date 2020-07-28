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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 9099 інфікованих та 245 померлих

За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 9099 інфікованих та 245 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 147 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 9099 осіб, 245 осіб померли, 2118 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 742 ПЛР-тести, з них 147 - позитивні. Серед них львів'ян - 74.

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Як повідомлялося раніше, станом на ранок 27 липня в Україні підтверджено 807 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих - 65 656 осіб.

За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 9099 інфікованих та 245 померлих 01

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карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2459)


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