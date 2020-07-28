УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5757 відвідувачів онлайн
Новини
4 318 137

Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну

Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну

В Україні сьогодні відзначають День Хрещення Київської Русі-України.

Про це йдеться в привітанні Офісу Президента у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання. Саме утвердження християнських цінностей – ідеалів добра, справедливості та миру – стало важливим дороговказом на шляху українського народу до здобуття незалежності. І саме ці цінності гартують наш народ у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет України", - йдеться в тексті.

В ОП також наголосили, що "прийняття християнства наблизило українців до великої родини європейських народів, заклавши глибокі традиції політичної та правової культури".

Також читайте: Епіфаній: Хресного ходу в 1032-ту річницю Хрещення Київської Русі не буде

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Хрещення Київської Русі-України "задало вектор розвитку нашого народу на тисячоліття вперед".

Прем'єр побажав, щоб духовна міць наповнювала всіх українців вірою в мирну і непереможну Україну.

Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) привітання (735) свято (682) Хрещення Київської Русі (71) Шмигаль Денис (4640)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+54
Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаливают наш народ в борьбе за Украину - Цензор.НЕТ 5578
показати весь коментар
28.07.2020 09:45 Відповісти
+30
Лицемеры
показати весь коментар
28.07.2020 09:43 Відповісти
+30
шобла українофобів привітала українців..
показати весь коментар
28.07.2020 09:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3223461.html HELGI`s NEWs

1 - "Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя", - отец погибшего солдата Журавля - Зеленскому.
Вчера возле ОП состоялся митинг против капитуляции. Ох, как же с самого утра полыхало по этому поводу у ватно-анонимных ТГ-каналов, взрывалось сероводородом у промосковских интернет-ресурсов, едким дымом выползало из всех щелей зелёного мироздания. Легенды и былины о "злых и плохо одетых людях, за 300 грн вышедших по указке Порошенко" со свистом летали по информпростанству, оставляя после себя следы лёгкой деменции и латентной шизофрении.
А что тут началось, когда запустили инфу, что Порошенко улетел в Турцию! Лещенки, чаплыги и прочие легитимные забились в информационно-эпилептическом трансе: Порох бросил, укатил, убежал, вылетел, уже летит, уже приземлился, вышел с трапа, посмотрел на стюардессу, повернул голову вправо, поправил карман...
Вы давно слышали что-то о величайшем бубочке, самке богомола, боевом идарасе, снулом полковнике, унылом бойке?
Повсюду только Порошенко - он везде!)
Вот и ответ на вопрос, кого больше всего боится этот серпентарий, и кто фактически управляет страной. Угу, плывут пароходы - привет Пороху! Пролетают летчики - привет Пороху! А пройдут зелёные - перекрестятся...
Возвращаясь к началу и серьёзно. Светлая память погибшему. Соболезнования Отцу.
Страшный конец российским оккупантам и зелёным коллаборантам.
Правильно, что боятся. Бойтесь...

2 - Социологи утверждают, что доверие к Зеленскому дольше преобладало над недоверием избирателей, чем было у его предшественников.
Тю... Столько лет работать в индустрии развлечений и показывать движ, ничего при этом не делая - особое искусство лицедея. Сказал Игорь Валерьевич "надо" - пошёл в президенты, сказал "террорист" выступить по телеку - выступил, сказал кадыров позвонить путлеру - позвонил... Слушать всех, кроме своего народа - особое искусство, но тот "народ", который продолжает доверять этой дешёвой голограмме, такое заслужил.
Одно радует: согласно этому же опросу, до 70% населения дошло, наконец, что "страна движется в неправильном направлении". Это они так стыдливо называют ̶ж̶о̶п̶у̶ пропасть.

3 - Захват в заложники полицейских: пятые сутки на Полтавщине ищут злодея.
Вот и вся цена аваковской полиции по гамбургскому счёту. При этом Рюкзакович так лезет из штанов, что снял с других мест (в том числе с передовой) и задействовал сотни людей, самолёты, вертолёты, собак, тепловизоры, квадрокоптеры... А на выходе - пшик.
Это был кипучий лентяй. Целыми днями он бегал по городу, распоряжался, давал ценные советы... Ему было не до работы. ©

4 - За сутки "тишины" было уже ТРИ нарушения перемирия, но в ОПУ заявили, что это "не щитается".
Угу... Сначала нужно прекратить стрелять. Потом прекратить об этом сообщать, говорить и помнить. Потом, как в России, тайно хоронить. Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. И кричать при этом про "партию войны", которая почему-то мешает спокойно воплощать указанные планы.
Эх, не дожил Оруэлл до эпохи Зе - создал бы новый шедевр.
Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно. ©
показати весь коментар
28.07.2020 10:38 Відповісти
5 - В Кремле заявили, что "достигли военного превосходства над США".
В дурке опять День открытых дверей. Поясню на пальцах.
Имеющиеся у США ракеты имеют дальность стрельбы до 2400 км. Точность попадания составляет 5-7 метров. На надводном флоте могут разместить до 4 тыс таких ракет, и еще на подлодках около 1100. Также в рамках первого удара может быть задействовано до 3000 самолетов тактической и палубной авиации, способной наносить удары по объектам на глубину до 600 км от границы. Данные силы способны одним ударом парализовать около тысячи важных объектов РФ. На это понадобится всего ОДИН ЧАС. Достигли они...

