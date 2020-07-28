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Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою

Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №295/2020 запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Як ідеться в Указі, тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю запроваджується з метою розвитку дружніх відносин між Україною і Китайською Народною Республікою та активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму.

"Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", - йдеться в тексті документа.

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Кабінет Міністрів України має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Китай (4691) туризм (1564) наказ (445) безвізовий режим (1342)


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Топ коментарі
+25
Що б тобі ввести щоб ти не робив шкоди?
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28.07.2020 12:53 Відповісти
+19
Турки, наприклад, ввели сьогодні в Азербайджан 10 000 військових з важкою технікою, ввели х-лу по самі гланди.
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28.07.2020 12:56 Відповісти
+18
Ураааа! Только узкоглазых с вирусом тут не хватало! Наконееец-то!!! Когда уже следующий выборы будут? Ну стыдно ж уже за клоуна, тупо стыдно!!!
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28.07.2020 12:56 Відповісти
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Шо понравилось "осваивать" бабло под видом борьбы с китайской заразой?
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28.07.2020 12:53 Відповісти
шмаркля, наверное, даже не подозревает, что нашим гражданам нужно унижаться в очередях китайской народной республики, чтобы получить разрешение на вьезд...

кто-нибудь, расскажите этому "стратегу", что безвизовые режимы вводятся на условиях взаимности
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28.07.2020 14:55 Відповісти
Що б тобі ввести щоб ти не робив шкоди?
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28.07.2020 12:53 Відповісти
Турки, наприклад, ввели сьогодні в Азербайджан 10 000 військових з важкою технікою, ввели х-лу по самі гланди.
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28.07.2020 12:56 Відповісти
Вы бы Турцией не так сильно восхищались, у них имперских амбиций, ничуть не меньше чем у Рашки. Они спят и видят возродить "Золотой век османской империи" с границами до Венеции.... Потихоньку они уже отошли от концепции "светского государства" и полным ходом осваивают ислам
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28.07.2020 13:25 Відповісти
Сьогодні ворог номер один - кацапстан. І, турки нам, а ми туркам спокійно продаєм озброєння.
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28.07.2020 13:41 Відповісти
Кацапи, у порівнянні з турками, кізяки віслюка оманського
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28.07.2020 14:52 Відповісти
Исламский Азербайджан напал на христианскую Армению, конечно же халяльные турки им помогут, заодно может и границу расширят.
Они же так и не признали армянский геноцид 1914
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28.07.2020 13:49 Відповісти
не знает где уже взять деньги для просранного бюджета....
давай весь полтора лярдный Китай в гости к нам..
еще Индию с Бангладеш позови ...
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28.07.2020 12:55 Відповісти
Я зранку чув, що мами, папи, дружини і діток Бубочки в Україні вже нема.
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28.07.2020 12:56 Відповісти
Повбивав всіх? Він теж жінок ненавидить, як наш cloud2009.
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28.07.2020 13:00 Відповісти
я это слышал еще позавчера и от многих источников...
вывез крысенышь своих и от активов избавился..
одним утром проснемся, когда совсем хреново станет - а ОП закрыта - никого нет..
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28.07.2020 13:00 Відповісти
а вы думали, что он просто так на госдачу перебрался и дом продал? оно свое дело сделало, его теперь уберут, эта кукла уже нужна постольку-поскольку.
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28.07.2020 13:11 Відповісти
Есть версия, что активы он расписывает на других, чтобы не достались Ленке при разводе....Но возможно это лишь прикрытие и просто собрался бежать. Не будем забывать, что он медийник и играть сценарии умеет (возможно этот так же написала Ленка)
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28.07.2020 13:30 Відповісти
Ленка в схроне, Мендель в пляс.
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28.07.2020 13:35 Відповісти
И ЗВР пустые, как и казначейские счета. Насмеемся...
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28.07.2020 13:42 Відповісти
