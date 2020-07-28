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Саакашвілі представив концепцію судової реформи: зменшення кількості суддів, електронний суд, скасування КС. ВIДЕО
Глава виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі виніс на розгляд українців серію пропозицій щодо реформи судової системи України.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Останні кілька тижнів в Офісі простих рішень і результатів ми готували нашу фундаментальну концепцію судової реформи, яку я коротко виклав у цьому кліпі", - написав Саакашвілі.
Зокрема, йдеться про створення єдиного контролюючого судового органу замість Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Державної судової адміністрації, скорочення кількості суддів і скасування Конституційного суду.
Топ коментарі
+24 Стрелок
показати весь коментар28.07.2020 11:46 Відповісти Посилання
+17 Valery Greff
показати весь коментар28.07.2020 11:42 Відповісти Посилання
+17 Шрек Баблокат
показати весь коментар28.07.2020 11:43 Відповісти Посилання
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И еще и снова о судебной системе. Какая она в Украине: как в Европе или как в России?
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovayagazeta.ru%2Farticles%2F2020%2F07%2F15%2F86285-grazhdanskaya-smert%3Ffbclid%3DIwAR0P64YgqgIODvnF9kIvLty6BnXK-IsRGjfNbpU1c96z-GzPUXIaqeeazuk&h=AT2EemsWBfOwgXppiVrwQJI6rD8AxLU1LG6O7YGdfLy5huLYED0dGfuXbElhIXGbpcTvuG-mtxkcwD7w2SLeUKDwy02LpKws0pl7CJHtDi3pYpzd1aeJqwjY6-9Oh5UaY0we&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Ia9E9Q4e1N2L42pSmYVRjloogUp7wzmxGz3VD2Pwzv7taT95TpQVI4npnytXbr6ToKcQgvsZXq5HjdKC2KPbdiYt6lhwQRIECAMYrdyBsqspntEpS2MkKx9jNpyVDfmNOPG7KP93O3A https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/15/86285-grazhdanskaya-smert
Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе
https://censor.net/news/3158292/vstupil_v_silu_zakon_zelenskogo_o_sudebnoyi_reforme
https://spektrnews.in.ua/news/ya-mayu-pered-vami-vibachitisya---karl-voloh/100851#gsc.tab=0 "Я маю перед вами вибачитися" - Карл Волох
В 2009 році, спостерігаючи за перебігом газової війни Росії з Україною, за тим, як як Путін відключив газ і нам, і Європі, а західні союзники кинули нас напризволяще, лицемірно заявляючи про необхідність переходу на «ринкові ціни» (де-факто, це означало підтримку Путіна), я став на бік Тимошенко. Не тому, що мені подобалася її позиція, а тому, що вважав: у неї не було виходу, крім прийняти під тиском путінсько-меркелівський шантаж.
Так, за останні роки я не раз чув про отриманий нею тоді ж відкат, про домовленість щодо підтримки її Кремлем на виборах і фінансування президентської кампанії через купівлю за неринковою ціною на російські гроші частини ІСД. Та все ж, вважав ці обставини другорядними. Головною вважав примус, а не власну вигоду.
Поки сьогодні не прочитав у Вітренка одну цифру: 52 мільярди доларів за 2009-2019 рік. Саме таку цифру збитків України вивели аналітики Нафтогазу на підставі прийнятих у Стокгольмі рішень і схвалених там ринкових механізмів. Саме стільки ми втратили за рахунок завищеної ціни на газ і заниженої ціни на транзит. А це 3,5 відсотків річного росту ВВП протягом 10 років! І цифра ця не враховує десятки мільярдів від «бери або плати», котрі нам вдалося у газочекістів відбити.
Іншими словами, саме там і саме тоді Тимошенко кинула країну в ту економічну прірву, з якої ми ще досі не можемо вибратися. І ніяких виправдань цей злочин проти свого народу мати не може (принаймні, в сенсі політичної відповідальності).
