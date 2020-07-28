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Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі

Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі

Президент України Володимир Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України звернувся до голів церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії, помолитися за мир на українській землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Telegram написав глава держави.

"Сьогодні ми святкуємо важливий день для кожного українця – день, коли князь Володимир охрестив Київську Русь – Україну.

Всі ми шукаємо шлях до єдності і чомусь забуваємо, що насправді 1032 роки тому князь Володимир показав нам цей шлях – він об’єднав людей навколо цінностей добра, милосердя та любові до ближнього.

Віра завжди допомагала нашим предкам і нам у непрості часи. І мова не лише про виклики, що випадають на долю держави. Віра допомагає нам у звичайному людському житті – з його проблемами, випробуваннями, підніжками. Допомагає, коли ми гніваємося, розчаровуємось або опускаємо руки.

Ми завжди звертаємося до Бога, коли нам важко чи страшно. Іноді забуваємо дякувати, коли у нас все добре. Завжди просимо захищати наших батьків і дітей, оберігати коханих та близьких. І все це не обов’язково робити показово. Я впевнений: для того щоб Бог почув нас, потрібна не гучність, а щирість", - написав він.

Президент зазначив, що сьогодні ми не маємо права забувати чи нехтувати цінностями християнства: "Вони мають панувати як у наших словах, так і в наших вчинках. Без них неможливий рух на шляху до процвітання та бажаного миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну

"В цей день у храмах нашої країни здійснюються урочисті молитовні заходи. Я хочу звернутися до всіх глав церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії. Звернутися з проханням не як Президент, а як людина.

З проханням помолитися за мир на українській землі. За таку бажану тишу та повне припинення вогню на Донбасі. За те, щоб наші люди перестали гинути та отримувати важкі поранення. За те, щоб жахіття війни для України нарешті скінчилися. За те, щоб настав довгоочікуваний мир.

Сьогодні нам дуже потрібна спільна молитва за Україну. За Божу допомогу в усіх тяжких випробуваннях, заради мирного майбутнього нашої Батьківщини.

Боже великий, єдиний, нам Україну храни!" - написав Зеленський.

Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі 01
Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Хрещення Київської Русі (71)


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Топ коментарі
+20
ЗА МИР НЕ МОЛИТЬСЯ НАДО А ВОЕВАТЬ !!!
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28.07.2020 14:53 Відповісти
+14
Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле - Цензор.НЕТ 7599
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28.07.2020 15:00 Відповісти
+12
Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле - Цензор.НЕТ 9676
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28.07.2020 14:56 Відповісти
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Щось не видно щоб Зеленський сам ходив до церкви молитись, жодного фото або відео де Зеленський ставить свічки в храмі! Може він ходить в секту до свого кореша Апостола?
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28.07.2020 14:57 Відповісти
Бубочка іудей.
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28.07.2020 14:59 Відповісти
В інтерв'ю Зеленський сказав що він християнин, але відмовився казати до якої конфесії належить. Тому є обгрунтована підозра що він прихожанин тоталітарної секти Апостола, якого пов'язують з російськими спецслужбами!
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28.07.2020 15:02 Відповісти
В такому разі він скоріш за все прихожанин рпц Гундяєва, просто соромиться про це говорити.
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28.07.2020 15:06 Відповісти
Це було б не так стрьомно як належність Зеленського до тоталітарної секти Відродження Апостола-Мунтяна, якого канал Коломойського нещодавно викривав в оргіях під наркотою в Тайланді.
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28.07.2020 15:08 Відповісти
Я б не сказав що Гундяй менш стрьомний ніж Мунтян..
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28.07.2020 15:11 Відповісти
Обидва служать дияволу.
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28.07.2020 15:14 Відповісти
в синагоге съемка запрещена
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28.07.2020 15:09 Відповісти
ЗА МИР НЕ МОЛИТЬСЯ НАДО А ВОЕВАТЬ !!!
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28.07.2020 14:53 Відповісти
Ну воевать способны тольконастоящие мужики, а за этим нужно будет возить прицеп памперсов 🤣🤣🤣🤣🤣
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28.07.2020 15:37 Відповісти
и куда оно пойдет молиться???
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28.07.2020 14:53 Відповісти
Шо за вопрос. В синагогу конечно )))
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28.07.2020 14:55 Відповісти
В Ростовську синагогу.
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28.07.2020 14:59 Відповісти
Куда кадыров прикажет, туда и пойдет.
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28.07.2020 14:58 Відповісти
каким боком богопомазанный к крещению?
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28.07.2020 14:53 Відповісти
Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле - Цензор.НЕТ 9676
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28.07.2020 14:56 Відповісти
Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле - Цензор.НЕТ 7599
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28.07.2020 15:00 Відповісти
Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі - Цензор.НЕТ 1121
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28.07.2020 15:13 Відповісти
кем гордятся англичане? англосаксами виндзорами.
кем гордятся немцы? прусскими саксонами?
кем гордятся украинцы? финно-угорскими рюриковичами, которые убивали и насиловали их народ.
самый популярный финно-угр? конечно владимир, тот, который в говно вытер собственную религию украинцев и заставил силой верить в христа. 1/3 украинцев была убита за веру.
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28.07.2020 22:08 Відповісти
Огидний лицемір.
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28.07.2020 14:58 Відповісти
Угу..И в конце молитвы вместо "Аминь" говорить "Хамон".
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28.07.2020 15:25 Відповісти
Немає на чому молитись, українську землю жиди продали.
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28.07.2020 15:11 Відповісти
Ему что кокс со стиральным порошком размешали?
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28.07.2020 15:15 Відповісти
Помолилися за мир, після звільнення наших територій без капітуляції, і про те, щоб ти, ще до свого 43-річчя, пішов у відставку.
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28.07.2020 15:17 Відповісти
робить вигляд, що нічого не відбувається.
Звичайна хуцпа від віслюка
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28.07.2020 15:20 Відповісти
Я уверен: для того чтобы Бог услышал нас, нужна не громкость, а искренность", - написал он. после громких квартальных выступлений и насмешек над Украиной и ее народом ,что привело "зе" к власти пошли призывы к искренности...если искренность есть - ниразу в квартале и сейчас не звучала искренность о том.что рашист оккупант и враг Украины и ее народа.
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28.07.2020 15:20 Відповісти
Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі - Цензор.НЕТ 7340

