За добу на COVID-19 захворіли 61 дитина і 55 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 66 575 осіб. З них 4722 дитини, а також 8435 медичних працівників.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 919 осіб. З них 61 дитина, а також 55 медпрацівників. Було госпіталізовано 206 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 13 летальних випадків. При цьому одужали 622 пацієнти", - зазначив міністр.
За словами Степанова, за весь час пандемії в Україні захворіли 66 575 осіб. З них 4722 дитини, а також 8435 медичних працівників.
Загалом одужали 36 744 особи, а летальних випадків - 1629.
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Andy Jumeirach
показати весь коментар28.07.2020 09:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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