Ну, і останнє. Тимошенко вважалася політиком «помаранчевим» і проєвропейським, до яких Путін за визначенням не міг мати симпатії й співчуття. Але після неї прийшов цілком совковий і проросійський Янукович, котрий разом із Азаровим хіба що на колінах у Кремлі не стояли, аби їм ціни скоригували. Навіть перебування військової бази погодили - але й тут нічого подібного до ринкових умов не отримали. Мета була викачати з України максимум грошей, знекровити її, поставити в повну залежність - економічну й політичну - від Росії. І це було задовго до 14 року, коли Путін на цей план поставив все.
А Янелох із ним про мир-дружбу-жвачку домовляється.
https://www.facebook.com/karl.volokh?__tn__=%2CdC-R0.g-R&eid=ARC6tSZcLXJ2ZCyJLUz4jDoeau-UKT3GrAdrfiAyg-2R3kqB4ypxch9bO3_HqQCANX06tz7QHxQlc8O6&hc_ref=ARReDExLCnjnMY76Da5B9Blz0ccWF76yjy5XSzzDGNtdKRR3R8NkybSLtPd7stCMg7I&fref=nf Карл Волох
Ржака.
починати реформи треба саме з суддівскої ланки
...
та я не вірю що Зеленський піде на це ...
Ни один Президент не может прийти на должность и просто ничего не трогать в судебной системе. Обязательно её хочет, как говорил белорусский президент Лукашенко "перетрахивать" - менять полномочия, реорганизовывать суды, переаттестацию судей делать, своих людей засунуть на руководящие должности. Цель одна - поставить под контроль.
А когда цель неправедная, то и результат плохой получается.
Ты не трогай действующую систему. Просто залей в судебную систему много денег, а то на почту не хватает даже + поставь на поток формирование судебного резерва, чтобы не было 35% должностей в судах вакантных (а оставшиеся судьи сдыхают от нагрузки). Деньги и кадры - и всё будет хорошо. Дела начнут рассматриваться быстрее, в системе останутся (придут) опытные кадры за хорошую зарплату. Ну может ещё некоторые изменения нормативные (типа, кодекс об административных правонарушениях допотопный, надо обновить) . . .
А коррупционеров надо будет вычищать в рабочем порядке, для этого есть достаточно правоохранительных органов, ВРП / ВККС / НАЗК + общественность. Это постоянный процесс, за 5 минут и навсегда это не сделаешь. Всегда найдётся паршивая овца, так что для того щука в реке, чтобы карась не дремал. Сказать, что мы всё поменяем и от завтра всё будет идеально : быстро, профессионально и по-честному - это неправда. Суд будет расти вместе с обществом, за 5 минут из феодализма в коммунизм не прыгают.
А вместо кропотливой прагматичной работы наши реформаторы всё таблички с названиями меняют . . .
Басню Крылова вспомните : "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".
200 судів на 40-мільйонну країну.
йшов би він... в Грузію.
що не заважає мені розуміти маніпулятивність та безглуздість того, що пропонує саакашвілі.
Может ты ещё и специалист в авиадиспетчерстве, или в нейрохирургии, ну наверняка в ядерной физике так точно?!
Вот на Миху набросились
це ж абсолютно маніпулятивний та популістичний виступ, який не має відношення до реальності.
А где взять профессиональных и честных судей, как обеспечить их непредвзятость и неподкупность, у тебя есть предложения?
Пока бе-бе-бе, Миша.
Садись, 2.
Кожен хто поверхнево розуміється на юриспруденції зрозуміє що зміни такого характеру спрямовані на авторизацію влади шляхом остаточного знищення незалежності судової влади від виконавчої.
Якби було інакше, мова би йшла про збільшення кількості суддів (=зменьшення навантаження на одного суддю = підвищення якості кожної окремої справи), формування великого резерву (який би дозволяв призначати на посаду нового суддю у випадку дисциплінарного звільнення попереднього протягом 3-4 днів), продовження відокремлення ВККС (органу який проводить добір суддів) від ВРП (органу який притягає до відповідальності обраних суддів), збереження процедури перевірки законів на конституційність (як засобу унеможливлення прийняття неконституційних законів некваліфікованою меншістю складу ВРУ)
Насправді, кількість суддів зменьшується для того щоб вони були більше підконтрольними (більше навантаження = більша формальність процесу = більше помилок = товщі компромати)
Повноваження ВККС та ВРП обєднуються = повертається стара проросійська система ручного керування суддями яка була до Майдану.
