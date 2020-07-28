Росія витрачає близько $5 млрд на рік на війну проти України на Донбасі, - Резніков
За оцінкою віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, Москва витрачає на ведення війни на Донбасі близько $5 млрд на рік.
Про це Резніков розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Віцепрем’єр вважає, що РФ погодилася на встановлення всеосяжного перемир’я через те, що війна триває вже шість років і потребує великих витрат, зокрема і для підтримки незаконних збройних формувань.
"Лишається відкритим питання: скільки ще РФ фінансувати війну на Донбасі, враховуючи економічну та політичну ситуацію всередині Росії. За моїми підрахунками, Москва витрачає на це $5 млрд на рік", - пояснив Резніков.
Окрім воєнних витрат, Росія ще виплачує зарплатню так званим бюджетникам на тимчасово окупованих територіях.
"Чи утримують вони бюджетників у Лівії чи Сирії? Ні. Вони не виплачують нікому там зарплат. А на Донбасі це відбувається, ось чому Кремль має пояснювати своїм платникам податків, нащо вони утримують декілька мільйонів чужих громадян. А частина цих громадян, своєю чергою, претендують вже на те, щоб користуватися загальноросійськими благами, котрих в епоху кризи на всіх не вистачає", - додав Резніков.
Він також додав, що невиконання взятих на себе зобов’язань передбачає для Росії санкції.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
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зробите особливий статус днирі, і буде наш бюджет страждати.
а ваш Ізраїль з якою метою воює вже більше 50 років ?
А что ща защищают на Востоке?Даунбас?Лугандонию?Оторваный ломоть?Отбросы общества?Лаунбасятин?Нахлебников?
Про крысчан и Крысм уже не будем
Стосовно Криму. Подивіться РІК.
в ідеалі - позбутися би їх.
А какой толк от пустых территорий?Только с населением.А население вы ненавидите.А теперь к началу.Так что защищаем?
Не все населення там зомбануте кацапи. Є і не такі безнадійні особини.
Захищаємо ми всю Україну, не лише дамбас.
я ничего не перепутал?!
НУ может боеприпасы они и сэкономят, но финансировать - не прекратят!
вообще это ничьи деньги, если вникнуть
потому и не жалко