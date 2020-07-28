Імовірність перемоги Байдена над Трампом на президентських виборах у США становить 91%, - The Economist. ІНФОГРАФІКА

Видання The Economist створило модель можливого результату виборів президента США, згідно з якою на цей момент Джо Байден впевнено перемагає Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, модель представлено ​​на сайті видання.

На виборах президента США, які заплановані на 3 листопада, перемога буде визначатися не більшістю голосів, а розподілом голосів у колегії виборців, кількість яких за того чи іншого кандидата залежить від результатів голосування в конкретних штатах.

Відповідно до моделі, ймовірність перемоги Байдена в колегії виборців оцінюється як 91%, або 9 шансів із 10, залишаючи Трампу 9% і 1 шанс із 10. Діапазон голосів у колегії виборців за Байдена прогнозується на рівні 248-413, за Трампа - 125-290.

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Модель пророкує перемогу Байдена в 25 штатах, Трампа - у 20. У п'яти штатах результат голосування залишається непередбачуваним (Північна Кароліна, Аризона, Огайо, Джорджія, Айова).

Модель The Economist оновлюється щодня, вона формує прогноз на підставі даних національних опитувань та економічних індикаторів.