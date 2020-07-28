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Кандидата на посаду міністра аграрної політики поки немає, але міністерство точно з'явиться, - Шмигаль

В уряді поки що немає кандидатури на посаду міністра аграрної політики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль журналістам під час робочої поїздки в Полтавську область, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Кандидатур немає, міністерство з'явиться", - сказав він.

За словами прем'єра, питання термінів створення Міністерства аграрної політики прив'язане до наявності кандидатури, а також до сесійної роботи Верховної Ради.

"Поки канікули у Верховній Раді не завершаться до вересня, очевидно, що розділяти міністерства не будемо", - додав він.

Водночас Шмигаль наголосив, що принципове рішення про те, що аграрна сфера повинна мати своє міністерство, ухвалено.

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Нагадаємо, в 2019 році уряд вирішив скасувати Міністерство аграрної політики і продовольства України і передати його функції Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України під керівництвом Тимофія Милованова.

Автор: 

Мінагрополітики (1566) Шмигаль Денис (4643)


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У нас вообще аграрной политики нет,в стране пиратствуют агрохолдинги и зернотрейдеры,скоро фермерам и единоличникам придет полный конец,задавят без крика и мата законами и обвалом в жнива цен на зерно.
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28.07.2020 15:16 Відповісти
Вся аграрная политика в ценах на рынках скоро пенсионеры ,да и не только они про аграрные продукты будут только читать и смотреть картинки ...
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28.07.2020 15:18 Відповісти
Кого ще не пристроїли до корита??🤔
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28.07.2020 15:19 Відповісти
Це вже 500 000 + робочих місць, чи мінус....
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28.07.2020 23:53 Відповісти
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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28.07.2020 15:22 Відповісти
Команда зебелів кричали перед виборами, що при Порошенко багато міністерств і вони їх зменшать, також і кількість чиновників. За рік находження при владі Зе збільшуються міністерства і чиновників як після доща. А може і звідси кадровий голод, а може не усі з "Квартала" не влаштовані на хлібне місця чи однокласники. Висновки: лів рука не знає що робить права, слова розходяться зі справами команди зеьілів.
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28.07.2020 15:23 Відповісти
Зелёная оптимизация.. бараны, вы всю землю продали.. или своё зеленоголовое стадо будете пасти вместе с министерством.. забыл про ваших однотуровых пособничков в этом антигосударственном деянии...
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28.07.2020 15:41 Відповісти
Шмыгаль, советую диистанцироваться от блазня, поскольку он уже сбитый летчик, а у тебя будут шансы.
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28.07.2020 16:02 Відповісти
 
 