В Офісі Президента працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви, - Порошенко

П’ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав українців з 1032-ю річницею Хрещення Русі-України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Дорогі українці! Із десятків політично вмотивованих справ, порушених проти мене за наказом Зеленського, є одна, якою я особливо пишаюся. Це справа за Томос, яким надано незалежність Православній Церкві України. Неймовірно, але факт: така справа теж розслідується. І це ще не все. На ключових посадах в Офісі Президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це – попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля. Влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою. Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України. Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними Церквами", - наголосив Порошенко.

За словами п'ятого президента, ПЦУ росте і шириться. Вона зміцнює свій авторитет серед українців. Закономірний історичний процес вже не можна зупинити. Тим більше – розвернути назад.

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"Після Хрещення знадобилося понад тисячу літ, щоб отримати власну незалежну церкву. Але тільки той плід, заради якого випало багато потрудитися, є по-справжньому цінним. Вибір Володимира виявився не лише релігійним, а й цивілізаційним. Майже вся Європа була на той час християнською. І вже за Ярослава Володимировича Київ став центром потужної європейської держави, інтегрованої у тогочасні політичні і культурні процеси континенту", - додав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що 1032-га річниця Хрещення це більше, ніж релігійне свято. Тому цей день важливий для усіх українців. Незалежно від того, хто яку віру сповідує – християнську, мусульманську, іудейську, чи якусь іншу. Чи й взагалі хто є атеїстом.

"Тож вітаю кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Руси-України та бажаю міцної віри в перемогу нашої держави та процвітання українського народу. Бережімо і зміцнюймо нашу єдність, нашу духовну свободу і нашу вільну незалежну європейську Україну, закладену Володимиром Великим. Слава Україні!" - підсумував п'ятий президент.

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