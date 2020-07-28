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Новини Місцеві вибори-2020
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Луганщина виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтовій зоні області, - голова ОДА Гайдай

Луганщина виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтовій зоні області, - голова ОДА Гайдай

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Я вважаю, що не можна проводити виборів. Я підтримую у цьому випадку позицію сусідів (Донецької ОДА. - Ред.). Це стосується національної безпеки. Рішення про те, де саме не буде виборів, будуть ухвалювати вже депутати", - сказав Гайдай.

Також він пообіцяв, що найближчим часом ухвалять рішення щодо керівника військово-цивільної адміністрації у місті Щастя. Його було затримано під час одержання хабаря, проте він продовжує працювати.

Нагадаємо, Донецька ОДА виступила проти проведення виборів у населених пунктах, які "перебувають у районі ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань".

Читайте: Учасники ТКГ домовилися про відкриття двох нових КПВВ на Луганщині не пізніше ніж 10 листопада, - спецпредставниця ОБСЄ Грау

Автор: 

місцеві вибори (1366) ОДА (1630) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+3
Понаїдуть з лугандону і оберуть якогось моторилу.
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28.07.2020 14:01 Відповісти
+1
В прифронтовой области может и не проведут. А вот в самом Луганске вместе с Ху#лом- на раз.
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28.07.2020 14:03 Відповісти
+1
Руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье задержали на взятке, но он продолжает работать?????? Учитывая военную ситуацию, его надо и надо судить по законам военного времени.
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28.07.2020 14:03 Відповісти
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Таки шота заподозрил. Типа подвох...
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28.07.2020 14:01 Відповісти
Понаїдуть з лугандону і оберуть якогось моторилу.
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28.07.2020 14:01 Відповісти
В прифронтовой области может и не проведут. А вот в самом Луганске вместе с Ху#лом- на раз.
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28.07.2020 14:03 Відповісти
Руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье задержали на взятке, но он продолжает работать?????? Учитывая военную ситуацию, его надо и надо судить по законам военного времени.
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28.07.2020 14:03 Відповісти
Не доверяют украинцам?
Как выберут, так и жить будут.
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28.07.2020 14:08 Відповісти
Есть чиновник заявляет, значит реально всё наоборот. Насест всой берегёт.
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28.07.2020 14:13 Відповісти
Кроме ,я так считаю' другое обоснование есть для нарушения конституции?
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28.07.2020 14:13 Відповісти
Луганщина - как матюк уже звучит..
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28.07.2020 14:21 Відповісти
https://www.facebook.com/akvilifer?__cft__%5b0%5d=AZXd7qLdMAmzxbMF2CFYHzKs-**********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Tim Zlatkin
Кстати да, вчера был первый раненый во время всеосяжного и полного перемирия под Марьинкой.
Правда гражданский.
ВОГ прилетел на огород.
Как-то мало кто из СМИ на это обратил внимание...

https://www.facebook.com/medevak/?__cft__%5b0%5d=AZUVPHYtO6XMTYjTZDG9oCu6enry8C_srMWPH0MSGjOiYjPyDB4e3BQM-d6k9OWHyfH1G5dkx5RA7Wdd1CYbG9ad-GPwl3qMJisKmjfDTlIvpEHB5tjfZX4ISwSOShCFfQS7gKkrQsuXMfh8OjpB6Eq_5mwnanNTVk-XG9f1Rtv8Ig&__tn__=-UC%2CP-R MedStar Медевак ПДМШ
https://www.facebook.com/medevak/posts/1236641540018240?__cft__%5b0%5d=AZUVPHYtO6XMTYjTZDG9oCu6enry8C_srMWPH0MSGjOiYjPyDB4e3BQM-d6k9OWHyfH1G5dkx5RA7Wdd1CYbG9ad-GPwl3qMJisKmjfDTlIvpEHB5tjfZX4ISwSOShCFfQS7gKkrQsuXMfh8OjpB6Eq_5mwnanNTVk-XG9f1Rtv8Ig&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 14:06 ·

Хроніки перемир'я.
Мар'їнка. Цивільний. Осколкове поранення лівої руки. Працював у себе на городі... прилетів ВОГ
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28.07.2020 14:21 Відповісти
Або ВЦА ..або риги..так краще нехай ВЦА буде.....буде з кого спитать
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28.07.2020 15:01 Відповісти
 
 