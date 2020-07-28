Пілоту однієї з авіакомпаній РФ, який здійснював незаконні польоти в окупований Крим, повідомлено про підозру, - прокуратура
Російському пілоту, який здійснював незаконні польоти в окупований Крим, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
Слідством встановлено, що пілот однієї з російських авіакомпаній, знаючи, що аеропорт "Сімферополь" є тимчасово закритим для польотів відповідно до розпорядження КМУ №424-р від 30.04.2014 року, порушуючи встановлені обмеження здійснення польотів У межах окупованого півострова, не маючи відповідного дозволу Державної авіаційної служби України, неодноразово здійснював авіарейси та незаконно переправляв осіб через державний кордон на територію окупованого півострова, порушуючи при цьому правила міжнародних польотів.
Пілоту повідомили про підозру в порушенні правил міжнародних польотів (ч.1 ст. 334 КК України) та в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
Наразі підозрюваного оголошено в розшук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПИЛО-ТАМ!!! Их как минимум двое в кабине!!!
Если 1-у, то за 6 лет похвастаться вам нечем!!!
Чи таке прокуратурі вчиняти ссикотно, це ж не Маруся Звіробій, це "піхотинець *****"
Не знаешь родного языка?
Или его никто не понимает из тех, кто тебя интересует?
Неправильно формулируете.
Правильно будет:
НИКТО НЕ ПРИНЁС УКРАИНЕ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ЕЁ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Підозра одному пілоту, а там насправді їх сотні!
Прокурвори, а яку зарплатню ви отримуєте? А пільги? А які у вас потім будуть пенсії? І це за таку "ефективну" працю?!!
Симферополь принимает около 120 рейсов в день - это больше чем вся Украина. Это уже 240 пилотов (по 2 на самолет). С учетом подмен, тем что некоторые города летают не каждый день и т.п., это около 1000 пилотов.
И 1 пилоту "предъявлено подозрение". Вау, перемога!
А остальные?
Делать ничего не надо, за неимением предмета управления, а бабло с бюджета капает, да наверное и не маленькими каплями...