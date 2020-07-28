Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну

В Україні сьогодні відзначають День Хрещення Київської Русі-України.

Про це йдеться в привітанні Офісу Президента у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання. Саме утвердження християнських цінностей – ідеалів добра, справедливості та миру – стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття незалежності. І саме ці цінності гартують наш народ у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України", - йдеться в тексті.

В ОП також наголосили, що "прийняття християнства наблизило українців до великої родини європейських народів, заклавши глибокі традиції політичної та правової культури".

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Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Хрещення Київської Русі-України "задало вектор розвитку нашого народу на тисячоліття вперед".

Прем'єр побажав, щоб духовна міць наповнювала всіх українців вірою в мирну і непереможну Україну.