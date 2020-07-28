За добу в Україні зафіксували 919 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 66 575 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 919 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 66 575 осіб, видужали - 36 744, померли від початку пандемії від COVID-19 1629 осіб.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 28 202 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (110) та у Львівській області (147).

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Як повідомлялося раніше, станом на ранок 27 липня в Україні підтверджено 807 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих - 65 656 осіб.