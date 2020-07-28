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Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС

Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС

Намагаючись урятувати дітей, на курорті в Херсонській області загинув поліцейський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"У свої вихідні співробітник Новокаховського міжрайонного відділу обласного управління поліції охорони поїхав з дружиною відпочити на Арабатську стрілку. 33-річний старший сержант побачив, яку групу підлітків на надувних колах хвиля й течія відносять на глибину. Не вагаючись він кинувся їм на допомогу, а слідом – інші дорослі курортники. Підліткам допомогли дістатися берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив по дітей, зник. Його почали теж шукати, і знайшли мертвим", - йдеться в повідомленні.

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У пресслужбі поліції області повідомили, що зараз обставини загибелі поліцейського з’ясовує слідство.

Зазначається, що родину старшого сержанта, котрий віддав своє життя заради інших, керівництво поліції охорони не залишить без уваги, підтримки й допомоги.

"Світла пам’ять правоохоронцю", - зазначено в повідомленні.

Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС 01

Автор: 

Нацполіція (15270) смерть (6777) вода (1184) Херсонська область (5871)


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Топ коментарі
+30
На жаль, такі новини про поліцейських нікому не цікаві. От якби він скоїв злочин... світла пам'ять загиблому, що до кінця виконував свій обов'язок правоохоронця
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28.07.2020 10:57 Відповісти
+17
На курорті. А де були рятувальники, якщо вони взагалі там були?
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28.07.2020 10:57 Відповісти
+13
А як одне з іншим пов'язано? Що, перебування одного адекватного в рядах поліції виключає існування там сотен покідьків і садистів? Чи ми повинні вибачити мусорів-вбивць заради цього одного випадку??
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28.07.2020 11:05 Відповісти
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На курорті. А де були рятувальники, якщо вони взагалі там були?
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28.07.2020 10:57 Відповісти
ага. и шо, на Арабатке не было ни одного водного скутера, ни одной лодки-бананотаскалки? иногда таким героям хочется вручить премию Дарвина.
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28.07.2020 11:20 Відповісти
Это арбатская стрелка, там такого добра мало. Был там месяц назад, штормило и унесло ребенка, человек поплыл спасать - спас, но потом спасали уже его, пришлось откачивать - откачали...в тот же день на соседнем пляже аналогичная ситуация только уже с трупом.
Там течение бешеное
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28.07.2020 12:50 Відповісти
В Стрелковом? С детьми нужно отдыхать Генгорке, там намного мельче и течения как такового нет...
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28.07.2020 14:12 Відповісти
В стрелковом. Там течения как такового тоже нет (в обычных условиях), но есть т.н. отбойное течение(отбойная волна) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Отбойное течение . И тебя тупо затягивает от берега
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29.07.2020 09:16 Відповісти
В Стрелковом глубоко, почти сразу, а в Генгорке есть метров 100(4 или 5 перекатов), где детям норм купаться и родителям за ними легко смотреть... Поэтому еще в совковые времена все детские лагеря были в Генгорке и немного в Счастливке.) И ни одного в Стрелковом)
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29.07.2020 14:09 Відповісти
Чет я как-то не наблюдал на Арабатке спасателей Может они где-то и числятся...
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28.07.2020 12:26 Відповісти
На жаль, такі новини про поліцейських нікому не цікаві. От якби він скоїв злочин... світла пам'ять загиблому, що до кінця виконував свій обов'язок правоохоронця
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28.07.2020 10:57 Відповісти
А як одне з іншим пов'язано? Що, перебування одного адекватного в рядах поліції виключає існування там сотен покідьків і садистів? Чи ми повинні вибачити мусорів-вбивць заради цього одного випадку??
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28.07.2020 11:05 Відповісти
Чтобы вы признали, что там есть нормальные люди, они должны сначала погибнуть
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28.07.2020 11:09 Відповісти
Теорія вирогідності допускає існування в безлічі покідьків пари нормальних. Але це не дає підстав для збереження сотен тисяч покидьків, які за наші з вами гроші, замість того, щоб нас захищати, нас вбивають
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28.07.2020 11:13 Відповісти
Людським чином поліціянта не прикрити мафіозі на посаді шефа МВС.
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28.07.2020 10:58 Відповісти
Вшановуючи Героя, не забуваймо головного: Зєлю і Авакова у відставку. Дострокові.
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28.07.2020 11:01 Відповісти
Напиши ещё, что он голосовал за порошенко.
И тебя сразу залайкают.
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28.07.2020 11:17 Відповісти
вы ещё подеритесь, горячие радикальные парни.
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28.07.2020 11:26 Відповісти
На Арабатке стремные течения и частые утопления.
