Росія витрачає близько $5 млрд на рік на війну проти України на Донбасі, - Резніков

За оцінкою віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, Москва витрачає на ведення війни на Донбасі близько $5 млрд на рік.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Віцепрем’єр вважає, що РФ погодилася на встановлення всеосяжного перемир’я через те, що війна триває вже шість років і потребує великих витрат, зокрема і для підтримки незаконних збройних формувань.

"Лишається відкритим питання: скільки ще РФ фінансувати війну на Донбасі, враховуючи економічну та політичну ситуацію всередині Росії. За моїми підрахунками, Москва витрачає на це $5 млрд на рік", - пояснив Резніков.

Окрім воєнних витрат, Росія ще виплачує зарплатню так званим бюджетникам на тимчасово окупованих територіях.

"Чи утримують вони бюджетників у Лівії чи Сирії? Ні. Вони не виплачують нікому там зарплат. А на Донбасі це відбувається, ось чому Кремль має пояснювати своїм платникам податків, нащо вони утримують декілька мільйонів чужих громадян. А частина цих громадян, своєю чергою, претендують вже на те, щоб користуватися загальноросійськими благами, котрих в епоху кризи на всіх не вистачає", - додав Резніков.

Він також додав, що невиконання взятих на себе зобов’язань передбачає для Росії санкції.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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