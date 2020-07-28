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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 20 вакцин від COVID-19 випробовуються у світі, 2-3 із них можуть стати ефективними, - експертка ВООЗ Свамінатан

Понад 20 вакцин від COVID-19 випробовуються у світі, 2-3 із них можуть стати ефективними, - експертка ВООЗ Свамінатан

Понад 20 потенційних вакцин проти коронавірусу перебувають на стадії клінічних випробувань на цей момент.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказала провідна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан в інтерв'ю dpa, на яке посилається DW.

"На цей час понад 20 потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що кілька з них будуть ефективними", - зазначає експертка.

За її словами, якщо виходити з того, що ефективність кожної вакцини коливається на рівні 10%, то дві-три або навіть більше вакцин можуть виявитися дієвими.

На появу ефективного препарату в ВООЗ очікують до середини 2021 року.

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З вами Натан! - у перкладі на солов"їну.
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28.07.2020 13:44 Відповісти
З двадцяти 2-3. "Могут стать". До лампочки. Вірус мутує і починай все спочатку.
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28.07.2020 13:47 Відповісти
Мутує-не мутує-наразі ми не можемо дізнатись, як ефіоп скаже, так і буде.
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28.07.2020 13:53 Відповісти
Світ котиться в прірву хаосу. Всесвітньою організацією охорони здоровя керують ефіоп, індус, ну і без козломордих я думаю там теж не обійшлося. Ефіоп! Керівник ВОЗ!!!! Фарм мафія знає кого поставити, щоб максимально ефективно стригти баранів в усьому світі.
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28.07.2020 13:55 Відповісти
Ефіоп хай займається своєю батьківщиною, бо зовсім за своїх забув.
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28.07.2020 13:59 Відповісти
Та ні він вже нами всіма займається...... Ну під наглядом фарммафії звичайно
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28.07.2020 14:01 Відповісти
Всем голосовавшим за Зеленского будут привыиы все три вакцины бесплатно и ещё 17 по желанию за дополнительную плату.
Порохоботам 5000$ за одну вакцину!
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28.07.2020 14:00 Відповісти
Це ви про яку вакцину? Та що розблоковує мозок? Тоді дуже дякую - маю нагоду 5000$ залишити собі.
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28.07.2020 14:07 Відповісти
По ее словам, если исходить из того, что эффективность каждой вакцины колеблется на уровне 10%, две-три или даже больше вакцин могут оказаться действенными. (с)

А если исходить, что эффективность каждой вакцины колеблется на уровне 90%, то все вакцины могут оказаться действенными.
А если смотреть на реальные показатели, то и гадать не надо
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28.07.2020 14:56 Відповісти
 
 