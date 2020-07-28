Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №295/2020 запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Як ідеться в Указі, тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю запроваджується з метою розвитку дружніх відносин між Україною і Китайською Народною Республікою та активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму.

"Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", - йдеться в тексті документа.

Також читайте: У Німеччині безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 прибулих з України, а також інших країн із "червоного" списку

Кабінет Міністрів України має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.