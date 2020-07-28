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Новини Агресія Росії проти України
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Поки що складно говорити про повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Пєсков

Поки що складно говорити про повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Пєсков

Кремль заявляє, що питання повернення російських офіцерів у Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК) потребує опрацювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Говорячи про позицію Кремля з приводу повернення російських офіцерів у СЦКК для забезпечення оголошеного перемир'я, Пєсков зазначив, що "після того, як це питання (повернення російських офіцерів. - Ред.) буде опрацьовано на предмет визначення модальності їхньої участі, гарантій їхньої рівноправної участі, тоді можна буде думати".

"Поки що говорити про якісь конкретні умови складно", - додав представник Кремля.

За словами Пєскова, ця тема є "доволі складною субстанцією".

"Ніхто не відмовляється обговорювати це питання (про повернення російських офіцерів у СЦКК. - Ред.), але спочатку його потрібно разом обговорювати і опрацьовувати", - наголосив Пєсков.

Раніше віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Київ виступає за повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації.

Також читайте: Розмова Зеленського і Путіна була конструктивною та змістовною, - Пєсков

Автор: 

армія рф (17801) Пєсков Дмитро (1685) Донбас (22357) СЦКК (642)


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13 год
·

Серед вимог сьогоднішнього опозиційного мітингу на захист армії є "Зупинити роззброєння на передовій", "Скасувати указ відкривати вогонь у відповідь", "Дати указ знищувати ворожі сили у відповідь на обстріл", "Скасувати укази про заборону розвідки і аеророзвідки".

І це все пролунало після брифінгу командувача ОС Кравченка, на якому той чітко пообіцяв-пояснив: роззброєння і скорочення військ на передовій не буде, вогонь у відповідь в разі порушення противником мирних домовленостей - буде, безпілотники можуть літати і позиції обладнуватись, якщо без просування вперед, і т.д.

Трохи безглуздо, навіть неприємно для декого виглядає, чи не так?

Є в нас категорія людей, які не ******* політиків і взагалі всіляку публічну активність - за піар, хайп і зрадоньку. Є військові, які відверто сміються з паніки погано інформованих цивільних і роблять стьобні пости про те, як в них нібито вилучають танки і кулемети.

А знаєте, чому не вилучають?

А через весь отой пафосний хайп на Майдані і Банковій.
А через весь отой хайп із тілами загиблих і пораненим, якого не витягли.

Побачили, що піпл не хаває - шорх! - відмотали трохи назад. Вони завжди так роблять.

А бачать вони, що піпл не хаває - лише тоді, коли приходять Хайп, Піар і Пафос - три Вершники Опозиції. Дві сотні людей з плакатами і камерами важать більше, ніж 20 млн незадоволених перед телевізором. Так це працює.

Тож хай піаряться. Хай більше, голосніше піаряться. Хай кричать про роззброєння, якого немає. Бо якщо їм набридне кричати - нас роззброять.
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28.07.2020 13:13 Відповісти
+7
НЕ ХЕРА С ВАМИ ТВАРЯМИ ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ ,ВАС НАДО УНИЧТОЖАТЬ ,КАК КРЫС ЧУМНЫХ ,ПОКА ВЫ ПОЛЗАЕТЕ ПО СВЯТОЙ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ !!! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! СЛАВА ВЕЛИКОЙ УКРАИНЕ !!!!
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28.07.2020 13:20 Відповісти
+4
На падлюках шапка горить і лапті..
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28.07.2020 13:16 Відповісти
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13 год
·

Серед вимог сьогоднішнього опозиційного мітингу на захист армії є "Зупинити роззброєння на передовій", "Скасувати указ відкривати вогонь у відповідь", "Дати указ знищувати ворожі сили у відповідь на обстріл", "Скасувати укази про заборону розвідки і аеророзвідки".

І це все пролунало після брифінгу командувача ОС Кравченка, на якому той чітко пообіцяв-пояснив: роззброєння і скорочення військ на передовій не буде, вогонь у відповідь в разі порушення противником мирних домовленостей - буде, безпілотники можуть літати і позиції обладнуватись, якщо без просування вперед, і т.д.