Лучше бы Зеленский посмотрел этому ребенку в глаза, отец которого погиб на войне с парашей и помолился за душу убиенного, который защищал Украину!!!
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28.07.2020 15:22 Відповісти
Царство небесное воину, погибшего за Украину!
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28.07.2020 15:41 Відповісти
Сльози застилають очі.
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28.07.2020 18:17 Відповісти
Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі - Цензор.НЕТ 9975
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28.07.2020 15:39 Відповісти
Не покидает меня одна мысль: - А он и в правду верит, что кто-то читает его постики? В честность и искренность его слов? ну хоть убейте меня, НЕ ВЕРЮ! (Станиславский тихо в гробу переворачивается) ...
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28.07.2020 15:40 Відповісти
Владимир крестил Киевскую Русь а молиться в Украине?
К стати, Олег (вещий) основал москву за 100 лет до крещения.
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28.07.2020 15:43 Відповісти
моск-это мечеть с англ.
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28.07.2020 18:35 Відповісти
За ПЕРЕМОГУ за ПОМСТУ треба молитися,а не за капітулятивний мир.
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28.07.2020 16:09 Відповісти
Ото Бог нам поможет, особенно после гей-парадов в Киеве, вы уж что-то одно, или мы Крестоносцы, или мы за пи*оров. А то как бы наоборот, не разгневать Бога, своим лицемерием.
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28.07.2020 16:34 Відповісти
Каждый козлосвинь здесь думает- от его безбожной веры что-то в мире зависит.И какой из моск(мечеть) может быть Рус с Кия(русский)?Это самозванец оккупант и только,на подобие его зачмырённого озлобленного питерского крыса *****.
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28.07.2020 19:10 Відповісти
верно, определиться надо
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28.07.2020 22:54 Відповісти
Некрещеный, еврей, брехун и молится за мир на Украинской земле?????

Да пусть в Ростоае хреном на рояле сыграет - больше толку будет!
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28.07.2020 16:38 Відповісти
Бубочка что то в духовность ударился....
Страшновато от президента и главнокомандующего во время войны слышать слава - "верю", "надеюсь", "помолимся"....
Оно шизанулось? Или хочет потом на суде под дурку закосить?
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28.07.2020 16:52 Відповісти
Для зесуки лучше заказать отпевание
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28.07.2020 17:55 Відповісти
Так ОНО же иудей! Какое отношение ОНО имеет к православному празднику??? Или ОНО выхрест?
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28.07.2020 18:24 Відповісти
Виявилося Томос не такий вже і термос.1,5 роки знадобилося
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28.07.2020 22:18 Відповісти
артист однако...
сначала надо во грехах покаяться, а потом уже просить в молитве
безбожник, имхо
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28.07.2020 22:52 Відповісти
 
 