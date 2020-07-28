Понад 20 вакцин від COVID-19 випробовуються у світі, 2-3 із них можуть стати ефективними, - експертка ВООЗ Свамінатан

Понад 20 потенційних вакцин проти коронавірусу перебувають на стадії клінічних випробувань на цей момент.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказала провідна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан в інтерв'ю dpa, на яке посилається DW.

"На цей час понад 20 потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що кілька з них будуть ефективними", - зазначає експертка.

За її словами, якщо виходити з того, що ефективність кожної вакцини коливається на рівні 10%, то дві-три або навіть більше вакцин можуть виявитися дієвими.

На появу ефективного препарату в ВООЗ очікують до середини 2021 року.

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