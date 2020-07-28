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Новини
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Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ

Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ

"Укртатнафта", що входить до орбіти інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського, вчергове намагається домогтися підвищення мита на імпорт нафтопродуктів, і цього разу вона просить Міненерго із 1 серпня запровадити спецмито на імпорт дизпалива з Росії в розмірі 8,46%.

Запровадження спецмита на імпорт дизпалива, якого домагається близька до бізнесмена Ігоря Коломойського "Укртатнафта", призведе до зростання цін на заправках. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Монопольне мито: хто постраждає від зростання цін на дизельне паливо", пише Гордон.

Агентство нагадало, що "Укртатнафта" цього разу просить Міненерго з 1 серпня запровадити спецмито на імпорт дизпалива з Росії у розмірі 8,46%.

За оцінками журналістів, найбільших втрат від запровадження спецмита і зростання цін на дизпаливо зазнають аграрний і гірничо-металургійний сектори, а також залізниця, які загалом споживають понад 40% дизельного палива у країні без урахування роздрібних продажів через АЗС.

Крім того, від запровадження спецмита постраждають роздрібні споживачі, оскільки ціни на дизельне паливо на заправках зростуть на 1,3 грн за літр, стверджують автори статті.

"Ще один сегмент, який відчує зростання цін, – роздрібні продажі ДТ на автозаправних станціях. За даними Держстату, у 2019 році обсяг реалізації "дизеля" в роздробі становив 1,04 млн тонн. Роздрібні ціни на ДТ після запровадження мита можуть підвищитися на 1,3 грн/літр", – повідомляє "РБК-Україна".

21 лютого "Укртатнафта", "Укрнафта" й "Укргазвидобування", контрольовані групою "Приват", а також НАК "Нафтогаз України" висунули вимогу негайно запровадити мито на дизельне паливо в розмірі 8,46% і до 2024 року підвищити його до 25,4%. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива і скрапленого газу, тобто відмовилася запровадити мито.

Автор: 

мито (1107) дизпаливо (1337)


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Топ коментарі
+16
Давайтє, дєлайтє іх разом!!! А ми поржом.
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28.07.2020 15:11 Відповісти
+16
Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ - Цензор.НЕТ 3514
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28.07.2020 15:21 Відповісти
+15
да но нефть стоила по 80 долл.
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28.07.2020 15:17 Відповісти
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Давайтє, дєлайтє іх разом!!! А ми поржом.
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28.07.2020 15:11 Відповісти
Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ - Цензор.НЕТ 3514
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28.07.2020 15:21 Відповісти
Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9113
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28.07.2020 15:51 Відповісти
Стопудово це зрада. От при Свиночолому дизель по 32грн/л - це була перемога!
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28.07.2020 15:12 Відповісти
да но нефть стоила по 80 долл.
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28.07.2020 15:17 Відповісти
Так это "барыга" её такой дорогой сделал.
Глянь как эта хренова "бостууга" переживает за игорьвалерича.
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28.07.2020 15:20 Відповісти
К тому же цена 32гр держалась не долго. У ЗЕбилов на все один ответ - порох виноват
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28.07.2020 15:27 Відповісти
Зебилы в любой теме способны хер Пороха в своей заднице отыскать....бостуга даже два способен.
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28.07.2020 15:33 Відповісти
Кстаті , а шо там ЄВРОБЛЯХЕРИ ? Шось притихли , мабудь все устраює ...
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28.07.2020 15:49 Відповісти
За 4000 долларов в школьной кассе это уже не актуально.Они за год насобирали столько.что на новых геликах рассекают.
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28.07.2020 15:59 Відповісти
барель в 2015 стоил 50-60 а сейчас 20-40
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28.07.2020 15:19 Відповісти
Опять тебе сывочолый в штаны срет? Уже ж твой хозяин полтора года у руля, может хватит кивать на поперечников,тем более порох оставил твоему господину полную казну,растущий ВВП и сильную армию,а порох получил после бегства янека войну,в казне 123тыс гривень,раздетую разоружению армию.
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28.07.2020 15:22 Відповісти
Народу нужно кровопускание и Свыночёлый как раз самый подходящий кандидат для смальца.
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28.07.2020 15:35 Відповісти
)))))))
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28.07.2020 15:39 Відповісти
Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9764
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28.07.2020 15:52 Відповісти
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28.07.2020 15:32 Відповісти
Не. Ну а чо?

