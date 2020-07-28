У Німеччині безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 прибулих з України, а також інших країн із "червоного" списку
У Німеччині всім туристам, які прибули з країн "червоного" списку, проводитимуть обов'язковий безкоштовний тест на коронавірус. До списку країн із підвищеним ризиком зараження увійшли 130 країн. Серед них і Україна.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Як пише видання The Local, обов'язкове тестування для туристів, які прибули з країн "червоного" списку, допоможе зупинити проблему поширення хвороби в Німеччині, переконаний міністр.
До переліку "країн ризику" потрапили, зокрема, Україна, Білорусь, Росія, Азербайджан, Чорногорія, США, Вірменія, Албанія, Туреччина, Казахстан, Єгипет та інші.
Нові правила набудуть чинності вже з наступного тижня. Тестування проводитимуть в аеропортах, на вокзалах і в портах.
Нагадаємо, 7 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці можуть в'їхати в 23 країни, в частині з них діють деякі обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.
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