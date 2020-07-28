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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 110 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 7,8 тис. інфікованих, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 110 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 7,8 тис. інфікованих, - Кличко

Кількість інфікованих COVID-19 у Києві досягла 7,8 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще у 110 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 130 киян. На сьогодні в столиці вже 7800 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих за минулу добу: 45 жінок віком від 18 до 81 року, 59 чоловіків віком від 19 до 71 року, 2 дівчинки – 11 і 15 років та 4 хлопчики від 2 до 6 років.

До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 82 людини. Всього коронавірус подолали 2830 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 45. В Оболонському та Дніпровському – по 14. Та в Дарницькому районі – 12 випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 прибулих з України, а також інших країн із "червоного" списку

Автор: 

карантин (18172) Київ (19643) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Теперь сводки за корововирус будут каждые 5-10 минут, абы не интересовались сводками с фронта. Да и зеленовирус запретит их публиковать.
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28.07.2020 10:52 Відповісти
 
 