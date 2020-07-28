Саакашвілі представив концепцію судової реформи: зменшення кількості суддів, електронний суд, скасування КС. ВIДЕО

Глава виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі виніс на розгляд українців серію пропозицій щодо реформи судової системи України.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Останні кілька тижнів в Офісі простих рішень і результатів ми готували нашу фундаментальну концепцію судової реформи, яку я коротко виклав у цьому кліпі", - написав Саакашвілі.

Зокрема, йдеться про створення єдиного контролюючого судового органу замість Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Державної судової адміністрації, скорочення кількості суддів і скасування Конституційного суду.

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