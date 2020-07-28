Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що не обговорює з керівництвом Національного банку України курс 30 грн/$1 і стимулювання інфляції.

Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки в Полтавську область, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи обговорюється з керівництвом центрального банку необхідність курсу 30 грн/$1 і стимулювання інфляції, передає Цензор.НЕТ.

"Такі питання з Нацбанком не обговорюються. Національний банк проводить власну монетарну політику", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також уточнив, що зараз і уряд, і НБУ працюють над збереженням курсової та цінової стабільності.

"Нас цікавить розвиток промисловості, нас цікавлять інвестиції, але це не предмет дискусій про особливу емісії коштів і не предмет того, що курс має бути штучно занижений або завищений. Курс регулюється ринком", - підкреслив Шмигаль.

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