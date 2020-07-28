Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС
Намагаючись урятувати дітей, на курорті в Херсонській області загинув поліцейський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
"У свої вихідні співробітник Новокаховського міжрайонного відділу обласного управління поліції охорони поїхав з дружиною відпочити на Арабатську стрілку. 33-річний старший сержант побачив, яку групу підлітків на надувних колах хвиля й течія відносять на глибину. Не вагаючись він кинувся їм на допомогу, а слідом – інші дорослі курортники. Підліткам допомогли дістатися берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив по дітей, зник. Його почали теж шукати, і знайшли мертвим", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі поліції області повідомили, що зараз обставини загибелі поліцейського з’ясовує слідство.
Зазначається, що родину старшого сержанта, котрий віддав своє життя заради інших, керівництво поліції охорони не залишить без уваги, підтримки й допомоги.
"Світла пам’ять правоохоронцю", - зазначено в повідомленні.
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Там течение бешеное
И тебя сразу залайкают.
Имхо подводные течения больше вдоль берега. На днях штормило немного, да пешком с глубины не выйти - тянет вдоль берега и на глубину под водой. Дык это всегда во время шторма.
В теории могут быть отбойные течения (мелкое море), но я за всю жизнь такого не встречал пока...
(Иоан.15:13)