Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що не обговорює з керівництвом Національного банку України курс 30 грн/$1 і стимулювання інфляції.
Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки в Полтавську область, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи обговорюється з керівництвом центрального банку необхідність курсу 30 грн/$1 і стимулювання інфляції, передає Цензор.НЕТ.
"Такі питання з Нацбанком не обговорюються. Національний банк проводить власну монетарну політику", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр також уточнив, що зараз і уряд, і НБУ працюють над збереженням курсової та цінової стабільності.
"Нас цікавить розвиток промисловості, нас цікавлять інвестиції, але це не предмет дискусій про особливу емісії коштів і не предмет того, що курс має бути штучно занижений або завищений. Курс регулюється ринком", - підкреслив Шмигаль.
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А правление таки уже сейчас меняют, не смотря на все обещания ЗЕлупочка.
Пока доллар не дорогой,
Обыкновенные жулики, цены выше польских,
Мы поверили про промышленность,
Как же ...
В соответствии с Законами Украины, или чихая на закон?
Бюджет это - Закон! В бюджете доллар по 30.