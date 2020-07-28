Кількість хворих на коронавірус знизилася у 8 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які вилікувалися від COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу у 8 із 24 областей України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Так, найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за добу зафіксовано у Львівській області (147), Києві (110) та Івано-Франківській області (103).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 38 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - смерті і 23 - одужання, зараз в області хворіє 611 осіб (на 14 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 32 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 50 випадків одужання, зараз в області хворіють 978 осіб (на 19 менше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 4 нові випадки захворювання - і 2 - одужання, зараз хворіє 234 особи (на 2 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 2 нові випадки захворювання і 78 випадків одужання. Зараз хворіє 260 осіб (на 76 менше за добу);

- у Житомирській області 21 людина захворіла і 32 одужали, зараз хворіє 303 особи (на 11 менше за добу);

- у Закарпатській області 66 нових випадків захворювання і 40 випадків одужання, зараз хворіють 2864 особи (на 26 більше за добу);

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- у Запорізькій області 3 нових хворих і 3 випадки одужання, зараз хворіє 150 осіб;

- в Івано-Франківській області зафіксовано 103 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 40 випадків одужання, зараз хворіють 2565 осіб (на 62 більше за добу);

- у Києві 110 нових випадків захворювання, 1 смерті і 81 - одужання, зараз хворіє 4841 особа (на 28 більше за добу);

- у Київській області 42 нових хворих і 13 осіб одужали, зараз хворіє 956 осіб (на 29 більше за добу);

- у Кіровоградській області зафіксовано 2 випадки захворювання, 3 людини одужали, зараз хворіє 34 людини (на 1 менше за добу);

- у Луганській області 1 новий випадок захворювання і 1 випадок одужання за добу, зараз хворіє 31 особа;

- у Львівській області підтверджено 147 нових випадків захворювання на COVID-19, 7 - смерті і 48 випадків одужання, зараз хворіють 6736 осіб (на 92 більше за добу);

- у Миколаївській області 3 нові випадки захворювання та 5 - одужання, зараз хворіє 115 осіб (на 2 менше за добу);

- в Одеській області 71 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 1758 осіб (на 71 більше за добу);

- у Полтавській області 7 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 66 осіб (на 6 більше за добу);

- у Рівненській області 83 нові випадки захворювання і 78 випадків одужання, зараз хворіє 1228 осіб (на 5 більше за добу);

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксували 919 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 66 575 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

- у Сумській області 9 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 116 осіб (на 8 більше за добу);

- у Тернопільській області 49 нових випадків захворювання і 8 - одужання, зараз хворіють 1063 особи (на 41 більше за добу);

- у Харківській області 47 нових випадків захворювання і 5 - одужання, зараз хворіють 1353 особи (на 42 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 1 новий випадок захворювання, зараз хворіє 17 осіб (на 1 більше за добу);

- у Хмельницькій області зафіксовано 10 нових випадків захворювання і 7 - одужання, зараз хворіють 150 осіб (на 3 більше за добу);

- у Черкаській області 4 людини захворіли і 10 - одужали, зараз хворіють 204 особи (на 6 менше за добу);

- у Чернівецькій області 58 нових випадків захворювання, 1 - смерті, 85 осіб одужали, зараз хворіє 1307 осіб (на 28 менше за добу);

- у Чернігівській області 6 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 8 - одужання, зараз хворіє 262 осіб (на 3 менше за добу).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 919 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, 13 осіб серед раніше захворілих померли, 622 - одужали.

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