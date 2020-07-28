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В Офісі Президента працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви, - Порошенко

В Офісі Президента працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви, - Порошенко

П’ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав українців з 1032-ю річницею Хрещення Русі-України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Дорогі українці! Із десятків політично вмотивованих справ, порушених проти мене за наказом Зеленського, є одна, якою я особливо пишаюся. Це справа за Томос, яким надано незалежність Православній Церкві України. Неймовірно, але факт: така справа теж розслідується. І це ще не все. На ключових посадах в Офісі Президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це – попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля. Влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою. Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України. Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними Церквами", - наголосив Порошенко.

За словами п'ятого президента, ПЦУ росте і шириться. Вона зміцнює свій авторитет серед українців. Закономірний історичний процес вже не можна зупинити. Тим більше – розвернути назад.

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"Після Хрещення знадобилося понад тисячу літ, щоб отримати власну незалежну церкву. Але тільки той плід, заради якого випало багато потрудитися, є по-справжньому цінним. Вибір Володимира виявився не лише релігійним, а й цивілізаційним. Майже вся Європа була на той час християнською. І вже за Ярослава Володимировича Київ став центром потужної європейської держави, інтегрованої у тогочасні політичні і культурні процеси континенту", - додав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що 1032-га річниця Хрещення це більше, ніж релігійне свято. Тому цей день важливий для усіх українців. Незалежно від того, хто яку віру сповідує – християнську, мусульманську, іудейську, чи якусь іншу. Чи й взагалі хто є атеїстом.

"Тож вітаю кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Руси-України та бажаю міцної віри в перемогу нашої держави та процвітання українського народу. Бережімо і зміцнюймо нашу єдність, нашу духовну свободу і нашу вільну незалежну європейську Україну, закладену Володимиром Великим. Слава Україні!" - підсумував п'ятий президент.

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Автор: 

Порошенко Петро (15192) Хрещення Київської Русі (71) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+40
В Офисе Президента работают люди, откровенно лоббирующие интересы русской церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3788
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28.07.2020 09:21 Відповісти
+29
Мова,церква,історія та культура -це наріжні камені націі !!))
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28.07.2020 09:25 Відповісти
+29
В Офісі Президента працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8274
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28.07.2020 09:57 Відповісти
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Лучше под НАТО,но где завод по производству М-16,который Петя торжественно открыл?
Про зеленый офисный планктон даже и разговаривать не хочу,какие там патроны-они автомата в руках не держали.
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28.07.2020 12:53 Відповісти
Тратить деньги на то, что потом не будет нужно или на то, чего пока ещё нет? Ты уж определись со зрадой.
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28.07.2020 13:02 Відповісти
Это пусть фронтовики лучше меня расскажут,когда им ржавые патроны поставляли или когда у дохлых лапотных бронебойные подбирали свои выбрасывали.
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28.07.2020 13:07 Відповісти
https://censor.net/user/467307, так это Порошенко разоружил армию к началу агрессии паРаши?
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28.07.2020 13:14 Відповісти
Морально да,нельзя войскам запрещать добивать противника,тем более при выходе из Славянска,и не один мой знакомый фронтовик рассказывал как угрозами запрещали уничтожать бегущих лапотных или проходящие их колонны. Если мой ответ не устраивает дальше дискуссия бессмысленна.
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28.07.2020 13:23 Відповісти
https://censor.net/user/467307, я у тебя спросил - Порошенко разоружил армию к 2014 году, а ты ответил как лапотник.
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28.07.2020 13:25 Відповісти
Каски покупал,аптечки покупал,сухпайки а патроны это криминал.
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28.07.2020 12:54 Відповісти
"один Господь, одна вера, одно крещение"
(Еф.4:5)
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28.07.2020 11:13 Відповісти
Багато релігійних організацій, багато іхніх начальників, частина з них робить капості і має відповідати за цe.
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28.07.2020 11:55 Відповісти
https://censor.net/user/415449, расскажи тогда - почему Иван Грозный, в своё время, был на иконах кремлёвской ПЦ?
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28.07.2020 12:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TU-5G3VSwVzUxUVZldCRBsjrgfeKei_WnT6MzAPSrimhqoiH3bMKGtz0
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28.07.2020 11:58 Відповісти
Это не тот Казанский, который в кремлёвских играх помогал придать субъектность оркам?
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28.07.2020 12:22 Відповісти
це йому передав його друг медведчук, який був 5 років у Мінську від мародера?
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28.07.2020 12:49 Відповісти
зебіл безсмістовний, щойнозаряджений не цензорі, який в тебе логін був до бану?
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28.07.2020 13:02 Відповісти
На ботов не реагируйте,у они стучат прямо администратору,с их ботофермы цензоровской еще никого и никогда не забанили,даже за самый помойный мат.
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28.07.2020 13:09 Відповісти
Не завидуй, зебиленыш))
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28.07.2020 14:10 Відповісти
И Зелю с твоим Петей когда нибудь посадят а ботоферму вашу отправят в рудники..
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28.07.2020 14:12 Відповісти
В твоих кацапских влажных снах, клянусь зельцманом оманским
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28.07.2020 14:17 Відповісти
А кто теперь оманскому, мешает убрать медведчука? )
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28.07.2020 13:57 Відповісти
Агент російських спецслужб Порошенко(Лоліта) - завжди на захисті"українських інтересів".
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28.07.2020 14:41 Відповісти
В Офісі Президента працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1991
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28.07.2020 18:18 Відповісти
Та в Україні завжди з часів незалежності дуже толерантно відносились до будь яких вірувань громадян . І в цьому питанні не треба робити акценти . Кожен вільний громадянин вільний в своєму віросповіданні . Насаджувати щось одне , або пріорітетне над іншими , - це вже не є свобода .
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28.07.2020 19:55 Відповісти
"з десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского" , всё, можно подшивать к истории болезни.
там в Туреччине хорошая психиатрия?
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29.07.2020 01:08 Відповісти
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