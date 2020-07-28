Луганщина виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтовій зоні області, - голова ОДА Гайдай
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Я вважаю, що не можна проводити виборів. Я підтримую у цьому випадку позицію сусідів (Донецької ОДА. - Ред.). Це стосується національної безпеки. Рішення про те, де саме не буде виборів, будуть ухвалювати вже депутати", - сказав Гайдай.
Також він пообіцяв, що найближчим часом ухвалять рішення щодо керівника військово-цивільної адміністрації у місті Щастя. Його було затримано під час одержання хабаря, проте він продовжує працювати.
Нагадаємо, Донецька ОДА виступила проти проведення виборів у населених пунктах, які "перебувають у районі ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань".
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Как выберут, так и жить будут.
Кстати да, вчера был первый раненый во время всеосяжного и полного перемирия под Марьинкой.
Правда гражданский.
ВОГ прилетел на огород.
Как-то мало кто из СМИ на это обратил внимание...
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Хроніки перемир'я.
Мар'їнка. Цивільний. Осколкове поранення лівої руки. Працював у себе на городі... прилетів ВОГ