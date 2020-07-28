Роботу дитячих таборів буде дозволено лише в регіонах, що належать до "зеленої" та "жовтої" зон, - Степанов

У регіонах, що належать до "червоної" та "помаранчевої" зон, буде заборонено роботу дитячих таборів.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ нагадав, що на попередньому засіданні Кабмін ухвалив нову постанову про встановлення карантину на території країни, який передбачає поділ на чотири зони - зелену, жовту, помаранчеву, червону.

"Щодо дитячих таборів - коли регіон перебуває у "зеленій" або "жовтій" зоні, дозволена буде робота з 1 серпня для дитячих таборів, а регіони, що перебувають у "помаранчевій" та "червоній" - там, відповідно, заборонені і прийом, і робота відповідних дитячих таборів", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, 22 липня Кабмін продовжив карантин до 31 серпня.

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