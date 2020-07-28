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Новини Окуповані території
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Пілоту однієї з авіакомпаній РФ, який здійснював незаконні польоти в окупований Крим, повідомлено про підозру, - прокуратура

Пілоту однієї з авіакомпаній РФ, який здійснював незаконні польоти в окупований Крим, повідомлено про підозру, - прокуратура

Російському пілоту, який здійснював незаконні польоти в окупований Крим, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Слідством встановлено, що пілот однієї з російських авіакомпаній, знаючи, що аеропорт "Сімферополь" є тимчасово закритим для польотів відповідно до розпорядження КМУ №424-р від 30.04.2014 року, порушуючи встановлені обмеження здійснення польотів У межах окупованого півострова, не маючи відповідного дозволу Державної авіаційної служби України, неодноразово здійснював авіарейси та незаконно переправляв осіб через державний кордон на територію окупованого півострова, порушуючи при цьому правила міжнародних польотів.

Пілоту повідомили про підозру в порушенні правил міжнародних польотів (ч.1 ст. 334 КК України) та в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Наразі підозрюваного оголошено в розшук.

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Автор: 

авіація (4158) Крим (14188) окупація (6746) прокуратура (3700) росія (65994)


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Топ коментарі
+8
Туда 6 лет летают десятки рейсов в день, а они только подозрение одному пилоту выдвинули.))
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28.07.2020 12:33 Відповісти
+7
Пора их лицензий лишать - сразу поубавится желающих на оккупированные земли летать.
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28.07.2020 12:29 Відповісти
+5
А он разве один такой, больше никто не летает в оккупированный Крым?
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28.07.2020 12:31 Відповісти
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Пора их лицензий лишать - сразу поубавится желающих на оккупированные земли летать.
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28.07.2020 12:29 Відповісти
А кто выдавал ему лицензию?
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28.07.2020 12:33 Відповісти
Изучай эти документы: FCL (Flight Crew Licensing) и ATPL (Airline Transport Pilot License)
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28.07.2020 12:39 Відповісти
Вопрос был риторический. Параша, когда это ей выгодно, ложила на все международные правила и законы. Это ярко выражается за последние годы.
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28.07.2020 13:57 Відповісти
Когда перед пилотом замаячит перспектива не летать нигде, кроме местных рейсов, у него таки могут возникнуть сомнения и терзания души...
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28.07.2020 13:59 Відповісти
Так же и эндорсменты судоводителей которые работают на судах заходящих в крымские порты. Человек сто раз бы подумал, заканчивать ли ему карьеру согласившись работать на таком паливном рейсе.
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28.07.2020 12:55 Відповісти
это можно было давно сделать ...
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28.07.2020 13:08 Відповісти
Это не поздно и сейчас.
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28.07.2020 13:12 Відповісти
А он разве один такой, больше никто не летает в оккупированный Крым?
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28.07.2020 12:31 Відповісти
а Буков там на подходе к Симферополю нема часом..неее жалко жалко....
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28.07.2020 12:36 Відповісти
І шо?
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28.07.2020 12:32 Відповісти
Вы наверно ошиблись!!!
ПИЛО-ТАМ!!! Их как минимум двое в кабине!!!
Если 1-у, то за 6 лет похвастаться вам нечем!!!
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28.07.2020 12:33 Відповісти
Туда 6 лет летают десятки рейсов в день, а они только подозрение одному пилоту выдвинули.))
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28.07.2020 12:33 Відповісти
Сразу видать - следствие вели знатоки...
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28.07.2020 12:38 Відповісти
сотни в день. Сегодня например 120 прилетов.
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28.07.2020 12:54 Відповісти
Получается, если пилоты, летающие в Крым будут в международном розыске, то они не смогут за границу летать?
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28.07.2020 12:36 Відповісти
А где сказано что его в международный розыск обьявили?
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28.07.2020 12:38 Відповісти
Мощно, а еще лет через 5 выдвинут подозрение капитану одного из судов что туда заходят.))
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28.07.2020 12:37 Відповісти
Правильно !
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28.07.2020 12:38 Відповісти
коли буде висунуто підозру овцєйопу кадирову за погрози на адресу діючого президента України?
Чи таке прокуратурі вчиняти ссикотно, це ж не Маруся Звіробій, це "піхотинець *****"
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28.07.2020 12:38 Відповісти
Вава не велів.
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28.07.2020 12:43 Відповісти
А от такого коментаря піарщики Зеленского не очикували! Вони впевнені, що повідомленням про підозру одному пілоту заглушать все в інформпросторі.
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28.07.2020 12:45 Відповісти
Все пилоты всех авиакомпаний , за 6 лет летавшие в Крым принесли меньше вреда Украине, чем каждый мерзавец из ОПЗЖ, открыто на украинских телеканалах поддерживающий и оправдывающий агрессора, унижающий украинский язык. церковь, армию, патриотов, волонтёров - героев..... Кому из ОПЗЖшных выродков предъявлено обвинение в измене ? Кто из них сидит на нарах возле параши?
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28.07.2020 12:41 Відповісти
Сам-то ЧОМУ НЕ УКРАИНСКОЮ???
Не знаешь родного языка?
Или его никто не понимает из тех, кто тебя интересует?
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28.07.2020 19:38 Відповісти
> Все пилоты всех авиакомпаний , за 6 лет летавшие в Крым принесли меньше вреда Украине, чем каждый мерзавец из ОПЗЖ

