УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11732 відвідувача онлайн
Новини
786 2

Прокуратура відкрила справу через загибель гірника на шахті "Новодружеська" в Луганській області

Прокуратура відкрила справу через загибель гірника на шахті

Прокуратура Луганської області встановлює обставини загибелі гірника 27 липня під час виконання робіт з прибирання породи на шахті "Новодружеська".

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

Зазначається, що слідством встановлено, що близько 15:50 27 липня на вугледобувному підприємстві під час виконання робіт з прибирання породи стався обвал бетонної плити з покрівлі породи, внаслідок якого шахтар зазнав несумісних із життям тілесних ушкоджень.

Цей факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

"Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення низки судових експертиз", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через знищення окупантами шахтних водовідливів в ОРДЛО зникають цілі водойми: висихає Ісаківське водосховище, зникла річка Лозова, - Казанський. ВIДЕО

Автор: 

прокуратура (3700) шахта (704) шахтарі (538) Луганська область (4891)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там по Луганской области куча "горняков" с незарегистрированным оружием совершает противозаконные действия. Прокуратура ничего не хочет по этому поводу завести?
показати весь коментар
28.07.2020 12:13 Відповісти
А по факту вбивста вісковослужбовця і знущання над його тілом та мученецький смерті ще одного військовослужбовця через "просто пєрєстать стрєлять" нє, не "возбуділась"? А через продовження одностороннього перемир'я, коли вже є факти його порушення "той стороной" теж нє? Ну може про нецільове використання коштів з фонду боротьби з коронавірусом? Знову нє? А про перевищення службовних повноважень при оборутках з ОВДЗ та незадекларовані прибутки з цих оборуток теж ні?
Тоді підказую: засудіть Ріфа за те, що він ніяк не бажає привести свій зріст в 1,8м до зросту людини з камер відеоспостереження в 1,7м по статті "умисне перешкоджання правосуддю"...
показати весь коментар
28.07.2020 12:35 Відповісти
 
 