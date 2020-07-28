Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії складення присяги суддями, призначеними на посади, заявив, що служителі Феміди мають бути об'єктивними, незалежними і чесними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Від сьогодні кожен з вас є обличчям судової влади. І яким воно буде, залежить тільки від вас. Я вірю, що ви будете гідно носити високе звання судді. Завжди будете пам’ятати, що здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України", – сказав глава держави.

Президент вірить, що незалежність, об’єктивність, чесність і непідкупність, дотримання етичних норм, рівне ставлення до всіх сторін судового засідання, компетентність і старанність будуть головними та невід’ємними умовами щоденної дуже важливої, складної роботи суддів.

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"Важливо усвідомлювати, що в більшості випадків суд не лише розв’язує юридичний спір, а й вирішує подальшу долю людини. Тому суспільство та держава очікують, що кожне ваше рішення буде виваженим, справедливим і законним. Я впевнений, що завдяки цьому ви зможете найважливіше – змінити ставлення суспільства, ставлення громадян до слова "суддя". І воно завжди викликатиме в людей тільки дві емоції – це довіра та повага", – сказав Зеленський.

Глава держави назвав сьогоднішній день важливим для судової системи України, оскільки свою роботу відновлюють суди, які тривалий час не могли функціонувати належним чином через відсутність суддів. Він нагадав, що вперше з 2016 року в місцевих загальних судах будуть вершитимуть правосуддя понад 200 нових суддів.

Зеленський побажав суддям, щоб слова присяги сьогодні не були сказані вперше й востаннє.

"Нехай цими словами розпочинається кожен ваш день. Пам’ятайте їх щоразу, коли ухвалюєте рішення. Пам’ятайте їх щоразу, коли хтось пропонує вам заплющити очі на закон та намагається засліпити вас зображеннями Бенджаміна Франкліна", – резюмував президент.

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