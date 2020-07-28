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Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються

Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що не обговорює з керівництвом Національного банку України курс 30 грн/$1 і стимулювання інфляції.

Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки в Полтавську область, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи обговорюється з керівництвом центрального банку необхідність курсу 30 грн/$1 і стимулювання інфляції, передає Цензор.НЕТ.

"Такі питання з Нацбанком не обговорюються. Національний банк проводить власну монетарну політику", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також уточнив, що зараз і уряд, і НБУ працюють над збереженням курсової та цінової стабільності.

"Нас цікавить розвиток промисловості, нас цікавлять інвестиції, але це не предмет дискусій про особливу емісії коштів і не предмет того, що курс має бути штучно занижений або завищений. Курс регулюється ринком", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Природа коливань на валютному ринку - психологічна, - заступник голови НБУ Сологуб

Автор: 

долар (538) інфляція (873) курс (1672) Шмигаль Денис (4643)


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Топ коментарі
+19
Шмигаль показав якого приблизно розміру фуй без солі буде їсти виборець Зеленського на середню сім'ю з трьох осіб:

Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются - Цензор.НЕТ 803
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28.07.2020 14:50 Відповісти
+3
Зебилы 🤢, курс 30 - это 👌 хорошо . Ваши «слуги «вас не бросят😜
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28.07.2020 14:51 Відповісти
+2
40?
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28.07.2020 14:52 Відповісти
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Шмигаль показав якого приблизно розміру фуй без солі буде їсти виборець Зеленського на середню сім'ю з трьох осіб:

Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются - Цензор.НЕТ 803
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28.07.2020 14:50 Відповісти
Зебилы 🤢, курс 30 - это 👌 хорошо . Ваши «слуги «вас не бросят😜
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28.07.2020 14:51 Відповісти
40?
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28.07.2020 14:52 Відповісти
Люблю оптимістів. Вони як діти.
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28.07.2020 14:53 Відповісти
....50-60 к Декабрю 2020
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28.07.2020 15:28 Відповісти
Тогда бубочка станет первым в мире президентом, который сбежит в Ростов со своими родителями
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29.07.2020 05:15 Відповісти
Правильно, чтобы было по 8 курс должен быть 32. Курс по 8 умножить на 4, тогда и будет правильным - 32...
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28.07.2020 14:52 Відповісти
угу. 4 - это священная цифирь у зелёной помойки.
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28.07.2020 15:04 Відповісти
А курс 130?
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28.07.2020 14:52 Відповісти
Только что сообщили что упал пассажирский самолет падение самолета видели в волынской области. Кому что либо известно?
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28.07.2020 14:53 Відповісти
кто сообщил?
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28.07.2020 15:05 Відповісти
Люди которые там проживают написали.
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28.07.2020 15:06 Відповісти
Где написали?
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28.07.2020 15:09 Відповісти
Иваничевский район, Волынской области. Самолет держал курс в сторону львовской области. Написали что был сильный взрыв от которого окна задребезжали и сильный рев самолета который как сообщили "падал" Когда я сказал включите камеру и снимите, то сказали что уже поздно снимать, так как самолет ушел с поля зрения. Сняли только шлейф после самолета, высота приблизительно 5 км. Спросил какой самолет? Сказали большой, вероятнее всего пассажирский. Это все что удалось выяснить.
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28.07.2020 15:24 Відповісти
Так же спросил - не было ли слышно звуков от падения самолета, сказали что не слышали.
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28.07.2020 15:30 Відповісти
пока везде тихо. крайний случай в субботу в Германии в городе Везель.
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28.07.2020 15:11 Відповісти
Помню в фильме Дело Румянцева был персонаж Шмыгло так вот Шмыгаль его чем-то очень напоминает ..
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28.07.2020 14:55 Відповісти
А Шмаркля говорил надо 30... только 30 покажет какой он великий правитель.
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28.07.2020 14:55 Відповісти
Пu3guт и глазом не шмыгнёт.
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28.07.2020 14:56 Відповісти
Люди слышали взрыв в небе. Говорят что взрыв был такой силы что окна задребезжали, после чего самолет начал стремительно падать.
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28.07.2020 14:56 Відповісти
Аха ха,так я вам и поверил...
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28.07.2020 14:56 Відповісти
значит надо скупать $
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28.07.2020 14:59 Відповісти
у них есть группа в телеграмме "Бакс по 30"
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28.07.2020 15:00 Відповісти
А есть группа "сосну каждому ЗЕбилу"?
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28.07.2020 15:11 Відповісти
Ага. Пока не сменили тихой сапой все правление НБУ, не обсуждаются.

А правление таки уже сейчас меняют, не смотря на все обещания ЗЕлупочка.
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28.07.2020 15:02 Відповісти
На самом деле все будет с точностью до наоборот.
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28.07.2020 15:11 Відповісти
Конечно не обсуждается. Задание поставлено, исполнитель его выполняет - обсуждения неуместны.
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28.07.2020 15:18 Відповісти
Курс не 30 и выше потому как есть что воровать,
Пока доллар не дорогой,
Обыкновенные жулики, цены выше польских,
Мы поверили про промышленность,
Как же ...
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28.07.2020 15:27 Відповісти
... Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются ... Раз сказал, что не обсуждается - значить уже все таки решили, а нам как всегда лапшу на уши вешают. Обычная практика чиновников на потоках у кормушки!
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28.07.2020 15:36 Відповісти
Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються - Цензор.НЕТ 5679
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28.07.2020 15:40 Відповісти
Национальный банк ведет собственную монитарную политику

В соответствии с Законами Украины, или чихая на закон?
Бюджет это - Закон! В бюджете доллар по 30.
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28.07.2020 15:47 Відповісти
Так а шо обсуждать, обсудили еще до назначения, щя просто детали согласовывают и думают как нацать 73% в рыло, шоб они еще и рады были.
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28.07.2020 17:04 Відповісти
Зеля сказал тридцать - значит тридцать!
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28.07.2020 17:12 Відповісти
Курс не обговорюється, а просто даються накази. Шмигаль, зеленим заявам нема віри.
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28.07.2020 18:20 Відповісти
А хто ще вірить словам клоунів які вдають з себе владу?
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28.07.2020 19:46 Відповісти
Очередное вранью этого барыги с рынка!! Шевченко и был поставлен вами ********, главой ЦБУ, чтобы сделать доллар по 30 грн., как просил ничтожный клоу- президент зеленский, и своё обещание шевченко выполняет!!
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28.07.2020 21:02 Відповісти
Ну и плю запуск станочка .забыл он добавить..
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29.07.2020 05:58 Відповісти
 
 