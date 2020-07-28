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Новини Коронавірус і карантин
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У Німеччині безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 прибулих з України, а також інших країн із "червоного" списку

У Німеччині безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 прибулих з України, а також інших країн із

У Німеччині всім туристам, які прибули з країн "червоного" списку, проводитимуть обов'язковий безкоштовний тест на коронавірус. До списку країн із підвищеним ризиком зараження увійшли 130 країн. Серед них і Україна.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як пише видання The Local, обов'язкове тестування для туристів, які прибули з країн "червоного" списку, допоможе зупинити проблему поширення хвороби в Німеччині, переконаний міністр.

До переліку "країн ризику" потрапили, зокрема, Україна, Білорусь, Росія, Азербайджан, Чорногорія, США, Вірменія, Албанія, Туреччина, Казахстан, Єгипет та інші.

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Нові правила набудуть чинності вже з наступного тижня. Тестування проводитимуть в аеропортах, на вокзалах і в портах.

Нагадаємо, 7 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці можуть в'їхати в 23 країни, в частині з них діють деякі обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Автор: 

Німеччина (7475) карантин (18172) тестування (457) туризм (1564) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Це вся Україна посуне туди щоб зробити тест на халяву.
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28.07.2020 10:41 Відповісти
Надо посчитать....
Не дешевле лоукостором мотануться в Германию чем заплатить в наших "бесплатных" лабораториях.
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28.07.2020 10:41 Відповісти
Вобще-то тест только для немецких туристов. Кто не хочет делать будет сидеть 14 дней на карантине. Для всех остальных товарищей стоимость теста 200 евро.
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28.07.2020 10:59 Відповісти
как-то незаметно мы стали "краснее" Европы, откуда вирус к нам пришел
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28.07.2020 10:45 Відповісти
С 95 квартала.
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28.07.2020 11:03 Відповісти
С такой организацией защиты населения, как у зеленой пошести, скоро будет проще слетать за границу на тестирование или лечение
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28.07.2020 10:51 Відповісти
Сча 73% попрут на халяву...
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28.07.2020 11:02 Відповісти
А нельзя нормально написать, кому это будет бесплатно?? Я так понимаю только немцам, которые каким то образом оказались в Украине и решили все таки вернуться в дойчленд, а не остаться в прекрасной Зебильной стране...
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28.07.2020 12:26 Відповісти
Они написали сами не понимая инфу
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28.07.2020 20:40 Відповісти
 
 