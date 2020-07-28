Маршрутний автобус з'їхав у кювет на Львівщині: постраждали сім пасажирів, зокрема 4-річна дитина, - поліція. ФОТО

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди в Самбірському районі Львівської області, унаслідок якої семеро осіб зазнали травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, ДТП сталася сьогодні, 28 липня, близько 9:20 біля села Велика Озимина в Самбірському районі.

"Як попередньо встановили поліцейські, водій маршрутного автобуса БАЗ-А079 сполученням "Самбір-Дрогобич", 59-річний мешканець Самбора, на повороті не впорався з керуванням і з'їхав у кювет", - йдеться в повідомленні.

Так, унаслідок ДТП сім пасажирів автобуса, в тому числі і чотирирічна дитина, звернулися по медичну допомогу. Зараз їхні діагнози уточнюються.

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За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.