Трохи безглуздо, навіть неприємно для декого виглядає, чи не так?

Є в нас категорія людей, які не ******* політиків і взагалі всіляку публічну активність - за піар, хайп і зрадоньку. Є військові, які відверто сміються з паніки погано інформованих цивільних і роблять стьобні пости про те, як в них нібито вилучають танки і кулемети.

А знаєте, чому не вилучають?

А через весь отой пафосний хайп на Майдані і Банковій.
А через весь отой хайп із тілами загиблих і пораненим, якого не витягли.

Побачили, що піпл не хаває - шорх! - відмотали трохи назад. Вони завжди так роблять.

А бачать вони, що піпл не хаває - лише тоді, коли приходять Хайп, Піар і Пафос - три Вершники Опозиції. Дві сотні людей з плакатами і камерами важать більше, ніж 20 млн незадоволених перед телевізором. Так це працює.

Тож хай піаряться. Хай більше, голосніше піаряться. Хай кричать про роззброєння, якого немає. Бо якщо їм набридне кричати - нас роззброять.
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28.07.2020 13:13 Відповісти
вот и ладненько...нах там козломордые ублюдки
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28.07.2020 13:15 Відповісти
Кацапських комісар-офіцерів потрібно повертати не в СЦКК, а в козломордію. І бажано - у цинкових парадних мундирах.
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28.07.2020 14:23 Відповісти
На падлюках шапка горить і лапті..
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28.07.2020 13:16 Відповісти
Запаребрік як завжди колотить понти.
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28.07.2020 13:16 Відповісти
не сложно, а не куй вообще об этом говорить...
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28.07.2020 13:16 Відповісти
НЕ ХЕРА С ВАМИ ТВАРЯМИ ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ ,ВАС НАДО УНИЧТОЖАТЬ ,КАК КРЫС ЧУМНЫХ ,ПОКА ВЫ ПОЛЗАЕТЕ ПО СВЯТОЙ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ !!! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! СЛАВА ВЕЛИКОЙ УКРАИНЕ !!!!
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28.07.2020 13:20 Відповісти
Ти вже посланий і не один, раз, син свині.
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28.07.2020 13:44 Відповісти
хотелось бы узнать у Вовка много ли он сепаров замочил?
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28.07.2020 13:57 Відповісти
Каких сепаров вата , там сепаров нет ,там кацапские скоты-оккупанты.
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28.07.2020 14:05 Відповісти
Дожилися. Півтора роки тому посилали кацапів за відомою адресою, а зараз зеленські, в колінно- ліктьовій позі, повзають перед вбивйями українців з сльозливими проханнями, а ті їх за відомою адресою посилають. Цікаво, чи подобаються ці разючі зміни позиції 73%?
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28.07.2020 13:24 Відповісти
Анєкдот-рюзькій охфіцер..))
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28.07.2020 13:25 Відповісти
Хороший рузьке только каждый 200... Но в бочке гуано искать хорошую малинку - глупо
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28.07.2020 13:25 Відповісти
ой как печально...
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28.07.2020 13:32 Відповісти
РФ потеряла инициативу и не диктует повестку дня , как єто бьіло ранее. А отвечать за нарушения режима прекращения огня придется Путину , в Нормандском формате. Поєтому , єскалации на фронте не будет , все пойдет по затихающей. Несомненно , єто в интересах Украиньі.
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28.07.2020 13:33 Відповісти
Ти рускій чи просто дурник? Багато Путін «атвєчал» до цього?
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28.07.2020 13:38 Відповісти
При Порошенко Пуйло "атвечал" сивому только по телефону...
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28.07.2020 13:41 Відповісти
Значить, просто такий собі дурник.
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28.07.2020 13:43 Відповісти
Кацап він. В нас так не пишуть.
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28.07.2020 13:46 Відповісти
У вас на соевой ботоферме ? Конечно , правдьі не пишут !
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28.07.2020 13:48 Відповісти
Чого це? путин-***** - це ж правда?
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28.07.2020 13:50 Відповісти
Чистая правда , но одних лозунгов уже маловато.
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28.07.2020 14:28 Відповісти
Херню не надоело постить? Какому "Путину"? Ты текст-то соглашения, клоун, перечитай. И найди там что-то про кацапов и *****. Нет на них никакой ответственности, совсем нет. Это было понятно еще с того момента, как твой Зелупа смотрел ***** в глаза и "ничего не сдал". У тебя, дурака, кацапы скоро и жену отберут, а до тебя так и не дойдет.
Смотри, придурок, что получается. Обосрался твой Клоун на переговорах с *****м, но потом до него это начало доходить - он пошел на попятную. Но тут ему Овце*б видосик записал о необходимости позвонить ***** и все уладить. То, что ты видишь сейчас, и есть последствия этого разговора. Кацапы поставили твоего клоуна раком и имеют во все щели, и тебя вместе с ним. Зеля хоть знает за что, а ты просто полезный идиот.
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28.07.2020 13:57 Відповісти
Учи матчасть , Gar. Особенно то , что касается Нормандского формата. Тут у Кремля вьішел прокол , с прочтением Минских соглашений. РФ там "назначили" стороной конфликта на Востоке Украиньі , со всеми вьітекающими...
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28.07.2020 14:26 Відповісти
Чудо, я слушал пресс-конференцию после саммита (ну не верю я отечественным журнашлюхам), поэтому свое личное прочтение можешь свернуть в трубочку и засунуть себе сам знаешь куда. Бубочка нес какую-то ахинею, которую потом зачем-то транслировали наши СМИ. А вот Макрон и Меркель говорили об обратном. Украина на саммите взяла себе "домашнее задание", а кацапы не поступились ни на шаг. И стороной конфликта они были изначально, но Бубочка делает все, чтобы снять с них всякую ответственность.

