Маршрутний автобус з'їхав у кювет на Львівщині: постраждали сім пасажирів, зокрема 4-річна дитина, - поліція. ФОТО
Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Самбірському районі Львівської області, унаслідок якої семеро осіб зазнали травм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
За даними відомства, ДТП сталася сьогодні, 28 липня, близько 9:20 біля села Велика Озимина в Самбірському районі.
"Як попередньо встановили поліцейські, водій маршрутного автобуса БАЗ-А079 сполученням "Самбір-Дрогобич", 59-річний мешканець Самбора, на повороті не впорався з керуванням і з'їхав у кювет", - йдеться в повідомленні.
Так, унаслідок ДТП сім пасажирів автобуса, в тому числі і чотирирічна дитина, звернулися по медичну допомогу. Зараз їхні діагнози уточнюються.
За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.
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