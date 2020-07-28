Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція. ФОТО

Поліцейські Шевченківського відділення поліції затримали чоловіка, який побив жінку на Європейській площі м.Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Інцидент, який зняли перехожі і виклали в інтернет, стався близько 9 ранку 28 липня.

Постраждалу жінку з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню м. Дніпра. Зараз вона дає свідчення поліцейським. Кривдником виявився її співмешканець 1988 року народження.

Зазначений факт зареєстровано в журналі єдиного обліку. Найближчим часом буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію події.

Заступник глави МВС Антон Геращенко на сторінці в мережі Facebook повідомив: "Виродка, який по-звірячому побив дівчину в Дніпрі, затримано поліцією. Йому 32 роки, і я хочу вірити в те, що найближчі роки три, до свого 35-річчя, він проведе в місцях позбавлення волі".

За словами Геращенка, у дівчини тяжкий струс мозку і можливі ускладнення.

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Фото: сайт поліції







