Смерть 3-річного Муси Сулейманова в окупованому Криму має бути донесена до уваги світової спільноти, - Джапарова

Смерть в окупованому Криму трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова має бути розслідувана і доведена до уваги світової спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю радіо "Крим Реалії".

"Питання підтримки політичних в'язнів у тимчасово окупованому Криму перебуває на постійному контролі з боку МЗС. Першого липня відбулося засідання Платформи дії зі звільнення Росією українських політичних в'язнів, на якому результативно обговорено скоординовані дії органів державної влади та громадського сектору з цієї проблематики", - наголосила заступниця голови МЗС.

Джапарова зазначила, що ситуація із загибеллю трирічного Муси Сулейманова має бути ретельно вивчена, розслідувана і доведена до уваги світової спільноти.

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"Ключовий інструмент поліпшення становища вже утримуваних агресором політв'язнів - публічність. Є ідея запровадити інститут менторства, щоб авторитетні у світі люди висловлювали солідарність із кримськими цивільними журналістами. Чим голосніше звучатимуть наші голоси в ООН, Європарламенті, ОБСЄ, Раді Європи, тим більше шансів на полегшення становища тих, кого окупанти грубо позбавили волі й утримують у нелюдських умовах", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, 3-річний Муса Сулейманов зник 24 липня. До пошуків дитини залучили співробітників російської поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів організації "Ліза Алерт".

Тіло хлопчика знайшли 26 липня в одній із вигрібних ям поруч із будинком.

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