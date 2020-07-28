Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі

Президент України Володимир Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України звернувся до голів церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії, помолитися за мир на українській землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Telegram написав глава держави.

"Сьогодні ми святкуємо важливий день для кожного українця – день, коли князь Володимир охрестив Київську Русь – Україну.

Всі ми шукаємо шлях до єдності і чомусь забуваємо, що насправді 1032 роки тому князь Володимир показав нам цей шлях – він об’єднав людей навколо цінностей добра, милосердя та любові до ближнього.

Віра завжди допомагала нашим предкам і нам у непрості часи. І мова не лише про виклики, що випадають на долю держави. Віра допомагає нам у звичайному людському житті – з його проблемами, випробуваннями, підніжками. Допомагає, коли ми гніваємося, розчаровуємось або опускаємо руки.

Ми завжди звертаємося до Бога, коли нам важко чи страшно. Іноді забуваємо дякувати, коли у нас все добре. Завжди просимо захищати наших батьків і дітей, оберігати коханих та близьких. І все це не обов’язково робити показово. Я впевнений: для того щоб Бог почув нас, потрібна не гучність, а щирість", - написав він.

Президент зазначив, що сьогодні ми не маємо права забувати чи нехтувати цінностями християнства: "Вони мають панувати як у наших словах, так і в наших вчинках. Без них неможливий рух на шляху до процвітання та бажаного миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну

"В цей день у храмах нашої країни здійснюються урочисті молитовні заходи. Я хочу звернутися до всіх глав церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії. Звернутися з проханням не як Президент, а як людина.



З проханням помолитися за мир на українській землі. За таку бажану тишу та повне припинення вогню на Донбасі. За те, щоб наші люди перестали гинути та отримувати важкі поранення. За те, щоб жахіття війни для України нарешті скінчилися. За те, щоб настав довгоочікуваний мир.



Сьогодні нам дуже потрібна спільна молитва за Україну. За Божу допомогу в усіх тяжких випробуваннях, заради мирного майбутнього нашої Батьківщини.



Боже великий, єдиний, нам Україну храни!" - написав Зеленський.