Какие еще туристы? Не ведись. Гэбню запускают беспрепятсвенно.
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28.07.2020 18:37 Відповісти
Проклятий Потерпілий.
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28.07.2020 12:55 Відповісти
А Нові Санжари будуть?
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28.07.2020 12:55 Відповісти
Ага. Девочку с собачкой до сих пор не эвакуировали.
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28.07.2020 13:36 Відповісти
тепер в нас з'являться чайна-тауни
вітаю!
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28.07.2020 12:55 Відповісти
Ураааа! Только узкоглазых с вирусом тут не хватало! Наконееец-то!!! Когда уже следующий выборы будут? Ну стыдно ж уже за клоуна, тупо стыдно!!!
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28.07.2020 12:56 Відповісти
А у мене іспаський сором за тих, хто його обрав.
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28.07.2020 13:14 Відповісти
Зачем китайцев? Лучше из Ухани прям вирус оригинальный вёдрами! В Мрию влезет на всех!
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28.07.2020 12:56 Відповісти
- Бандюги! Может, они с дружеским визитом? Мы ж теперь русиш-американ пхай-пхай!
- Правильно, мы с дружеским визитом. Мир! Дружба! Перестройка! Горбачёв!
- Ой, ё......!
- Президент, вы мямля! Мы вас переизберём!(с)
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28.07.2020 12:56 Відповісти
а ви, батєнька, олд!
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28.07.2020 13:01 Відповісти
С двухнедельной обсервацией в Чернобыльской зоне.
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28.07.2020 12:56 Відповісти
вони там всю зону обсервуть
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28.07.2020 13:02 Відповісти
Вони там обживуться і хрін їх звідти виселиш.
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28.07.2020 13:15 Відповісти
Краще б сам до Китаю на ПМП звалив.
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28.07.2020 12:58 Відповісти
Ему не можна. За наркоту в Китае смертная казнь.
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28.07.2020 13:38 Відповісти
Проблеми індіанців шерифа не хвилюють
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28.07.2020 14:03 Відповісти
это на фоне жесткого противостояния сейчас США и Китая...
Великий стратег мля...
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28.07.2020 12:58 Відповісти
ему некогда думать стратегически )))) та и вообще - мыслительный процесс это явно не его конек
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28.07.2020 13:13 Відповісти
ему не надо думать, он подписывает, подмахивает... клеит дурня, его туда ставили не думать!
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28.07.2020 13:47 Відповісти
Короче: пустил козлов в огород.
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28.07.2020 13:31 Відповісти
Знову ж таки, для того щоб українцю поїхати в Китай потрібна віза з ворохом документів.
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28.07.2020 12:58 Відповісти
Ну не прямо щоб з ворохом, але трохи є. Якщо порівняти з Англією. то зовсім просто.
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28.07.2020 13:07 Відповісти
Важливо, що ми скасували візовий режим, а Китай - ні.
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Кто он этот Зеленский? Враг или дурак?
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28.07.2020 12:58 Відповісти
зелепупик чистой воды враг украинского народа
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28.07.2020 13:14 Відповісти
Враг и дурак - не обязательно взаимоисключающие термины.
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28.07.2020 13:39 Відповісти
Когда враг дурак - это не страшно. Страшно, когда враг маскируется под дурака
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28.07.2020 14:03 Відповісти
Зачем?
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28.07.2020 12:58 Відповісти
вероятно, чтобы стать первыми в очередь за китайской вакциной!
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28.07.2020 16:23 Відповісти
Если люди имеют право выбирать президента то люди имеют право свой выбор отозвать! Уже пора?
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28.07.2020 12:59 Відповісти
А нахрена нам эти Хунвейбины нужны? Тварюки узкоглазые уже убили своей чумой 500 тыс. Теперь Жаба их в Украину тащит.
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28.07.2020 13:00 Відповісти
Чёрт слабоумный.
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28.07.2020 13:01 Відповісти
Бубочка нас знищує по всім напрямкам. Зебіли! Як вам ця хохмочка з китайцями? Зачекайте, незабаром ваши доньки почнуть виходити за них заміж. Азіати нині у молоді в тренді.
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28.07.2020 13:03 Відповісти
Этот безвиз - это плата за некие услуги. За какие именно интересно?