Скажу тебе даже больше. Раньше в переговорах ТКГ в Минске никогда не фигурировали "должности" "вождей" недореспублик. Сейчас же мы уже договариваемся с руководством Лугандона, а не с паРашей. Раша теперь такой же наблюдатель, как Германия и Франция. Позицию же кацапов недавно озвучил Песков: "Раша не является стороной конфликта". А знаешь, что еще самое интересное? При нынешней интенсивности боевых действий Лугандону вполне хватит материальной и технической поддержки кацапов, а мяса у них реально своего достаточно. Т.е. сейчас доказать, что Рашка причастна становится намного сложнее. Особенно если учесть тот факт, что разведывательные операции также запрещены.

Отымели тебя, Сашенька, а ты и не заметил.
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28.07.2020 14:48 Відповісти
Много слов написал , а смьісла ноль. Єто при Порохе , и благодаря ему , РФ "не бьіла стороной конфликта" , а теперь - стала главной стороной конфликта. И Путину придется соблюдать перемирие , до Берлинского саммита , как минимум.
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28.07.2020 15:20 Відповісти
И продолжают иметь... Ну что ж, раз нравится, продолжай в том же духе. Саммит смотри, идиот, и итоговую пресс-конференцию, а не заявления "величайшего лидера современности" слушай. Глядишь, и мозги на место станут. Хотя откуда они у тебя?
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28.07.2020 16:57 Відповісти
Так, шоб кацапам было понятно:

Поки що складно говорити про повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8156
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28.07.2020 13:34 Відповісти
Поки що складно говорити про повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8640
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28.07.2020 13:36 Відповісти
Вове надо перестать "метать бисер" перед искушенными иезуитами.
Они в политике издевательств не "одну собаку сьели".
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28.07.2020 13:44 Відповісти
Так понимаю кацапы будут кочевряжиться, пока ихних офицеров зеля сразу во все украинские штабы пригласит наблюдателями. Что бы за своими агентами наблюдали уже непосредственно.
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28.07.2020 13:46 Відповісти
Кремлевский петух галантерейный кокетничает, хотя это и требовал бес путлер, пока еще наш през уже стал вассалом суверена путлера.
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28.07.2020 13:52 Відповісти
підособистийконтроль42 хай ще подзвонить піськову, шойге, ху@лу, бачкуслівному, і рєшьіт всьо.
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28.07.2020 14:04 Відповісти
Науя вообще про это говорить?
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28.07.2020 14:32 Відповісти
 
 