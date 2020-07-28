Режим повної "тиші" не забороняє українським військовим відповідати на порушення і провокації, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що режим повного і всеосяжного припинення вогню не забороняє українським військовим відповідати на провокації, обстріли і порушення з боку бойовиків ОРДЛО.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передає Цензор.НЕТ.
"Немає заборони на застосування дій у відповідь. Так, якщо був одиничний випадок стрілянини, то не потрібно наступати з усього артилерійського набору. Тому для того, щоб не зірвалася тонка межа миру, відразу у відповідь стрілецькі дії не мають відбуватися, потрібно розібратися", - заявив він.
При цьому, зазначив Резніков, у разі, якщо відбувається агресія і це очевидно командуванню, тоді слідує відповідь, без консультацій.
"Мало того, є стаття 40 Гаазької конвенції від 1907 року, яка чітко регулює закони і звичаї ведення сухопутної війни. Там сказано, що якщо одна зі сторін порушила перемир'я (а це міжнародний термін, який підтверджує факт ведення міждержавної війни), то інша сторона має право вийти з цього процесу в будь-який момент, застосувавши дії у відповідь", - пояснив Резніков.
Він повідомив, що саме цим і буде керуватися військове командування, "якщо побачить, що почалася атака, регулярні бойові дії з боку російських військ".
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когда вернешся там уже сепари будут сидеть
Это излюбленная тактика зеленомордых - каждая задница выступает с противоречивыми заявлениями и комментариями, а Зе при этом отсиживается....Ты начинаешь теряться что правда, а что вымысел, в конечном счете ты выбираешь приятную для себя позицию (в плане чьего то мнения) и расслабляешься, а они тем временем делают что им нужно! Если происходит зашквар, то Клоун как бы не виноват - он ничего не говорил, не обещал...мало ли кто что сказал!
і скільки мине часу ...і куди вже тоді відповідати...по горобцям?
Вам во главе с нелохом после того, как вас пользует *****, давно пора посетить женскую консультацию.
чи ти вважаєш що ви, кацапи, можете проводити розвідку - а ЗСУ треба заборонити, бо уздечка так пообіцяв х*уйлу
Тільки що спілкувався з Пісками - "пострілюють", на промці - теж саме, під Горлівкою - теж.. Яке нафіг може бути перемир'я з дирявими макаками? Їх можна вгамувати лише одним чином - пристрелити.
Поэтому для того, чтобы не сорвалась тонкая грань мира, сразу ответные стрелковые действия не должны происходить, а должно быть разбирательство", - заявил он.
Источник: https://censor.net/n3210496
Три года будете разбираться, а потом решать можно отвечать на обстрел или нет?
Посадите в окопы сепара Сивоху, донецкого дизертира-журналиста Гармаша из переговорной, минской зекоманды, пару десятков зеленых быков-депутанов, потом разбирайтесь.
https://thumbs.dreamstime.com/z/%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B5-67521705.jpg
Спочатку дочекатися дозволу "велічайшего" та його посіпак, потім обсє, кацапів, сепарні, а потім, кАнешнА, можна і захищатися від ворожої атаки.
Ось ще, на прохання зеленського-резника- дерьмака, які чомусь називають себе "Київ", введуть кацапських офіцерів, в спільний центр контролю (цікаво, як кого?), і співпраця з агресором налагодиться.
Уберите этого идиота с экранов и полос газет......
Не то я уже 3 раз экран монитора от плевков протираю.....
А если так будет продолжаться, чем то тяж могу запустить.... А монитор новый... Жалко.
и нету...ПУка
"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм работающий."- приводит Hromadske слова Резникова.
Зеленський - проект пуйла.