Пілоту однієї з авіакомпаній РФ, який здійснював незаконні польоти в окупований Крим, повідомлено про підозру, - прокуратура

Російському пілоту, який здійснював незаконні польоти в окупований Крим, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Слідством встановлено, що пілот однієї з російських авіакомпаній, знаючи, що аеропорт "Сімферополь" є тимчасово закритим для польотів відповідно до розпорядження КМУ №424-р від 30.04.2014 року, порушуючи встановлені обмеження здійснення польотів У межах окупованого півострова, не маючи відповідного дозволу Державної авіаційної служби України, неодноразово здійснював авіарейси та незаконно переправляв осіб через державний кордон на територію окупованого півострова, порушуючи при цьому правила міжнародних польотів.

Пілоту повідомили про підозру в порушенні правил міжнародних польотів (ч.1 ст. 334 КК України) та в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Наразі підозрюваного оголошено в розшук.

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