Дружина бізнесмена Сендзюка, який переказав 500 тис. до виборчого фонду Зеленського, претендує на посаду заступника голови АМКУ, - "Наші гроші"

На посаду першого заступника голови - держуповноваженого Антимонопольного комітету, згідно з інформацією НАЗК, претендує Ольга Музиченко. Вона є дружиною Сергія Сендзюка, який намагався пожертвувати 500 тис. грн на виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Зазначається, що у відкритих джерелах немає жодної інформації про Ольгу Музиченко в контексті АМКУ, економіки чи юриспруденції. Водночас у декларації Музиченко вказано, що її чоловіком є Сергій Миронович Сендзюк.

"За даними Clarity-Project, у березні 2019 року Сергій Сендзюк пожертвував 500 000 гривень на виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Однак ці гроші йому було повернуто через порушення законодавства. Як встановив суд, Сендзюк на момент пожертви мав податковий борг у розмірі 1,5 тис. грн. І тому його оштрафували на 1190 гривень. Гроші Сендзюку повертали з рахунку ПП "Слуга народу" народного депутата Олександра Корнієнка", - йдеться в матеріалі.

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