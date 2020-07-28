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Нардепи зареєстрували в Раді проєкт постанови за відставку міністра охорони здоров'я Степанова

Нардепи зареєстрували в Раді проєкт постанови за відставку міністра охорони здоров'я Степанова

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо звільнення міністра охорони здоров'я Степанова зареєстровано в понеділок під №3938. Під проєктом - понад 90 підписів народних депутатів із різних фракцій.

Ініціювала відставку міністра фракція "Голос", повідомила пресслужба партії.

"Досі не запроваджено масштабне тестування на коронавірус, а кількість хворих вже перевалила за тисячу осіб на день. Життєво необхідні закупівлі для лікарень продовжують робити волонтери, тоді як МОЗ закупило костюми за ціною, яка майже вдвічі перевищує ринкову. Степанов заблокував державні закупівлі ліків, дефіцит яких українські пацієнти почнуть відчувати вже цієї осені, а дехто з них залишиться без ліків аж до весни-літа наступного року!" - заявила народна депутатка фракції "Голосу", член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанишина.

Читайте також: За добу на COVID-19 захворіли 61 дитина і 55 медпрацівників, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5401) звільнення (2689) Степанов Максим (2198) Голос партія (513)


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Топ коментарі
+7
картель95
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28.07.2020 09:36 Відповісти
+4
Какая нах відставка...

Падло сидеть должно. Где уголовное дело?
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28.07.2020 09:43 Відповісти
+3
ЗЕбобики, наигрались во власть????

Собирайте вещи, скоро поезд на Ростов!
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28.07.2020 09:38 Відповісти
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квартал95
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28.07.2020 09:31 Відповісти
картель95
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28.07.2020 09:36 Відповісти
· - Эй! Вы чего делаете? Зачем колёса снимаете? Это же моя машина!
- Папаша! Тебе полезно ходить пешком!(с)
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28.07.2020 09:33 Відповісти
Нельза сейчас его увольнять. Статистику по covid кто озвучивать будет?

Нардепы зарегистрировали в Раде проект постановления за отставку министра здравоохранения Степанова - Цензор.НЕТ 7108
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28.07.2020 09:35 Відповісти
Только супруншу взад!!
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28.07.2020 09:37 Відповісти
ЗЕбобики, наигрались во власть????

Собирайте вещи, скоро поезд на Ростов!
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28.07.2020 09:38 Відповісти
Бажаєш, щоб тобі хустинкою помахали?
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28.07.2020 10:45 Відповісти
что, зебиленок, не нравится правда?
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28.07.2020 11:09 Відповісти
Губернатор - предатель - перебежчик - приспособленец.....
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28.07.2020 09:43 Відповісти
Какая нах відставка...

Падло сидеть должно. Где уголовное дело?
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28.07.2020 09:43 Відповісти
Он же вор из числа налоговиков. Он даже не врач. Єто от Супрун требовали чтобы она была врачом и выпустником Мичиганского Университета. От него ничего не надо было. Он быд зам Налоговой Службы всей Украины !
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28.07.2020 12:52 Відповісти
Поддерживаю! Он нулевой!
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28.07.2020 09:47 Відповісти
че с зеленіми не делится....
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28.07.2020 09:53 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ! он же еще занос в ОП не отбил)
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28.07.2020 09:53 Відповісти
Нинішній рейтинг голосу Сороса близько 1%, воно і не дивно адже голос Сороса в ВР тільки те й робить, що ініціює чиюсь відставку у владі щоб подвинути туди соросівську кандидатуру.
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28.07.2020 10:00 Відповісти
Даешь больше хаоса, зеленые друзья!
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28.07.2020 10:46 Відповісти
поддерживаю и одобряю отставку Степанова!! долой этого козла, министра здравоохранения Степанова!! За время работы ничего толкового не сделал!! только лизал сапоги зеленскому, да критиковал Супрун!! Хотя и мизинца Супрун не стоит!! Такое впечатление, что кроме брифинга на ТВ больше ничего не может и не хочет!! ******* !! Цель одна-. главное побольше спи ......здить!!
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28.07.2020 13:34 Відповісти
Ну, что вы, "этовсеСупрунвиновата". Видеть не могу это быдло.
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28.07.2020 17:11 Відповісти
Степанов всё верно делает.
голос, то не голос, но писк. лузеры.
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29.07.2020 00:17 Відповісти
 
 