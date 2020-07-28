Смерть 3-річного Муси Сулейманова в окупованому Криму має бути донесена до уваги світової спільноти, - Джапарова
Смерть в окупованому Криму трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова має бути розслідувана і доведена до уваги світової спільноти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю радіо "Крим Реалії".
"Питання підтримки політичних в'язнів у тимчасово окупованому Криму перебуває на постійному контролі з боку МЗС. Першого липня відбулося засідання Платформи дії зі звільнення Росією українських політичних в'язнів, на якому результативно обговорено скоординовані дії органів державної влади та громадського сектору з цієї проблематики", - наголосила заступниця голови МЗС.
Джапарова зазначила, що ситуація із загибеллю трирічного Муси Сулейманова має бути ретельно вивчена, розслідувана і доведена до уваги світової спільноти.
"Ключовий інструмент поліпшення становища вже утримуваних агресором політв'язнів - публічність. Є ідея запровадити інститут менторства, щоб авторитетні у світі люди висловлювали солідарність із кримськими цивільними журналістами. Чим голосніше звучатимуть наші голоси в ООН, Європарламенті, ОБСЄ, Раді Європи, тим більше шансів на полегшення становища тих, кого окупанти грубо позбавили волі й утримують у нелюдських умовах", - додала заступниця міністра.
Нагадаємо, 3-річний Муса Сулейманов зник 24 липня. До пошуків дитини залучили співробітників російської поліції, кінологів, представників управління МНС та волонтерів організації "Ліза Алерт".
Тіло хлопчика знайшли 26 липня в одній із вигрібних ям поруч із будинком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Близько 18:00 24 липня малюк гуляв біля свого будинку в пісочниці в селі Строганівка під Сімферополем, під наглядом матері Ельзари. 31-річна жінка відлучилася всього на 10-15 хвилин. Її, за словами заступника голови МЗС України Еміни Джапарової, покликала хвора свекруха. Коли жінка повернулася, сина вже не було. Спочатку хлопчика кілька годин шукали своїми силами, але через 1,5 доби Муса був знайдений мертвим у вигрібній ямі. Під час пошуків водолази кілька разів перевірили озеро поблизу села Строгонівка, навіть скосили очерет. Тіло дитини знайшли лише після того, як спеціальною машиною викачали вигрібну яму», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляло ТСН, яма була прикрита дерев'яним піддоном і її раніше тричі перевіряли пошукові групи. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/incidents/smert-tririchnogo-sina-politvyaznya-v-okupovanomu-krimu-novi-podrobici-695255.html
Это Порох бы весь Запад на уши поставил за смерть ребенка, за смерть АТОшника Журавля!
А эта зеленая гнида будет молчать--его это не колышет!