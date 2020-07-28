YouTube назавжди заблокував акаунт телеканалу "Царьград" мільярдера з РФ Малофєєва, який фінансує терористів на Донбасі

Відеосервіс YouTube заблокував акаунт пропагандистського російського телеканалу "Царьград".

Про це канал повідомив у своїх соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

"Царьград" виклав скриншот повідомлення про блокування облікового запису каналу на Google. "Ваш аккаунт Google був відключений і не може бути відновлений, оскільки порушив експортне законодавство", - йдеться в повідомленні.

Пізніше "Інтерфаксу" повідомили в пресслужбі YouTube, що обліковий запис "Царьграду" заблоковано у зв'язку з порушенням "законів про санкції і правил торгівлі". Засновник телеканалу Костянтин Малофєєв із 2014 року перебуває під американськими санкціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube видалив акаунти пропагандистів "Крим 24", ANNA-News і News Front. МЗС РФ поскаржилося на "свавілля"

"Царьград" розпочав мовлення в 2015 році. Його заснував російський мільярдер Костянтин Малофєєв, відомий тим, що фінансово підтримує терористів на Донбасі. За словами Малофєєва, "Царьград" був задуманий як "трибуна і голос російської православної більшості". Канал складав "список русофобів року" і пропонував оплатити "мужеложцям і збоченцям" квиток за кордон.