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28.07.2020 13:03 Відповісти
Безвізом як і мізками треба вміти користуватись.
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28.07.2020 13:17 Відповісти
Это еще не плата, так - могарыч, плата будет потом, если успеют.
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28.07.2020 13:20 Відповісти
А шо, зе еще президент? Надо же...
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28.07.2020 13:03 Відповісти
Ыиидиот ***....шо ж ты творишь ?!!Зеленая муха зе-зе.
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28.07.2020 13:04 Відповісти
каждаму въехавшему китайсу неабходима абязательна вручать памятку: "как арганизовать китайцкую нарродную в сибири и на дальнем вастоки за пару дней" !
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28.07.2020 13:06 Відповісти
зесоциопат прям проснуться не может чтоб не насрать Украине... а папашку ,мамашку и ополченку с детями вывез в неизвестном направлении - теперь еще больше развернется
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28.07.2020 13:07 Відповісти
а китайцам будут показывать, как членом на рояле надо играть ?
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28.07.2020 13:13 Відповісти
да , будут показывать и при этом говорить "клоунн- ннада"
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28.07.2020 13:16 Відповісти
Туристи - це завжди добре, але не з КНР, батьківщини Уханьської зарази і гнізда червоної чуми. Хай вони інвестують в африканські країни. Бо не х..!
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28.07.2020 13:19 Відповісти
Рюзькій з Китайцем-брати навіка!
Забули, мля?!
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28.07.2020 13:20 Відповісти
Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою - Цензор.НЕТ 5848
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28.07.2020 13:27 Відповісти
Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою - Цензор.НЕТ 3529
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28.07.2020 13:43 Відповісти
Блін
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28.07.2020 15:42 Відповісти
Коли там, в Китайчику, працював-портрети чЛеніна-К.Маркса-сРаліна
та МаоЗеДуна висіла ,майже, всюди..))
Десь в архіві є Моє відео.))
)
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28.07.2020 14:14 Відповісти
Что за паника!
Это только временно - на период пандемии коронавируса!
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28.07.2020 13:20 Відповісти
Нам тут ещё только китайцев не хватало , похоже Зеленский хочет безвизово рвануть на Ростов ..
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28.07.2020 13:23 Відповісти
Прямые поставки ковид,без посредников,только вот нам никто визу в Китай не отменял и не собираются
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28.07.2020 13:24 Відповісти
Прямые поставки COVID-19..?
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28.07.2020 13:25 Відповісти
У эпицентра еще много не распроданых средств защиты.
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28.07.2020 13:45 Відповісти
Там у них зараз бубонна чума в тренді.Бубочка вирішив трошки і в Україну того "щастя" завезти.Ковід вже надоїв,сцарю захотілось чогось новенького
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28.07.2020 13:47 Відповісти
Это была старая модификация. Китацы ее уже проапгрейтили до следующего поколения.
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28.07.2020 15:26 Відповісти
Оглядини. Якщо Зєля українців(своїх ворогів) понищить, то земля не мусить пустовати
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28.07.2020 13:29 Відповісти
Просто підстилка
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28.07.2020 13:29 Відповісти
весь світ тримається подалі від китая, а то непорозуміння відкриває для них границю, ІДІОТ!!!
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28.07.2020 13:38 Відповісти
Американцы в Хьюстоне закрыли посольство этой воровской республики, а наш придурок открывает настежь границу Украины..., бери , что хочешь.
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28.07.2020 13:39 Відповісти
Проти комуняцького Китаю треба санкції вводити за поширення коронавірусу, а не безвіз!
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28.07.2020 13:42 Відповісти
Порохоботы врываемся в коменты! Мол сейчас все с короновирусом к нам приедут. Вирус только в Китае верно
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28.07.2020 13:44 Відповісти
Зачем нам они здесь нужны, землю оккупировать, а нас уничтожают и грабят.
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28.07.2020 13:50 Відповісти
Китайці в 1918 році вбивали Українців найняті гнидою-троцьким за миску рису.
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28.07.2020 13:48 Відповісти
ОН ПРОДАЁТ СТРАНУ!!!

