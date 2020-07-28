Режим повної "тиші" не забороняє українським військовим відповідати на порушення і провокації, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що режим повного і всеосяжного припинення вогню не забороняє українським військовим відповідати на провокації, обстріли і порушення з боку бойовиків ОРДЛО.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передає Цензор.НЕТ.

"Немає заборони на застосування дій у відповідь. Так, якщо був одиничний випадок стрілянини, то не потрібно наступати з усього артилерійського набору. Тому для того, щоб не зірвалася тонка межа миру, відразу у відповідь стрілецькі дії не мають відбуватися, потрібно розібратися", - заявив він.

При цьому, зазначив Резніков, у разі, якщо відбувається агресія і це очевидно командуванню, тоді слідує відповідь, без консультацій.

"Мало того, є стаття 40 Гаазької конвенції від 1907 року, яка чітко регулює закони і звичаї ведення сухопутної війни. Там сказано, що якщо одна зі сторін порушила перемир'я (а це міжнародний термін, який підтверджує факт ведення міждержавної війни), то інша сторона має право вийти з цього процесу в будь-який момент, застосувавши дії у відповідь", - пояснив Резніков.

Він повідомив, що саме цим і буде керуватися військове командування, "якщо побачить, що почалася атака, регулярні бойові дії з боку російських військ".

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