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28.07.2020 11:00 Відповісти
та да. меня удивляют родители, которые ради собственного кайфа (чтобы не брести по колено в воде пол-километра), везут малолетних детей на глубоководные пляжи Арабатки.
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28.07.2020 11:24 Відповісти
А там есть глубоководные пляжи?
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28.07.2020 12:25 Відповісти
Есть)
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28.07.2020 14:21 Відповісти
Это ты какие места описываешь, шоб аж по полкилометра?
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28.07.2020 12:38 Відповісти
В основном все что рядом с Геническом и Сиваш) А так... Генгорка мелко,(перекатов пять в запасе для купания детей), Счастливцево средняя глубина, Стрелковое глубоко и много подводных течений...
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28.07.2020 14:20 Відповісти
Это в каком месте в Стрелковом глубоко? Не, если от берега отплыть подальше, то глубоко, но туда еще доплыть надо А так тоже отмель. Не по колено, конечно, но и не глубоко.
Имхо подводные течения больше вдоль берега. На днях штормило немного, да пешком с глубины не выйти - тянет вдоль берега и на глубину под водой. Дык это всегда во время шторма.
В теории могут быть отбойные течения (мелкое море), но я за всю жизнь такого не встречал пока...
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29.07.2020 14:09 Відповісти
Я имел ввиду относительно Счастливки и Генгорки.) Конечно, что не так как на Ласточке))) А я 25-го в Генгорке купался, волна была приличная, но никуда не тянуло.) Да и вообще я в Генгорке не сталкивался чтобы затягивало) Да и в остальных отбойного тоже не видел) Но говорят что они есть.) Год назад водная полиция, при восточном ветре, умудрилась даже спасти одну даму, которую унесло от берега)))
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29.07.2020 14:37 Відповісти
*унесло от берега на несколько километров на матрасе)
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29.07.2020 14:38 Відповісти
Ну так кроме местных, в основном никто и не знает особенностей Арабатки) В итоге с детьми прутся в Счастливку и Стрелковое, вместо Генгорки... Плюс источники там рядом)
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28.07.2020 14:27 Відповісти
"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих"
(Иоан.15:13)
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28.07.2020 11:01 Відповісти
Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС - Цензор.НЕТ 9004
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28.07.2020 11:07 Відповісти
Жаль хорошего человека. Рано от нас ушел...
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28.07.2020 11:09 Відповісти
все равно он был мусорок
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28.07.2020 11:09 Відповісти
Дерьма там хватает но есть и хорошие люди.
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28.07.2020 11:13 Відповісти
А ты был и есть быдло.
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28.07.2020 11:23 Відповісти
Ну, вот как раз этот не был.
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28.07.2020 11:57 Відповісти
Ну видимо отдых проходил не с Боржоми и Лимонадом Буратино а с чем - то покрепче и неизвестно уносило там кого-то или молодёжь просто поплыла подальше от берега и отдыхающие на берегу ,как мы выяснили не с минералкой решили поиграть в героев и игра закончилась так как она и закончилась .
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28.07.2020 11:21 Відповісти
Судя по новостям - в полиции на 1 го нормального 10-20 уродов!!!
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28.07.2020 11:29 Відповісти
Молодец мужик,жаль не расчитал свои силы.
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28.07.2020 11:32 Відповісти
Просто этот полицейский по жизни был неравнодушный, Настоящий Человек! Герой, каких сейчас мало.
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28.07.2020 11:38 Відповісти
Царствие Небесное герою!
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28.07.2020 12:23 Відповісти
+100500!!
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28.07.2020 12:35 Відповісти
Всем советую изучить механику действия так называемых RIP tides. Это не только сохранит вашу жизнь, но и в дополнении поможет ловить рыбу на пляже без привязки к рельефу и глубинам (рыба может стоять на выходе из рип тайда и по границе с левой и правой стороны за и перед подводными косами):
Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС - Цензор.НЕТ 1206
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28.07.2020 12:40 Відповісти
Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС - Цензор.НЕТ 1449
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28.07.2020 12:41 Відповісти
Я и сам когда-то незнал, пока как-то по Discovery не посмотрел. Большинство отдыхающих о таком явлении действительно не знают, так как не живут возле моря. Также как и люди которые не живут возле рек не знают о водоворотах на реках, и как с ними справлятся
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28.07.2020 12:52 Відповісти
На Азовском море это бывает. Местные знают...
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28.07.2020 22:33 Відповісти
премію Дарвіна в студію
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС - Цензор.НЕТ 166
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28.07.2020 13:37 Відповісти
Порядочный парень
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28.07.2020 14:12 Відповісти
 
 