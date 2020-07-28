Із 1 серпня в Житомирі скасують спецперепустки для проїзду в громадському транспорті, - мер Сухомлин

У Житомирі скасовують систему спецперепусток для проїзду в громадському транспорті.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Василь Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

"Із 1 серпня скасовуємо спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Діяла така система з квітня. Тоді, в умовах жорсткого карантину, їх запровадили, аби житомиряни, яким необхідно було дістатися роботи, могли це зробити", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, вартість проїзду в громадському транспорті для користувачів транспортних карток не змінилася.

"Без змін із 1 серпня залишається оплата транспортною карткою: 6 грн у маршрутці і 4 грн в електротранспорті. Однак за готівковою оплатою тариф зміниться: 8 гривень у маршрутках, 5 гривень у тролейбусах", - додав Сухомлин.

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