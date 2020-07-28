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Новини
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Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій

Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій

Держпідприємство "Адміністрація морських портів України" до кінця серпня 2020 року підпише договір з компанією-підрядником, яку обере для евакуації затонулого поблизу пляжу Одеси танкера Delfi.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі обирається найбільш ефективний спосіб евакуації затонулого танкера.

"Є два можливі варіанти евакуації: підняття танкера або розрізування на дві частини. Останній - це крайній захід. Упевнений, тепер ми швидше вирішимо проблему з танкером і нарешті звільнимо пляж "Дельфін" від токсичного металобрухту завдяки глибокому розумінню ситуації", - повідомив він.

Також читайте: Турецька компанія пропонує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi і дістати його частинами

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.

Автор: 

Одеса (5498) танкер (345) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+6
потерпевший вiслюк обещал взять ситуацию под личный контроль

Договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий - Цензор.НЕТ 645
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28.07.2020 11:11 Відповісти
+4
А когда там кончается срок очередного "ультиматума" от импотентного президента?
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28.07.2020 11:09 Відповісти
+3
все к чему прикасается Зеленая власть, превращается в праздник абсурда, вселенского идиотизма и непрекращающегося позора, с этикеткой 95 квартала..
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28.07.2020 11:04 Відповісти
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вчасно! Зимою можна починати витягувати! Нехай би лежав, мідії б та криветки були б )))
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28.07.2020 11:01 Відповісти
все к чему прикасается Зеленая власть, превращается в праздник абсурда, вселенского идиотизма и непрекращающегося позора, с этикеткой 95 квартала..
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28.07.2020 11:04 Відповісти
потерпевший вiслюк обещал взять ситуацию под личный контроль

Договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий - Цензор.НЕТ 645
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28.07.2020 11:11 Відповісти
Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 4165
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28.07.2020 11:22 Відповісти
Неужели танкер конрабандистов будет лежать и на День Независимости Украины...

Лежащий танкер Delfi в заливе Одесса как бы метафора ... Украины, территории в центре Европы, которая не может помочь себе и которой не спешат помогать ...
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28.07.2020 11:04 Відповісти
Какая власть -- такие и "ультиматумы"
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28.07.2020 11:10 Відповісти
А когда там кончается срок очередного "ультиматума" от импотентного президента?
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28.07.2020 11:09 Відповісти
Я так і не зрозумів, що там збираються пиляти - судно чи щось інше?)))
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28.07.2020 11:10 Відповісти
Епопея подовжується. Чекаємо наступної серії.
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28.07.2020 11:11 Відповісти
Памятник импотенции нашей власти.Нехай буде шоб и внуки знали про клоунив при влади.
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28.07.2020 11:12 Відповісти
А скільки иам часу Зєля одеський можновладцям дав, коли піарився на пляжі?
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28.07.2020 11:15 Відповісти
Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 1406
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28.07.2020 11:22 Відповісти
Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 9211Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 8768Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 4958
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28.07.2020 11:28 Відповісти
ЗЕлена цвіль ще місяць буде гадити біля Одеси.
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28.07.2020 11:47 Відповісти
Зеленський правду сказав про себе "влада є імпотентна" Клоуна возять в мішку по регіонах, він там щось наобіцяє... Привезуть в мішку назад на Банкову і Зе непам"ятає що вчора говорив... Синдром попередників.
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28.07.2020 16:53 Відповісти
 
 