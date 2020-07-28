Поки що складно говорити про повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Пєсков

Кремль заявляє, що питання повернення російських офіцерів у Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК) потребує опрацювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Говорячи про позицію Кремля з приводу повернення російських офіцерів у СЦКК для забезпечення оголошеного перемир'я, Пєсков зазначив, що "після того, як це питання (повернення російських офіцерів. - Ред.) буде опрацьовано на предмет визначення модальності їхньої участі, гарантій їхньої рівноправної участі, тоді можна буде думати".

"Поки що говорити про якісь конкретні умови складно", - додав представник Кремля.

За словами Пєскова, ця тема є "доволі складною субстанцією".

"Ніхто не відмовляється обговорювати це питання (про повернення російських офіцерів у СЦКК. - Ред.), але спочатку його потрібно разом обговорювати і опрацьовувати", - наголосив Пєсков.

Раніше віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Київ виступає за повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації.

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