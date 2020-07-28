Зміна політики ЄС щодо РФ можлива лише після припинення її агресії проти України, - Кулеба

Підстав для зміни політики ЄС щодо Росії немає, допоки РФ не змінила свою агресивну політику щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Польщі Дмитра Кулеби і Яцека Чапутовича.

За даними відомства, сторони обговорили позицію ЄС на підтримку України та збереження санкцій проти Росії за її агресію проти нашої держави.

"Немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії, допоки Росія не змінила своєї агресивної політики щодо України. І навіть розмову про будь-яку нову політику щодо Росії можна починати лише тоді, коли Росія зробить реальні кроки для виконання Мінських домовленостей, припинення агресії, деокупації українських територій", - зауважив глава МЗС України.

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Польський міністр запевнив українського колегу, що повністю поділяє такий підхід української сторони

Нагадаємо, раніше посол України в США Володимир Єльченко заявив, що Росію можуть відімкнути від системи SWIFT.