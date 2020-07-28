Луганщина виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтовій зоні області, - голова ОДА Гайдай

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Я вважаю, що не можна проводити виборів. Я підтримую у цьому випадку позицію сусідів (Донецької ОДА. - Ред.). Це стосується національної безпеки. Рішення про те, де саме не буде виборів, будуть ухвалювати вже депутати", - сказав Гайдай.

Також він пообіцяв, що найближчим часом ухвалять рішення щодо керівника військово-цивільної адміністрації у місті Щастя. Його було затримано під час одержання хабаря, проте він продовжує працювати.

Нагадаємо, Донецька ОДА виступила проти проведення виборів у населених пунктах, які "перебувають у районі ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань".

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