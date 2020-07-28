Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ

"Укртатнафта", що входить до орбіти інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського, вчергове намагається домогтися підвищення мита на імпорт нафтопродуктів, і цього разу вона просить Міненерго із 1 серпня запровадити спецмито на імпорт дизпалива з Росії в розмірі 8,46%.

Запровадження спецмита на імпорт дизпалива, якого домагається близька до бізнесмена Ігоря Коломойського "Укртатнафта", призведе до зростання цін на заправках. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Монопольне мито: хто постраждає від зростання цін на дизельне паливо", пише Гордон.



Агентство нагадало, що "Укртатнафта" цього разу просить Міненерго з 1 серпня запровадити спецмито на імпорт дизпалива з Росії у розмірі 8,46%.



За оцінками журналістів, найбільших втрат від запровадження спецмита і зростання цін на дизпаливо зазнають аграрний і гірничо-металургійний сектори, а також залізниця, які загалом споживають понад 40% дизельного палива у країні без урахування роздрібних продажів через АЗС.



Крім того, від запровадження спецмита постраждають роздрібні споживачі, оскільки ціни на дизельне паливо на заправках зростуть на 1,3 грн за літр, стверджують автори статті.



"Ще один сегмент, який відчує зростання цін, – роздрібні продажі ДТ на автозаправних станціях. За даними Держстату, у 2019 році обсяг реалізації "дизеля" в роздробі становив 1,04 млн тонн. Роздрібні ціни на ДТ після запровадження мита можуть підвищитися на 1,3 грн/літр", – повідомляє "РБК-Україна".



21 лютого "Укртатнафта", "Укрнафта" й "Укргазвидобування", контрольовані групою "Приват", а також НАК "Нафтогаз України" висунули вимогу негайно запровадити мито на дизельне паливо в розмірі 8,46% і до 2024 року підвищити його до 25,4%. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива і скрапленого газу, тобто відмовилася запровадити мито.