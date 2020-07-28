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Новини Санкції проти Росії
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Зміна політики ЄС щодо РФ можлива лише після припинення її агресії проти України, - Кулеба

Зміна політики ЄС щодо РФ можлива лише після припинення її агресії проти України, - Кулеба

Підстав для зміни політики ЄС щодо Росії немає, допоки РФ не змінила свою агресивну політику щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Польщі Дмитра Кулеби і Яцека Чапутовича.

За даними відомства, сторони обговорили позицію ЄС на підтримку України та збереження санкцій проти Росії за її агресію проти нашої держави.

"Немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії, допоки Росія не змінила своєї агресивної політики щодо України. І навіть розмову про будь-яку нову політику щодо Росії можна починати лише тоді, коли Росія зробить реальні кроки для виконання Мінських домовленостей, припинення агресії, деокупації українських територій", - зауважив глава МЗС України.

Також читайте: Україна і Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2"

Польський міністр запевнив українського колегу, що повністю поділяє такий підхід української сторони

Нагадаємо, раніше посол України в США Володимир Єльченко заявив, що Росію можуть відімкнути від системи SWIFT.

Автор: 

санкції (12079) Євросоюз (13639) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Краще б ти гнида мовчала і недавала ніяких коментарів. Все все робите,щоб знищити Україну як державу.
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28.07.2020 08:48 Відповісти
+2
Кулеба вирішує за ЄС?
Кремляді купилиб усе ЄС, якби не нагляд дядька Сема і його чудотворні санкції.
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28.07.2020 08:50 Відповісти
+2
А як бути з цим ? Не зрада, скажете ?
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukraini-volodimir-zelenskii-proviv-telefonnu-rozmo-62433
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28.07.2020 08:55 Відповісти
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Краще б ти гнида мовчала і недавала ніяких коментарів. Все все робите,щоб знищити Україну як державу.
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28.07.2020 08:48 Відповісти
а что делает прислуга-урод зелекаломойша?- исполняет все желания путлера и его пехотинца
Кулеба пустобрёх
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28.07.2020 09:15 Відповісти
Тобто, ніколи.
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28.07.2020 08:49 Відповісти
Кулеба вирішує за ЄС?
Кремляді купилиб усе ЄС, якби не нагляд дядька Сема і його чудотворні санкції.
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28.07.2020 08:50 Відповісти
Вже купили.
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28.07.2020 08:52 Відповісти
Іноді краще мовчати ніж говорити.
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28.07.2020 09:14 Відповісти
А як бути з цим ? Не зрада, скажете ?
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukraini-volodimir-zelenskii-proviv-telefonnu-rozmo-62433
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28.07.2020 08:55 Відповісти
ЗЕперемога переможнайа.
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28.07.2020 09:00 Відповісти
тут твитят такое, турки ( армия) в Азербайджан вошли..
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28.07.2020 08:55 Відповісти
Нові і нові експерди....

Зміна політики ЄС щодо РФ можлива лише після припинення її агресії проти України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3672
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28.07.2020 08:55 Відповісти
Українці їм дозволяють, ось і вчать.
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28.07.2020 09:02 Відповісти
Балабольство. Тебе ніхто не примушує дивитися ці канали. А якщо вони щось порушують, то можна звернутися до суду. Це не дорого. А взагалі ця проблема це спадок Порошенко. Проблема називається офшорна суть українського бізнесу.
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28.07.2020 09:18 Відповісти
Т.е. ни-ког-да!
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28.07.2020 09:00 Відповісти
Изменение политики ЕС...... Кулеба/Не надо выдавать себя за главного в ЕС.Не надо
легализовывать российские паспорта террористов ДНР: Кулеба про двойное гражданство: Нужно найти сбалансированное решение для украинцев за рубежом
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28.07.2020 09:06 Відповісти
**************** , мля..
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28.07.2020 09:15 Відповісти
Только МЗС и отдувается. А Зе - ***** своей жизнью живет. Не удивлюсь если завтра нам скажут что раз с РФ договариваться не получается то будем договариваться с ДНР-ЛНР - ведь главное это мир.
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28.07.2020 09:18 Відповісти
Таки да, бо ЗЕбарани вимагають миру і нові ворота.
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28.07.2020 09:38 Відповісти
политика ЕС- это политика ЕС.а как изменилась политика "зе слуг" к рашисту-оккупанту и как изменилась политика ЕС к "зеленой Украине" ,от изменений ее политики к мацковскому оккупанту ???
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28.07.2020 11:11 Відповісти
 
 