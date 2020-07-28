Нардепи зареєстрували в Раді проєкт постанови за відставку міністра охорони здоров'я Степанова

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо звільнення міністра охорони здоров'я Степанова зареєстровано в понеділок під №3938. Під проєктом - понад 90 підписів народних депутатів із різних фракцій.

Ініціювала відставку міністра фракція "Голос", повідомила пресслужба партії.

"Досі не запроваджено масштабне тестування на коронавірус, а кількість хворих вже перевалила за тисячу осіб на день. Життєво необхідні закупівлі для лікарень продовжують робити волонтери, тоді як МОЗ закупило костюми за ціною, яка майже вдвічі перевищує ринкову. Степанов заблокував державні закупівлі ліків, дефіцит яких українські пацієнти почнуть відчувати вже цієї осені, а дехто з них залишиться без ліків аж до весни-літа наступного року!" - заявила народна депутатка фракції "Голосу", член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанишина.

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