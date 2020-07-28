Дружина бізнесмена Сендзюка, який переказав 500 тис. до виборчого фонду Зеленського, претендує на посаду заступника голови АМКУ, - "Наші гроші"
На посаду першого заступника голови - держуповноваженого Антимонопольного комітету, згідно з інформацією НАЗК, претендує Ольга Музиченко. Вона є дружиною Сергія Сендзюка, який намагався пожертвувати 500 тис. грн на виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
Зазначається, що у відкритих джерелах немає жодної інформації про Ольгу Музиченко в контексті АМКУ, економіки чи юриспруденції. Водночас у декларації Музиченко вказано, що її чоловіком є Сергій Миронович Сендзюк.
"За даними Clarity-Project, у березні 2019 року Сергій Сендзюк пожертвував 500 000 гривень на виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Однак ці гроші йому було повернуто через порушення законодавства. Як встановив суд, Сендзюк на момент пожертви мав податковий борг у розмірі 1,5 тис. грн. І тому його оштрафували на 1190 гривень. Гроші Сендзюку повертали з рахунку ПП "Слуга народу" народного депутата Олександра Корнієнка", - йдеться в матеріалі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
7 обстрелов (2 минометы, 2 снайпер,
1 пулемет, 1 АГС и 1 что то крупное за 120 мм).
По всей линии.
О потерях пока нет данных.
Ашотама в Беларусі??
Таргана позбуваємося??
😁
после девятого.
Больше не пиши, с говном не разговариваю.
Иду в 3 свои офиса, там будем общаться с умными.
Жыве Беларусь!!!
Слава Украине!!!
Слава Украине!!!
============
Но в политику не лезь,это не твое.Там нужны хитрые и умные с пользой для страны.А от вас только вред.У вас только в диван пердеть хорошо получается.Такие как ты идиоты Лукадрыща и выбрали в 94-ом.
сами разберитесь у себя, чем умные советы давать и гадать.
не угадаете 9-го в лото, 10-го введет рашка войска и будете лаптями белорусские капустные щи хлебать в беловежской пуще
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/07/28/119155/turetskie-vojska-voshli-nakhichevan--erdogan-i-putin-peregovorili-po-telefonu.shtml
Армения и Рашка сейчас наверно в шоке..
https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev
Блискуче розслідування. Як Зеленські не платила податки і скуповувала розкішну нерухомість. Як мали від Коломойського гроші, вкрадені з Приватбанку. Вишенька на торті: кіпрськими фірмами Зеленських керує фанатка Путіна і русского міра! Обов'язково дивіться
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=FZzyQQXs4GQ&feature=emb_logo
NewСвинарчуки..
))
😁
🤗Даже можете застрелитца, утопитца, повеситца..
🤣
🤗
Гуляй лісом, остогид!!
🤗
Хамство на домену - ru..
🤣
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Миллион долларов. В этом году. Из бюджета. На съемки этого фильма. Мы правда можем это себе позволить? Это самая актуальная тема? Это правда так важно для страны воюющей 7 лет? Это для этого мы берем кредиты у МВФ?
http://sinua.dergkino.gov.ua/ua/film-ukrainian/show/298/nosorig.html
Афигеть! Вот это совпадение!
Хотя, о чем это я? Все и так уже давно так и делается, только непрозоро.
Должность через братика брали? Еще что то есть? Где с прайсом ознакомится? На сайте АП?