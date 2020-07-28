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Новини Коронавірус і карантин
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Роботу дитячих таборів буде дозволено лише в регіонах, що належать до "зеленої" та "жовтої" зон, - Степанов

Роботу дитячих таборів буде дозволено лише в регіонах, що належать до

У регіонах, що належать до "червоної" та "помаранчевої" зон, буде заборонено роботу дитячих таборів.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ нагадав, що на попередньому засіданні Кабмін ухвалив нову постанову про встановлення карантину на території країни, який передбачає поділ на чотири зони - зелену, жовту, помаранчеву, червону.

"Щодо дитячих таборів - коли регіон перебуває у "зеленій" або "жовтій" зоні, дозволена буде робота з 1 серпня для дитячих таборів, а регіони, що перебувають у "помаранчевій" та "червоній" - там, відповідно, заборонені і прийом, і робота відповідних дитячих таборів", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, 22 липня Кабмін продовжив карантин до 31 серпня.

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Автор: 

діти (5140) карантин (18172) відпочинок (231) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зеленая зона:
Работа детских лагерей будет разрешена только в регионах, находящихся в "зеленой" и "желтой" зоне, - Степанов - Цензор.НЕТ 8654

Желтая зона:
Работа детских лагерей будет разрешена только в регионах, находящихся в "зеленой" и "желтой" зоне, - Степанов - Цензор.НЕТ 6111
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28.07.2020 10:27 Відповісти
Карантин зе отменит - корововирус вдруг исчезнет, когда хасиды в Умань попрут фестивалить. Потом снова включат карантин.
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28.07.2020 10:38 Відповісти
А Киев в какой зоне?
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28.07.2020 10:42 Відповісти
Сейчас попрут деток из красной зоны в зелёную.У нас привыкли выводить среднюю "по палате".
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28.07.2020 10:45 Відповісти
Так ніхто ті табори на місяць відкривати не буде !.
Набери персонал ..закупи харчі ..і т.д ..
А відбити ?
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28.07.2020 10:51 Відповісти
Смысл этих действий с точки зрения здоровья понятен, наверное, только зебилам: приезжайте из красной - в зеленую и вам за это ничего не будет.
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28.07.2020 10:58 Відповісти
Дрессируют сначала зоны для детей а потом и для теть и дядей. И ни каких цифр. Толька цвета.
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28.07.2020 11:07 Відповісти
Сегодня эта зона зеленая или желтая...а завтра она станет красная...куда детишек девать??
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28.07.2020 13:01 Відповісти
 
 