6 - Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко назвала Крым "юридически украинским, а фактически - российским".
Нельзя быть немножко беременной. Нельзя жить в парадигме "и вашим и нашим". Нельзя отрицать основные устои международного права в угоду сиюминутной выгоде. Юридически, Тихановская - оппонент Луке, а фактически - завтра на поклон к Путину. Знаем, плавали...

7 - МИД России выразил протест США, Британии и Канаде из-за флагов ЛГБТ, вывешенных на зданиях их посольств.
Ага... Сначала они флаги вывесют, а потом придут солдаты НАТО, все они огромные геи, и православных людей начнут в свою гейскую веру обращать... Как страшно жить русскому человеку! И не понять ему, что не иностранных геев нужно бояться, а своих *********...
Россияне живут и ждут,
уловляя малейший знак,
понимая, что на*бут,
но не зная, когда и как.

9 - Наступил ещё один день. Спокойно делайте своё, не уделяя должного внимания нытикам (после Зеленского всё-равно мертветчук или шмарий придут) и хейтерам (всё хреново, и хорош тут мозги забивать диванным оптимизмом). Как говаривала Железная Леди: "Никогда не слушайте колкостей в свой адрес, ибо, даже если бы вы умели ходить по воде, кто-нибудь обязательно скажет: смотрите, он даже не умеет плавать!"
Шануймося - будемо жити, та слава Україні!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3223461.html Helgi Sharp
показати весь коментар
28.07.2020 10:39 Відповісти
"6 - Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко назвала Крым "юридически украинским, а фактически - российским".
Нельзя быть немножко беременной. Нельзя жить в парадигме "и вашим и нашим". Нельзя отрицать основные устои международного права в угоду сиюминутной выгоде"

Так она и не отрицает нормы международного ПРАВА. Ведь сказала, что ЮРИДИЧЕСКИ - то есть - с точки зрения именно международного права - Крым - украинский.
Но фактически он контролируется российскими оккупантами - и это тоже правда.
показати весь коментар
28.07.2020 12:21 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3223214.html З Днем Хрещення Русі-України!