1) Эпидемия началась с Китая и это просто врелительство уже, он в эпидемию свез уже кого только можно со всего мира, а должен думать прежде всего про гос безопасность, а не про путешествеников.

2) украинцам с фин мониторингом и законом о 5000 грн запретили пользоваться подматрасными превратив их в незаконные деньги, забрали деньги тарифами и др отжималовом, хочет чтобы квартиры забирали за долги по коммуналке!!! И другой рукой допускает сюда всех со всего мира.

Мы выезжаем и молодёжь, зато нашу землю заселяют другие. Это какая-то диверсия и уничтожение нации.

За что гибнут ребята на востоке?
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28.07.2020 13:49 Відповісти
Никаких системных решений, кидается из стороны в сторону. То мечеть в Киеве, то безвиз китайцам, то..... полный дегенерат.
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28.07.2020 14:00 Відповісти
УКРАЇНА завжди приваблювала загарбників ...
З Мойого Світового досвіду--ніякої діаспори китайців!
😎
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28.07.2020 14:04 Відповісти
Рфия уже имеет проблемы с китайцами, а наши просто идут по стопам.

Одни умирают за землю, а другие, кто даже не служил нигде, сдают и продают.

Уже давно нужно открывать дело по стать держ зрада.
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28.07.2020 14:07 Відповісти
У китайцев со вчерашнего дня опять маски обязательные ) так что вы не
поняли,хороши навар был с масок и они хотят повторить
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28.07.2020 14:09 Відповісти
Який бл.....туризм за 6 місяців?, Може він хоче, щоби Украінців не лишилося . Тоді можна і територію України відписати до Китаю. Може зеля хоче віддати Украіну до Китаю раніше, ніж ***** віддасть свій Сибір.
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28.07.2020 14:14 Відповісти
Він кому завгодно хоче віддати територію.

Бо коли просував ринок(захоплення) землі рекламував це де завгодно тільки не в Україні, яка чудова в нас земля за яку гинуть хлопці і гинули покоління, тому він стане її продавати.

Українців викорінюють та грабують, контролюють кожну гривню, тільки не влади та олігархів, мы не зможемо купити землю, хати в нас забируть за коммуналку....

Для чого це ще може робитись? Він ненавидить українців. Ще й в епідемію навіз хворих звідусіль і дивується, мабуть, низькому поширенню хвороби.

Китайцям своєї землі мало, та умови погані, от і треба їх сюди... Тільки зрадник може робити безвіз для Китаю.
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28.07.2020 14:22 Відповісти
правильно, желательно - с Ухани да побольше!
клоун...
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28.07.2020 14:50 Відповісти
Зашибись!!!

Недавно писали, что еще во Вьетнаме нашли какой-то новый штамм коронавируса. Поэтому срочно надо и вьетнамцам безвиз сделать.
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28.07.2020 15:24 Відповісти
да истриби нас мы терпилы нам хорошо..во творит улицы перекрывает бегает кайфун
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28.07.2020 19:07 Відповісти
А чо такая срачка вдруг из-за этих "туристов"? Прямо-таки вызываем марсиан-спасателей или что?
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28.07.2020 19:23 Відповісти
Ну теперь попрет зараза тока держись.
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28.07.2020 19:30 Відповісти
зебілька ...
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29.07.2020 21:50 Відповісти
а комуняцкий китай запровадив тимчасовий безвізовий режим для українців з туристичною метою?????
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03.08.2020 00:20 Відповісти
 
 