КС ліквідовується = зелені які не можуть приймати зміни до Конституції через відсутність кваліфікованої більшості планують остаточно захопити повну владу шляхом прийняття неконституційних законів в обхід вимоги Конституції України про кваліфіковану більшість (2/3 складу ВРУ) як передумову їх прийняття.
Ніде і ніколи люстрація не створювала позитивних змін. Вона можлива лише як надзвичайний (і в цілому негативний) захід після революції.
Масові "посадки" також ніколи не створювали позитивних змін. Вони просто призводять до остаточного знищення незалежності судової влади з встановленням системи неграмотних суддів які підкоряються тоталітарній виконавчій владі.
І лише схильні до диктатури лівоавторитарні совки (носії ідей "російського світу") думають категоріями люстрацій, посадок та конфіскацій (зємлі рабочім - тюрьми буржуям, разкуркуліваніє куркулєй і т.п.). Але всі ці міркування можуть привести Україну лише в диктатуру. Тобто до стану відмови від України усіх союзників та завоювання її Москвою.
Окрім цього є цивілізований демократичний метод який з успіхом використовується всіма розвинутими країнами.
Він полягає у створенні чинним суддям умов в яких вигідніше працювати чесно аніж красти. В таких умовах більшість професійних суддів яка раніше приймала протиправні рішення (тому що це було більш вигідно) хвилюючись за власний добробут починає працювати правильно (просто тому що це стало більш вигідно).
Для цього треба: Тимчасово збільшити кількість суддів. Збільшити зарплати та пенсії суддів та їх помічників. Спростити процедуру добору на посаду судді. Збільшити резерв суддів. А далі... змінити ВРП встановивши прецедентне право, жорсткі вимоги для зайняття діяльністю, і застосовуючи звільнення за кожне умисне або грубе порушення законодавства під час прийняття рішення. Додатково за кожним встановленим ВРП фактом умисного порушення етики розслідування ознак завідомо неправосудного рішення з конфіскацією у випадку засудження.
І все.
В процесі жорсткого відбору під час роботи некомпетентні самі почнуть звільнятися. Грамотні вчитися. І сформується аристократичний кістяк професіоналів у судовій владі з жорстким самоконтролем дотримання професійних правил.
Вимушений тебе розчарувати.
В усіх країнах тотальна більшість людей робить лише те що особисто вигідно у даній системі.
Вигідніше отримувати хабаря, приймати неправосудні рішення на вимогу авторитарної влади - вуаля, професійна більшість буде лише так і робити.
Вигідніше чесно працювати на велику зарплатню - професійна більшість буде лише так і робити.
А ідеалісти які готові тяжко працювати за х*й в 99% випадків ніц непрофесійні і прийняти справедливого рішення не здатні. Просто тому що в них IQ достатньо низьке. Військові з них виходять добрі, а от судді - ніякі.
Справа в тому що для кожної професії є свій оптимальний рівень IQ.
Для того щоб працювати вантажником чи прибиральником туалету оптимально низький рівень ІQ. Людина з таким рівнем буде з задоволенням професійно виконувати роботу вантажника і буде страждати на більш складній роботі, завалить її. Двійочник який пускав слину на заняттях у школі - найкращий прибиральник туалету.
Для того щоб бути військовим треба середній та ненабагато вищий середнього рівень IQ. Тому що це динамічна соціальна робота з великою кількістю різноманітних людей та подоланням тертя між ними. Трійочник який майстрував у школі рогатки - найкращий військовий.