Неправильно формулируете.
Правильно будет:
НИКТО НЕ ПРИНЁС УКРАИНЕ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ЕЁ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
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28.07.2020 19:40 Відповісти
Может, лучше владельцу авиакомпании сообщите о подозрении? Ну и смехотворно...Венеdick
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28.07.2020 12:43 Відповісти
Запад снял санкции с Аэрофлота, поэтому Боинги и Аэробусы спокойно летают в Крым.
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28.07.2020 12:46 Відповісти
ось вам, флайтрадар у допомогу https://businessvisit.com.ua/gde-letit-vash-samolet-flajt-radar/ , зараз з десяток рейсів у Сімферополь на підході, тобто в цей самий момент мінімум 20 пілотів виконують незаконний перетин кордону з нашою країною.
Підозра одному пілоту, а там насправді їх сотні!
Прокурвори, а яку зарплатню ви отримуєте? А пільги? А які у вас потім будуть пенсії? І це за таку "ефективну" працю?!!
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28.07.2020 12:47 Відповісти
Полная туфта.
Симферополь принимает около 120 рейсов в день - это больше чем вся Украина. Это уже 240 пилотов (по 2 на самолет). С учетом подмен, тем что некоторые города летают не каждый день и т.п., это около 1000 пилотов.
И 1 пилоту "предъявлено подозрение". Вау, перемога!
А остальные?
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28.07.2020 12:52 Відповісти
А кому из украинских генералов или полковников объявлено о подозрении за убийство нашего воина - героя, ЧЕТЫРЕ ДНЯ умиравшего без помощи в серой зоне? Путен ранил нашего героя, а украинское командование ВСУ с согласия Зеленского добили его, отказавшись эвакуировать и оказывать помощь....Так кто больший враг наших воинов - защитников? Украина проглотит такое преступление?
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28.07.2020 12:53 Відповісти
"Воин", кравшийся ночью убивать бывших сограждан? Крутой воин...
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28.07.2020 20:53 Відповісти
Молодцы,с чего то надо начинать. Теперь кацапа только на Колыме, Таймыре и т.д аэропорты принимать будут.
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28.07.2020 13:20 Відповісти
А круто устроились эти перцы в "Прокуратуре АРК" и "Правительстве АРК".
Делать ничего не надо, за неимением предмета управления, а бабло с бюджета капает, да наверное и не маленькими каплями...
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28.07.2020 19:37 Відповісти
 
 