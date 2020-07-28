Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій

Держпідприємство "Адміністрація морських портів України" до кінця серпня 2020 року підпише договір з компанією-підрядником, яку обере для евакуації затонулого поблизу пляжу Одеси танкера Delfi.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі обирається найбільш ефективний спосіб евакуації затонулого танкера.

"Є два можливі варіанти евакуації: підняття танкера або розрізування на дві частини. Останній - це крайній захід. Упевнений, тепер ми швидше вирішимо проблему з танкером і нарешті звільнимо пляж "Дельфін" від токсичного металобрухту завдяки глибокому розумінню ситуації", - повідомив він.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.