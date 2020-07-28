Працівники холдингу "Укрлендфармінг" під стінами ВАКС вимагають припинити терор проти підприємства

Сьогодні, 28 липня, близько трьох тисяч працівників одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" вийшли на мітинг з вимогою виконати остаточне рішення суду про закриття незаконної справи проти акціонера Олега Бахматюка і припинити терор проти підприємства.

Про це повідомляють Українські новини.

Аграрії вимагають припинити тиск на компанію і захистити їхні робочі місця, адже через невиконання САП та НАБУ остаточного рішення Печерського районного суду про закриття незаконно відновленої справи проти власника компанії "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка вже найближчим часом можуть закритися 6 птахофабрик, а 2000 людей можуть залишитися без роботи.

Працівники агрохолдингу стверджують, що НАБУ і САП умисно не виконують рішення суду через мотиви особистої помсти власнику компанії, і для цього свідомо з порушеннями подали апеляцію, хоча рішення Печерського суду є остаточним, а Вищий антикорупційний суд не є судовою інстанцією, яка може розглядати апеляцію, що підтверджено висновком Інституту держави і права ім.Корецького НАН України. Мітингувальники закликають суддів Апеляційної палати ВАКС діяти в межах закону і не підтримувати незаконний терор проти компанії, яка забезпечує роботою 27 000 українців і за останні 3 роки сплатила близько 7,7 млрд грн податків.

Нагадаємо, що ще 5 червня Печерський районний суд м. Києва, ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про відновлення справи проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка. Справа була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.