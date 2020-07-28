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YouTube назавжди заблокував акаунт телеканалу "Царьград" мільярдера з РФ Малофєєва, який фінансує терористів на Донбасі

YouTube назавжди заблокував акаунт телеканалу

Відеосервіс YouTube заблокував акаунт пропагандистського російського телеканалу "Царьград".

Про це канал повідомив у своїх соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

"Царьград" виклав скриншот повідомлення про блокування облікового запису каналу на Google. "Ваш аккаунт Google був відключений і не може бути відновлений, оскільки порушив експортне законодавство", - йдеться в повідомленні.

Пізніше "Інтерфаксу" повідомили в пресслужбі YouTube, що обліковий запис "Царьграду" заблоковано у зв'язку з порушенням "законів про санкції і правил торгівлі". Засновник телеканалу Костянтин Малофєєв із 2014 року перебуває під американськими санкціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube видалив акаунти пропагандистів "Крим 24", ANNA-News і News Front. МЗС РФ поскаржилося на "свавілля"

"Царьград" розпочав мовлення в 2015 році. Його заснував російський мільярдер Костянтин Малофєєв, відомий тим, що фінансово підтримує терористів на Донбасі. За словами Малофєєва, "Царьград" був задуманий як "трибуна і голос російської православної більшості". Канал складав "список русофобів року" і пропонував оплатити "мужеложцям і збоченцям" квиток за кордон.

Автор: 

YouTube (237) тероризм (2868) Донбас (22357) Малофєєв Костянтин (19)


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Топ коментарі
+20
Это он недавно страйки кидал ОмТВ? Настрайкував
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28.07.2020 14:06 Відповісти
+11
Он. Теперь Ом.тв может немного расслабиться))
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28.07.2020 14:07 Відповісти
+9
Приятно видеть, что тут много людей которе смотрят достойные каналы.
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28.07.2020 14:12 Відповісти
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Ну и слава Богу.
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28.07.2020 14:05 Відповісти
Это он недавно страйки кидал ОмТВ? Настрайкував
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28.07.2020 14:06 Відповісти
Он. Теперь Ом.тв может немного расслабиться))
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28.07.2020 14:07 Відповісти
Приятно видеть, что тут много людей которе смотрят достойные каналы.
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28.07.2020 14:12 Відповісти
Тюю, навіть і не знав..
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28.07.2020 14:06 Відповісти
Завтра откроет , - под именем путинград и все сначала.
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28.07.2020 14:07 Відповісти
Каналы Россия надо заблокировать еще!!!
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28.07.2020 14:08 Відповісти
хмм.. а я на том канале срал в комментах с большим воодушевлением..
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28.07.2020 14:08 Відповісти
Ось і насрав.
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28.07.2020 14:11 Відповісти
- Да не буду я смеяться, давай, рассказывай, как ты дрочил… шишку.
- Шишку, шишку. Ну я Бердянск потом я вспоминаю, как там море, типа Черного моря такое… Азов, что ли? Не помню ничего…
- Ну, Азовское.
- Там я срал, бл*дь. Голый залез в море и насрал.
- Ох*енно.
- Пьяный был тоже. «Три семёрки» тоже был. А везде, по всему Союзу «Три семёрки», понимаешь?

(с) х/ф "Зеленый слоник"
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28.07.2020 14:17 Відповісти
Зелёный слоник, это и есть квинтэссенция зе.
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28.07.2020 15:14 Відповісти
Суть: https://youtu.be/1TNBQBBakgk?t=2526 Зе нам попоїсти приніс
(заліковий дубляж українською, до речі)
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28.07.2020 15:39 Відповісти
То тьі канал продвигал, наверное и не знал?

Никаких комментариев на недружественном канале бьіть не должно, просмотров тоже, надо зайти, простотреть пару сек, скакнуть в середину ролика-пару сек просмотр,в конец, и вьійти, если началась реклама, то тут же закріть нафик все. Роботьі ютуба фиксируют, что ролик не смотрят, рекламу тоже, на контент не реагируют (коммент не пишут)а только заставляют работать в интенсивном режиме оборудование ютуба и начинают задвигать ролик подальше
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28.07.2020 15:13 Відповісти
"и предлагал оплатить "мужеложцам и извращенцам" билет за границу. Источник: https://censor.net/n3210515" - треть 3,14дораИсии можно смело так выпихнуть в гейропу, только там их не примут, задницы у них не богемные, фейсконторл не пройдут
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28.07.2020 14:09 Відповісти
РУ-СА-ФО-БІ-Я!!!
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28.07.2020 14:10 Відповісти
Прекрасная новость.
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28.07.2020 14:12 Відповісти
А нєх було на ОМ-тв наїжать !
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28.07.2020 14:12 Відповісти
Прізвище у кацапа зкріпне. Малофеєв, блть.
"Молофья полилася..." (с) х/ф "Зелене слоненя"

YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" миллиардера из РФ Малофеева, финансирующего террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4315
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28.07.2020 14:13 Відповісти
Все вообще русские каналы надо заблокировать на американских платформах! Россия - это враг и не чего ей разрешать вести свою психологическую войну против демократических стран и нужно всю эту пропаганду оголтелую запретить и все блокировать и особенно в первую очередь то, что государственное и связано с кремлем! Потому что эти каналы - это оружие облучающее мозги и это хуже автоматов и ракет. Захватив мозги они превращают людей в своих солдат, а это хуже даже, чем если бы они убили с автомата и человек начинает еще и воевать за них. И они используют страшные технологии и навыки открытые психологией и НЛП и внушение и 25 кадр и еще тысячи приемов, которые обходят защиту человеческого сознания и они доставляют информацию прямо в подсознание и человек даже не понимает, почему он так думает и откуда у него мысли берутся, которые вложил Кремль. Все эти излучатели нужно заблокировать во всех странах демократических и в ютубе тоже. Кстати, русские со всем миром больше в интернете сидят и меньше тв смотрят и если русские будут получать информацию из интернета и если заблокировать все кремлевские излучатели и оставить только нормальные в интернете источники, то возможно и новое поколение будет в рф не фашистское. Хотя там детей обрабатывают и с детских садиков и наряжают детей в солдат и потом в школах их уже еще больше готовят к войне и радио свобода показывало, как дети с автоматами бегают. но тем не менее влияние при помощи интернета можно на русских оказывать и вести подрывную деятельность внутри России.
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28.07.2020 14:22 Відповісти
Збс. Бо ОмТВ хотіли заблокувати за використання матеріалів цього каналу. Тепер претензія автоматично відпадає))))
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28.07.2020 14:23 Відповісти
Захід повіііііііільно запрягає.....
Але потім: «Ми счітаєм, что крах Совєтского Союза бил самой тяжолой утратой 20-го века !!!!!»
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28.07.2020 14:25 Відповісти
Малафеев наглоталса малафьи. Как символично...блд, как можно жить с такой фамилией??? Нетрудно догадаться о его погонялове...Бггг...
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28.07.2020 14:26 Відповісти
"Царгород" перший раз чую. А чому немає каналів української більшості.
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28.07.2020 14:30 Відповісти
ЛГБТ-помойка цензор не была бы сама собой, если бы не вспомнила про больных гомосексуализмом.
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28.07.2020 14:31 Відповісти
Мне, как порохоботу, глубоко фиолетово, чем там совершеннолетние люди по согласию в спальнях занимаются.
Да хоть с козой, если коза согласная.
А вот блокировка именно этого канала - новость очень хорошая.
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28.07.2020 14:53 Відповісти
Порохобот - это ЛГБТ-активист? Из твоего поста это одно и то же.

Я про существование этого канала не знал, но мне в Украине пропаганда этих ценностей не нужна. Так как гомосексуальное поведение - это следствие детских травм, а не ориентация.
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28.07.2020 15:02 Відповісти
Да, кстати, все гомосеки на детские травмы косят, жалости хотят. об изнасиловании в 8-летнем возрасте - вероятнее всего, это тоже фантазии Бориса Михайловича. Но это лишний раз подтверждает его сексуальную ориентацию - пассивные геи очень любят фантазировать на темы их изнасилования в детстве и несчастной судьбы, вызывая тем самым жалость окружающих.
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28.07.2020 15:18 Відповісти
Это ПРАВИЛЬНО ,теперь пора самого малофеева заблокировать где-нибудь в Гаагской тюрьме .
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28.07.2020 14:32 Відповісти
Ничего страшного, Калашников отсосет у кого-то другого и откроет новый канал. )))
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28.07.2020 17:01 Відповісти
эмм
санкции ввели против него в 2014
а канал заблокировали в youtube только сейчас?
а кисель с бобрихой спокойно сидят в YouTube и "вещают" свои каналы
теперь еще вечерний подключился с своими "эфирами"
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28.07.2020 17:51 Відповісти
Канал составлял "список русофобов года" и предлагал оплатить "мужеложцам и извращенцам" билет за границу. Источник: https://censor.net/n3210515
так это получается володина геть?) жирика
глав-педофила
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28.07.2020 17:52 Відповісти
Вместе с Трампом
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13.01.2021 10:25 Відповісти
 
 