відео - https://youtu.be/dZ4cq54FRfU Вітання Петра Порошенка з 1032-ю річницею Хрещення Руси-України
показати весь коментар
28.07.2020 10:42 Відповісти
Гундяева Кирюха тимашенка успел поздравить?
показати весь коментар
28.07.2020 10:44 Відповісти
Такие как зеля .веру
Ют только в деньги .он очем?
показати весь коментар
28.07.2020 10:44 Відповісти
Гліб Бабіч, який щойно проїхав по всій лінії фронту, від Маріюполя до Попасної:
"...В мене велике питання до людини, яка за трагічними обставинами займає пост верховного головнокомандувача і крісло президента. Поясни мені, що ти будеш робити: я бачу й тут усі бачать, я слухав, що кажуть сотні людей - не простих людей, а тих, хто пройшов усю цю війну, воюють давно, командують давно. Скажи мені: це твоя свідома зрада чи недолугий експеримент, який теж є злочином і нічим не кращий від зради, - коли хлопці в результаті твоїх дурних, недолугих дій, не дай Бог, почнуть гинути, зв'язані по руках і ногах, із закритими очима, що буде?! Отямся, тому що ти будеш відповідати, й ми обіцяємо: будеш відповідати за законом і перед людьми! Головою будеш відповідати, коли ці хлопці, не дай Бог, почнуть гинути. А ти ведеш до того, вже [нерозбірливо] і те, що відбувається зараз, навіть підставою не можна назвати. Тому отямся! Отямтесь там! Тому що ці хлопці - це єдине, що відділяє нас від біди, смерти і росії! І ці хлопці заслуговують того, щоб їх берегти і поважати! А ви з ними поводитесь, як покидьки, самовпевнені покидьки. Або вороги. Пам'ятайте це! Цих пацанів, цю нашу армію, нашу надію, будемо захищати! Нічого у вас не вийде!"
показати весь коментар
28.07.2020 10:45 Відповісти
христианство и церкви - первые союзники в борьбе с коррупцией и за порядок в государстве,
без моральных устоев не будет ни чести у военных, ни суда как такового, ни будущего, ни благословения страны
проклятия прошлых советских лет все еще висят над нами, грехи не исповеданы и не оставлены, а покаяние было частичным
показати весь коментар
28.07.2020 10:47 Відповісти
... Тем более, что к власти пришли беспринципные безбожники.
показати весь коментар
28.07.2020 11:47 Відповісти
А хто такий "Офіс Зеленського"? Звучить, як жопа зеленського привітала...
показати весь коментар
28.07.2020 10:59 Відповісти
"закаливают" это как? Заполняют калом?
показати весь коментар
28.07.2020 11:03 Відповісти
"бєрут балшой нож і закалівают... 3 раза"
показати весь коментар
28.07.2020 11:05 Відповісти
Маца поздравила православных. Оригинальненько....
показати весь коментар
28.07.2020 11:06 Відповісти
Так православные сами эту мацу туда засунули.
показати весь коментар
28.07.2020 11:52 Відповісти
Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну - Цензор.НЕТ 729
показати весь коментар
28.07.2020 11:09 Відповісти
А шо бубАчка поздоровляти не буде? Кадиров, чи віра не дозволяють?
показати весь коментар
28.07.2020 11:11 Відповісти
порноактриса потухни!
показати весь коментар
28.07.2020 11:17 Відповісти
ОПы, подавитесь мацой.
показати весь коментар
28.07.2020 11:24 Відповісти
Невігласи із ОП!!! Не Київська Русь! Це московський імперський слоган! Русь-Україна!!! Книжки треба читати, а не відосики записувати.
показати весь коментар
28.07.2020 11:26 Відповісти
Ідіть у сраку зі своїми привітаннями, "християни".
показати весь коментар
28.07.2020 14:59 Відповісти
Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на месте
Между тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . . .
показати весь коментар
28.07.2020 11:35 Відповісти
Слава Киевской Руси! Новороссия соси!
показати весь коментар
28.07.2020 11:43 Відповісти
Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаливают наш народ в борьбе за Украину


У ЗЕ ОЧІ ЯК У ТОГО СІРКА - НІБИ НІЧОГО НЕ СТАЛОСЯ І ЦЕ НЕ ПРОТИ НЬОГО ЗІБРАВСЯ НАТОВП БІЛЯ ОП КОЛИ ВІН ПОКИНУВ ВОЯКА УКРАЇНИ КОНАТИ БЕЗ ДОПОМОГИ
показати весь коментар
28.07.2020 11:52 Відповісти
Оговорка по Фрейду? Вообще то правильно ЗАКАЛЯЮТ. ЗаКАЛивают - это немного другое.
показати весь коментар
28.07.2020 11:54 Відповісти
Він не "єврей"... Він - "маланець". А вони "за копйіку в церкві перднуть, за рубля - висеруться...".
показати весь коментар
28.07.2020 12:20 Відповісти
А яка між ними різниця? Наприклад, "іврєй" Бродський люто ненавидів українців.
показати весь коментар
28.07.2020 15:03 Відповісти
Скрепы, б№ять!
показати весь коментар
28.07.2020 12:23 Відповісти
він путіну руку жав чи і очко лизва?
показати весь коментар
28.07.2020 12:42 Відповісти
Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну - Цензор.НЕТ 2309
показати весь коментар
28.07.2020 12:58 Відповісти
Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну - Цензор.НЕТ 2725
показати весь коментар
28.07.2020 12:58 Відповісти
-
Продажний кремлівський ... резидент ЗЕбіл - капітулянт він вибачився за те що ще раніше лаючи як пес обізвав Україну повією а Святий Томас - термосом, указуючи на те що клоуну можна триндіть все що йому заманеться. Але це дуже образливо для всіх українців, для нашої рідної України, і для рідної української церкви ПЦУ. Суверенна Україна і Святий Томос, які мають для нас величезне значення, називати їх повією і термосом це просто страшний злочин. А що тепер можна чекати від нього юди: капітуляцію, знищення України як держави? А якщо це у нього не вийде він знову буде верещати як різаний, що як колишній клоун просто невдало пожартував.
показати весь коментар
28.07.2020 12:59 Відповісти
А пан Трофімов інше повідомляв за Онуфрія представника церкви окупанта, яку він поважає і яка немає ніякого відношення до хрещення Русі. Бо Володимир хрестив Русь, а не Московію. А коли пан презЕдент вибачиться за термос?
показати весь коментар
28.07.2020 13:16 Відповісти
щоб т и здох нечисть зеленська
показати весь коментар
28.07.2020 23:54 Відповісти
неканоничненько, нетомосненько.
показати весь коментар
29.07.2020 00:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 