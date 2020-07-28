YouTube назавжди заблокував акаунт телеканалу "Царьград" мільярдера з РФ Малофєєва, який фінансує терористів на Донбасі
Відеосервіс YouTube заблокував акаунт пропагандистського російського телеканалу "Царьград".
Про це канал повідомив у своїх соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
"Царьград" виклав скриншот повідомлення про блокування облікового запису каналу на Google. "Ваш аккаунт Google був відключений і не може бути відновлений, оскільки порушив експортне законодавство", - йдеться в повідомленні.
Пізніше "Інтерфаксу" повідомили в пресслужбі YouTube, що обліковий запис "Царьграду" заблоковано у зв'язку з порушенням "законів про санкції і правил торгівлі". Засновник телеканалу Костянтин Малофєєв із 2014 року перебуває під американськими санкціями.
"Царьград" розпочав мовлення в 2015 році. Його заснував російський мільярдер Костянтин Малофєєв, відомий тим, що фінансово підтримує терористів на Донбасі. За словами Малофєєва, "Царьград" був задуманий як "трибуна і голос російської православної більшості". Канал складав "список русофобів року" і пропонував оплатити "мужеложцям і збоченцям" квиток за кордон.
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- Шишку, шишку. Ну я Бердянск потом я вспоминаю, как там море, типа Черного моря такое… Азов, что ли? Не помню ничего…
- Ну, Азовское.
- Там я срал, бл*дь. Голый залез в море и насрал.
- Ох*енно.
- Пьяный был тоже. «Три семёрки» тоже был. А везде, по всему Союзу «Три семёрки», понимаешь?
(с) х/ф "Зеленый слоник"
(заліковий дубляж українською, до речі)
Никаких комментариев на недружественном канале бьіть не должно, просмотров тоже, надо зайти, простотреть пару сек, скакнуть в середину ролика-пару сек просмотр,в конец, и вьійти, если началась реклама, то тут же закріть нафик все. Роботьі ютуба фиксируют, что ролик не смотрят, рекламу тоже, на контент не реагируют (коммент не пишут)а только заставляют работать в интенсивном режиме оборудование ютуба и начинают задвигать ролик подальше
"Молофья полилася..." (с) х/ф "Зелене слоненя"
Але потім: «Ми счітаєм, что крах Совєтского Союза бил самой тяжолой утратой 20-го века !!!!!»
Да хоть с козой, если коза согласная.
А вот блокировка именно этого канала - новость очень хорошая.
Я про существование этого канала не знал, но мне в Украине пропаганда этих ценностей не нужна. Так как гомосексуальное поведение - это следствие детских травм, а не ориентация.
об изнасиловании в 8-летнем возрасте - вероятнее всего, это тоже фантазии Бориса Михайловича. Но это лишний раз подтверждает его сексуальную ориентацию - пассивные геи очень любят фантазировать на темы их изнасилования в детстве и несчастной судьбы, вызывая тем самым жалость окружающих.
санкции ввели против него в 2014
а канал заблокировали в youtube только сейчас?
а кисель с бобрихой спокойно сидят в YouTube и "вещают" свои каналы
теперь еще вечерний подключился с своими "эфирами"
так это получается володина геть?) жирика
глав-педофила