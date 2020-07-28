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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Росія витрачає близько $5 млрд на рік на війну проти України на Донбасі, - Резніков

Росія витрачає близько $5 млрд на рік на війну проти України на Донбасі, - Резніков

За оцінкою віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, Москва витрачає на ведення війни на Донбасі близько $5 млрд на рік.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Віцепрем’єр вважає, що РФ погодилася на встановлення всеосяжного перемир’я через те, що війна триває вже шість років і потребує великих витрат, зокрема і для підтримки незаконних збройних формувань.

"Лишається відкритим питання: скільки ще РФ фінансувати війну на Донбасі, враховуючи економічну та політичну ситуацію всередині Росії. За моїми підрахунками, Москва витрачає на це $5 млрд на рік", - пояснив Резніков.

Окрім воєнних витрат, Росія ще виплачує зарплатню так званим бюджетникам на тимчасово окупованих територіях.

"Чи утримують вони бюджетників у Лівії чи Сирії? Ні. Вони не виплачують нікому там зарплат. А на Донбасі це відбувається, ось чому Кремль має пояснювати своїм платникам податків, нащо вони утримують декілька мільйонів чужих громадян. А частина цих громадян, своєю чергою, претендують вже на те, щоб користуватися загальноросійськими благами, котрих в епоху кризи на всіх не вистачає", - додав Резніков.

Він також додав, що невиконання взятих на себе зобов’язань передбачає для Росії санкції.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Також дивіться: Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі. ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (65994) Донбас (22357) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+6
Так що, ви вирішили зменшити цей фінансовий тягар Россіі?
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28.07.2020 11:48 Відповісти
+6
Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 5461
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28.07.2020 11:50 Відповісти
+3
то ви захтіли цю ношу на Україну перенести ?
зробите особливий статус днирі, і буде наш бюджет страждати.
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28.07.2020 11:52 Відповісти
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Так що, ви вирішили зменшити цей фінансовий тягар Россіі?
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28.07.2020 11:48 Відповісти
Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 5461
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28.07.2020 11:50 Відповісти
Запаребрік готовий ходити без штанів, аби тільки срати всім і вся.
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28.07.2020 11:49 Відповісти
Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 1240
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28.07.2020 11:50 Відповісти
"Когда мы будем делить наши деньги?!" (с)

Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 9920
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28.07.2020 11:52 Відповісти
Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на местеМежду тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... . .
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28.07.2020 11:52 Відповісти
то ви захтіли цю ношу на Україну перенести ?
зробите особливий статус днирі, і буде наш бюджет страждати.
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28.07.2020 11:52 Відповісти
Я открою секрет,Украине война обходится примерно столько же. От 1 до 3 лямов в день. И не совсем понятно с какой целью.
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28.07.2020 12:17 Відповісти
з якою метою ?
а ваш Ізраїль з якою метою воює вже більше 50 років ?
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28.07.2020 12:20 Відповісти
Ну не 50 лет. А примерно 5000 лет. Цель?Удержания своей территории.Защита её.
А что ща защищают на Востоке?Даунбас?Лугандонию?Оторваный ломоть?Отбросы общества?Лаунбасятин?Нахлебников?
Про крысчан и Крысм уже не будем
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28.07.2020 12:24 Відповісти
Свою державу захищаєм. Це наші землі ! Наш суверенітет !
Стосовно Криму. Подивіться РІК.
Росія витрачає близько $5 млрд на рік на війну проти України на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 3861
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28.07.2020 12:28 Відповісти
Свою державу не называют гнойником и местом скопления отбросов
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28.07.2020 12:31 Відповісти
відбросів нам кацапи підкинули.
в ідеалі - позбутися би їх.
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28.07.2020 12:40 Відповісти
то ти прочитав чиїм Крим вважався в 1890 році ?
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28.07.2020 12:41 Відповісти
Я не оспариваю принадлежность территорий. Я о том,что территория без населения-это 0. Можно накупить участков на луне и сситать их частью страны.
А какой толк от пустых территорий?Только с населением.А население вы ненавидите.А теперь к началу.Так что защищаем?
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28.07.2020 12:48 Відповісти
Ти мене погано слухав.
Не все населення там зомбануте кацапи. Є і не такі безнадійні особини.
Захищаємо ми всю Україну, не лише дамбас.
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28.07.2020 12:51 Відповісти
А население Донбасса вы защищаете или воюете с ними?
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28.07.2020 13:15 Відповісти
А хіба ти не помітив, по тому ж населенню Донбаса, де нема росії, там немає і війни ?
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28.07.2020 13:18 Відповісти
Есть факты. По данным СБУ,военной разведки,генштаба и тд-росии там 2т человек.С кем воюем?
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28.07.2020 13:21 Відповісти
В криму вистачить і татарів. А кацапи нехай чухають на росію. Там землі багато.
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28.07.2020 12:52 Відповісти
хватит тут нести кацапскую пропаганду, ты должен понимать только одно : если не удержим восток и дальше- то отбросов будет столько, что оторванный ломоть станет целой буханкой...и снова только для нас
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28.07.2020 13:52 Відповісти
Что я кацапскогонаписал? Точные цитаты местных пользователей.
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28.07.2020 15:29 Відповісти
Если всего лишь 5 млрд. в год, то Россия еще лет сто это сможет делать.
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28.07.2020 11:54 Відповісти
то есть, Зеленский и Резников, предлагают сэкономить для Рашки 5 ярдов баксов, и взять содержание Бомбаса на скудный бюджет Украины..
я ничего не перепутал?!
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28.07.2020 11:57 Відповісти
канечна можна тратить окола $5 млрд в год на войну против Украины, патамушта можна зарабатывать 100 , торгуя с Европой
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28.07.2020 12:00 Відповісти
http://kontrakty.ua/article/159911 У Зеленского работают лоббисты российской церкви - Порошенко ....говорят что на Оманской встрече был сам московский поп Кирилл и не в рясе ,а в мундире и с большим золотым крестом
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28.07.2020 12:00 Відповісти
Месяц назад Порох в интервью говорил, что "сегодня, из за кризисов, экономического и короновирусного, из за падения цен на нефть и газ, из за политических процессов на самой засРашке, из за участия сразу в нескольких конфликтах-Сирия, Ливия, Донбасс и Крым, из за дефицита средств....может сложиться уникальная ситуация, когда росии будет не до Крыма и Бамбаса, а нам нужно быть готовыми к быстрым действиям по возвращению своих территорий". И что делает сегодня пархатый Ишак-он делает передышку для #уйла. Вопросы есть?
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28.07.2020 12:05 Відповісти
У него просто нет сценария,а Московия под себя копать не соберается.
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28.07.2020 12:09 Відповісти
Та припиніть! Пісюков вчора казав, шо іхтамнєт.
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28.07.2020 12:29 Відповісти
А если бы Украина не снабжала ОРДЛО по факту безоплатной водой, электроэнергией и соц выплатами ( что является обязанностью оккупанта).. То тратили бы не 5 миллиардов а 8..
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28.07.2020 12:40 Відповісти
"Вице-премьер считает, что РФ согласилась на установление всеобъемлющего перемирия из-за того, что война продолжается уже шесть лет и требует больших затрат, в том числе и для поддержки незаконных вооруженных формирований."
НУ может боеприпасы они и сэкономят, но финансировать - не прекратят!
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28.07.2020 12:50 Відповісти
Из них 4 на пособия укр. пенсионерам - главным вражеским воякам.
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28.07.2020 12:55 Відповісти
Военный бюджет США -780 млрд долл- и что ?все враги США живы Это не то что их остановит
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28.07.2020 13:07 Відповісти
Это даже для Украины не большие деньги..а для рашки ваще пыль.
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28.07.2020 13:11 Відповісти
за что боролись....
вообще это ничьи деньги, если вникнуть
потому и не жалко
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28.07.2020 23:14 Відповісти
 
 