Зебилы должны платить своему хозяину столько, сколько он захочет. Все логично. Они ж его сами выбрали.
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28.07.2020 15:14 Відповісти
Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6175
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28.07.2020 15:55 Відповісти
Это смотря как посмотреть, не вижу ничего плохого в введении как можно большей пошлины на товары с рашки, чем выше пошлин тем меньше будет желающих у них что либо покупать.
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28.07.2020 15:15 Відповісти
Зелохи, это уже покращення, или еще нет?
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28.07.2020 15:17 Відповісти
РосБізнеКонсалтінг каже , що Ігор Валерійович - непорядна людина , але для контингенту аудиторії рбк все українське є поганим . За смердюче своє пальне окупант намагається купити Україну .
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28.07.2020 15:18 Відповісти
Мы постоянно кричим о прекращении торговли с кацапами, но стоит захотеть сделать дополнительное препятствие на эту торговлю как поднимается крик о зраде.
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28.07.2020 15:19 Відповісти
Коломойский Всемогущий?
А давать врагу денег, милитаризм которого стоит на нефтепродуктах - преступление.
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28.07.2020 15:26 Відповісти
Схоже, що це єдиний спосіб достукатися до пустих макітр, в які кацапські пропагандони, через скиглення журнашлюх, з олігархічних каналів, 5 років гидили про зубАжіння та пів вареничка.
Вам ні на що буде купувати паливо у коломойського, він доведе вас до банкрутства, а потім ви. за копійки, продасте йому свою землю. То хто ж кого разом зробив? Ви нас, чи вони вас?
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28.07.2020 15:27 Відповісти
Отлично сказано!
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28.07.2020 15:40 Відповісти
))))))))
Так ты же сейчас сама скулишь, шо будет зубожиння и пиввареника.
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28.07.2020 15:49 Відповісти
казломойському зараз можна робити що заманеться
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28.07.2020 15:28 Відповісти
Это так мило читать: коломойский хочет ввести пошлину. Я куею )))
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28.07.2020 15:30 Відповісти
Ну это наверное теневой Министр автономной еврейской республики из колонии Московии
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28.07.2020 15:37 Відповісти
Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1053
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28.07.2020 15:56 Відповісти
зебилы, так кто и при ком "наживаеццанавайне"? чаво малчим?
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28.07.2020 15:38 Відповісти
У-у-у-ууу, хорошо-то как, зебилы, как вам новые цены? Запомните: обещать - не значит жениться!
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28.07.2020 15:38 Відповісти
Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ - Цензор.НЕТ 6089
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28.07.2020 15:39 Відповісти
благодарному внуку для радной бабушкі нічьо не жалко
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28.07.2020 15:40 Відповісти
Кто,кто этот поц,зебуины? Не хотите сами оплатить хуцпу-жадность этого о**евшего существа?
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28.07.2020 15:41 Відповісти
Я тоже хочу получить полтора миллиарда просто нахаляву. Вопрос-через сколько часов я окажусь на дурке?
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28.07.2020 15:42 Відповісти
Але-зебилье! Чего языки в сраки позасовывали?
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28.07.2020 15:46 Відповісти
Позорней заголовка нельзя было придумать?))))))))
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28.07.2020 15:46 Відповісти
А что?
Это - защита отечественного производителя!
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28.07.2020 16:16 Відповісти
как все уже достало всех! никак не нажрутся!а может повесить один раз,и стабилизируются все цены на газ,бензин,отопление,воду,и на 1000 справок,которые требуют
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28.07.2020 16:31 Відповісти
да пошлите этого алигарха накуй вместе с клоуном, достал уже своими хотелками.
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28.07.2020 16:41 Відповісти
 
 