Для того щоб бути суддею треба мати аналітичне гуманітарне мислення. Це дуже високий рівень IQ. Власне, найвищий з невідірваних від життя. І надважка робота під час якої суддя не має думати ні про забезпечення сім'ї, ні про гроші. А після якої має задовольняти естетичні та культурні потреби верхівки піраміди потреб. Тому що має їх і не зможе без їх задоволення добре працювати. Елементи мистецтва та розкошу - норма суддівського існування яка фізично необхідна для якісної роботи, що розуміли навіть за радянських часів.
Роботи з ще вищим рівнем IQ - це вже відірвані від життя сфери реалізації аутистів. Наукова діяльність, інженерія, тощо.
Однак, я кажу про те як і що робити а не хвалю суддів.
Справа в тому, що через свідомо невірне проведення судових реформ IQ українських суддів низьке (Це зручно виконавчій владі для ручного контролю судової системи. Суддя з низьким інтелектом та товстим компроматом на нього ніколи не напише правильно вмотивованого рішення, але легко напише потрібне невмотивоване рішення).
При цьому, рівень IQ військового керівництва середньої ланки з 2014 року постійно росте і в даний момент є не нижчим а місцями і вищим за рівень IQ більшості суддів. Просто тому що армія відходить від рядянських методик, з'являються управлінці-професіонали схильні до саморозвитку. Могло би бути ще краще, але багато професійних військових з високим рівнем IQ звільняються з армії через непорозуміння з керівництвом високої ланки і політикою держави.
Не залежно від цього всього, коли ми плануємо реформувати судову систему, ми маємо думати про те що рівень IQ суддів після реформи має бути в рази вищий за нинішній і до цього часу скорочувати їх штат недоцільно (Не справляться. Судді з нижчим рівнем IQ треба більше часу для прийняття законного рішення). І відповідно, маємо провадити ті зміни, які створюють юристам-професіоналам з високим IQ вигоди приймати участь у конкурсах і робити суддями.
Робота військового - це в першу чергу командна робота з людьми в хаотичній системі відносно явища яке не відбулося. Тобто комунікативно-прогностична робота на випередження. Тому військовий має мати в першу чергу високі організаційно-комунікаційні навички. Високий рівень IQ військовому не потрібен. Військовому важливіше швидкість вирішення та перерахування завдань середньої складності з тесту IQ. Доведена до полуавтоматизму навичка перерахування наявної інформації та прийняття оперативного рішення. Найскладніші аналітичні завдання у IQ тесті військовий вирішити в принципі не здатен, але в роботі він з ними майже ніколи не стикається. А якщо зіткнеться, може доручити дану роботу військовим експертам.
Тому що лише після цього меньший штат - це вищий професіоналізм.
І лише після цього це можливо... просто тому що професійний суд - це така непердбачувана та страшна штука, що більшості стає вигідніше домовитися не доводячи справу до рішення/вироку шляхом застосування процедури медіації.
В незележній системі судової влади кількість справ в десятки разів зменьшується в порівнянні з залежною.
Встречное предложение: предлагаю упразднить Мишу.
знову прийдетьтся Міхайлу вибирати, або бути у владі і імітувати діяльність,
або йти зі скандалом
только бе бе бе и может языком
І ще, преЗЄдент словосполучення "конституційний суд" - без помилок написати не зможе, не те що в смартфон його запхати.
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Так давайте изменим КУ и введём понятие " хоч трохi" и подставим ко всем глаголам.
за кого голосовал?
само понятие, - правосудие в украинском суде, уже не соответствует действительности и логики мышления украинца,
а когда начинаешь понимать систему судоустройства Украины, так запутаться можно, только
сокращать, упрощать, обнулять и больше, чем на 2 года не назначать
за коррупцию наказывать, как обычного гражданина с коэффициентом 2, а может и 3 срока.
и суд присяжных, причем во всех делах, не только значимых
и не будет у нас аватаров путина подобных портнову
а безбожники ВСЕГДА напартачат
в этом суть проблемы, а не в перестановках и форматах
А Конституционный суд необходим, иначе зеленое стадо напринимает бредятину!