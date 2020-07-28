Прокуратура відкрила справу через загибель гірника на шахті "Новодружеська" в Луганській області

Прокуратура Луганської області встановлює обставини загибелі гірника 27 липня під час виконання робіт з прибирання породи на шахті "Новодружеська".

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

Зазначається, що слідством встановлено, що близько 15:50 27 липня на вугледобувному підприємстві під час виконання робіт з прибирання породи стався обвал бетонної плити з покрівлі породи, внаслідок якого шахтар зазнав несумісних із життям тілесних ушкоджень.

Цей факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

"Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення низки судових експертиз", - йдеться в повідомленні.

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