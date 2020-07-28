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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 61 дитина і 55 медпрацівників, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 61 дитина і 55 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 66 575 осіб. З них 4722 дитини, а також 8435 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 919 осіб. З них 61 дитина, а також 55 медпрацівників. Було госпіталізовано 206 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 13 летальних випадків. При цьому одужали 622 пацієнти", - зазначив міністр.

За словами Степанова, за весь час пандемії в Україні захворіли 66 575 осіб. З них 4722 дитини, а також 8435 медичних працівників.

Загалом одужали 36 744 особи, а летальних випадків - 1629.

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Автор: 

карантин (18172) лікарі (1289) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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непыльную роботёнку нашел себе этот Степанов, полдня с озабоченным лицом стоит в телеке перед трибуной, рассказывает статданные про ковиды, потом обед на пару часов , потом приехал документы поподписывал и домой, тяжёлый труд однако, всего лишь за несколько миллионов грн. в месяц
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28.07.2020 09:38 Відповісти
 
 