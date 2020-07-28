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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксували 919 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 66 575 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 919 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 66 575 осіб, видужали - 36 744, померли від початку пандемії від COVID-19 1629 осіб.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 28 202 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (110) та у Львівській області (147).

Також читайте: СOVID-19: за добу у світі померли понад 4,2 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 656,6 тис., інфікованих - 16,6 млн

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 27 липня в Україні підтверджено 807 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих - 65 656 осіб.

За добу в Україні зафіксували 919 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 66 575 інфікованих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Нічо так цифра. Продовжуйте далі.
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28.07.2020 08:58 Відповісти
Степанову больше делать нех, чем читать по бумажке. Сколько стоит полтора часа министра здравохранения. Пусть по больничкам катается, нарады проводит. Как долбаё.. носите маски столько тестов. На экране покажите текстом и пусть прессуха на вопросы отвечает. противно его видеть и слышать. Не ведущий он, выглядит и говорит как чмо
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28.07.2020 09:01 Відповісти
Чмо не чмо ,а деньгу гребёт лопатой .Мы ещё услышим его имя как одного их толстосумов.Вон и ляшко накосил на мэрство Киева.А продлят карантин ,так степанов и на преза накосит .Всё это заказанный театр на ограбление бюджета -значит-нас.
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28.07.2020 09:30 Відповісти
а как так что умирает в 70 раз меньше чем инфицировалось? остальные - выздоравливают? но что-то я не вижу шоп сюда за опытом ехали немцы, иудеи и прочие трамповцы. х.з. короче как это так
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28.07.2020 09:02 Відповісти
Кто-то еще процент смертей среди врачей и остальных для сравнения приводил, врачи живучей оказались.
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28.07.2020 09:29 Відповісти
Журналістка:
- ...80% добровольців в групі з високою дозою мали СИСТЕМНІ побічні реакції. Чи безпечна ця вакцина?
Найбільший світовий інвестор у вакцинну галузь і за сумісництвом "філантроп" Біл Гейц:
- бла-бла-бла
Журналістка:
- Ви знаєте дані краще за мене.. Але ж, Білл, практично кожен з високою дозою мав побічну реакцію!
Гейц:
- Так, але ДЕЯКІ З НИХ НЕ ТАКІ ВЖЕ Й ДРАМАТИЧНІ ЧИ СУПЕР-БОЛЮЧІ..

Респект ведучій Norah O'Donnell.

Колись на цьому ж каналі CBS працювала не менш смілива журналістка Sharyl Attkison.

Саме вона свого часу зробила публічною історію 20-мільйонної компенсації, що її Вакцинний суд США на умовах конфіденційності присудив відомому неврологу Jon Pollig, чия донька Hannah Polling в результаті вакцини КПК отримала аутизм.

Зараз вона там вже не працює.
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28.07.2020 12:33 Відповісти
https://www.rupor.info/news/160092/vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-na-kievshchine-unichtozheno-pochti-4-tysyachi-zhivotnyh Вспышка африканской чумы свиней: на Киевщине уничтожено почти 4 тысячи животных
Как африканская чума в Киев попала? Киевские свиньи по турпутёвке в Африку летали?
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28.07.2020 10:42 Відповісти
Надо было на бизнес наехать найдут и не такую чуму)
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28.07.2020 12:16 Відповісти
Сообщение прошло, что в Испании населению намордники велено носить, пока с макароновирусом не будет покончено полностью.
Эх, жаль, что только намордники велено носить этим холопам, а не и резиновые перчатки в добавок!
Вероятно, еще не наладил дедушка Джейкоб Ротшильд производство перчаток, чтобы весь мир ими снабжать.
Понять дедушку Ротшильда можно, судя по горестной статье в Зи Гардиан, оплакивающий погибель Сулеймани, дисрапшин в траффике опиума из Ирана нанес доходам дедушки такой урон, что одними масками не компенсировать.

Так что носите намордники до скончания веков, холопы испанские, это вам приветка от сефардов.
Как, холопье, вы утверждаете, что вот именно вы не убивали евреев в Испании в средние века?
А вы это дедушке Ротшильду объясните.
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29.07.2020 06:34 Відповісти
 
 