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Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії складення присяги суддями, призначеними на посади, заявив, що служителі Феміди мають бути об'єктивними, незалежними і чесними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Від сьогодні кожен з вас є обличчям судової влади. І яким воно буде, залежить тільки від вас. Я вірю, що ви будете гідно носити високе звання судді. Завжди будете пам’ятати, що здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України", – сказав глава держави.

Президент вірить, що незалежність, об’єктивність, чесність і непідкупність, дотримання етичних норм, рівне ставлення до всіх сторін судового засідання, компетентність і старанність будуть головними та невід’ємними умовами щоденної дуже важливої, складної роботи суддів.

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"Важливо усвідомлювати, що в більшості випадків суд не лише розв’язує юридичний спір, а й вирішує подальшу долю людини. Тому суспільство та держава очікують, що кожне ваше рішення буде виваженим, справедливим і законним. Я впевнений, що завдяки цьому ви зможете найважливіше – змінити ставлення суспільства, ставлення громадян до слова "суддя". І воно завжди викликатиме в людей тільки дві емоції – це довіра та повага", – сказав Зеленський.

Глава держави назвав сьогоднішній день важливим для судової системи України, оскільки свою роботу відновлюють суди, які тривалий час не могли функціонувати належним чином через відсутність суддів. Він нагадав, що вперше з 2016 року в місцевих загальних судах будуть вершитимуть правосуддя понад 200 нових суддів.

Зеленський побажав суддям, щоб слова присяги сьогодні не були сказані вперше й востаннє.

"Нехай цими словами розпочинається кожен ваш день. Пам’ятайте їх щоразу, коли ухвалюєте рішення. Пам’ятайте їх щоразу, коли хтось пропонує вам заплющити очі на закон та намагається засліпити вас зображеннями Бенджаміна Франкліна", – резюмував президент.

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Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України 01
Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України 02
Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України 03
Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України 04
Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України 05

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) суд (11736) суддя (1589)


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Топ коментарі
+32
Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України - Цензор.НЕТ 3967
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28.07.2020 14:27 Відповісти
+28
Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины - Цензор.НЕТ 2787
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28.07.2020 14:17 Відповісти
+21
Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины - Цензор.НЕТ 9675
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28.07.2020 14:14 Відповісти
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да, да, они в курсе...
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28.07.2020 16:57 Відповісти
судья с присягой на голове - это нечто. даже при ющере такого не позволяли. теперь представьте, как этот судья презирает Зеленского (и всех его избирателей), и также государство Украина
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28.07.2020 17:02 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!
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28.07.2020 17:28 Відповісти
Вот так и президент должен представлять интересы Украины, а не олигархов, кумовьев и клоунов из 95-го квартала.
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28.07.2020 20:44 Відповісти
Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України - Цензор.НЕТ 11
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28.07.2020 17:34 Відповісти
все судьи идут по квотам или олигархов или бандитов или ментов,короче все уже туда заходят по коррупционным схемам и с них живут.
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28.07.2020 17:51 Відповісти
100%!
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28.07.2020 17:57 Відповісти
100%+++
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29.07.2020 12:30 Відповісти
скворечник в первом ряду впечатляет...
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28.07.2020 19:14 Відповісти
Даа, ложил он на присягу.
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29.07.2020 08:11 Відповісти
Достойно - это как? Так как угодно ЗЕленому ******?
Ах.
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28.07.2020 19:56 Відповісти
опа ну тепер буде "справжне правосуддя", так великий ЗеІДІОТ сказав!!!
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28.07.2020 20:03 Відповісти
"С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины".... Кто там говорил, что зеля перестал писать смешные тексты...
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28.07.2020 20:04 Відповісти
Де це зклкна пліснява побачила суддів? Там сидять одні корупціонери, уроди, негідники, тварюки, скоти, шахраї та якась шалупень. Скільки доль моломала, покалічила ця нечисть.
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28.07.2020 20:15 Відповісти
как смешно слушать зелю.....о чем это он?...как должны поступать судьи когда перзидент уже в начале своего избрания на каждом углу угрожает, что прийдет весна и будемо сажати?......специалист по посадкам, бляха- муха.......а судьям втюхивает, что они должны работать не по понятиям.....цинизм зашкаливает....
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28.07.2020 20:21 Відповісти
Волки рвут Украину

http://argumentua.com/stati/kriminal/korruptsiya КОРРУПЦИЯ | ВТР, 2020-07-28 08:35

http://argumentua.com/print/stati/volki-rvut-ukrainu-poka-zelenskii-voyuet-s-nichtozhnym-shariem Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України - Цензор.НЕТ 3754Версия для печати

НАБУ стало "последним окопом" в войне с преступностью в государстве.
Ведомство Сытника при всей его неоднозначности оказалось единственной независимой площадкой сопротивления уже сложившемуся консенсусу старых вожаков стаи и новых лиц из окружения Зеленского. Наивного гаранта Конституции свои же взяли в заложники, окончательно блокируя судебную реформу, пишет издание http://zn.ua/ ZN.UA .http://argumentua.com/stati/volki-rvut-ukrainu-poka-zelenskii-voyuet-s-nichtozhnym-shariem
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28.07.2020 23:10 Відповісти
Цікаво. По чому сьогодні посади судів? Єрмак трошки підзаробить.
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28.07.2020 23:20 Відповісти
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