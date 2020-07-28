Кандидата на посаду міністра аграрної політики поки немає, але міністерство точно з'явиться, - Шмигаль

В уряді поки що немає кандидатури на посаду міністра аграрної політики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль журналістам під час робочої поїздки в Полтавську область, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Кандидатур немає, міністерство з'явиться", - сказав він.

За словами прем'єра, питання термінів створення Міністерства аграрної політики прив'язане до наявності кандидатури, а також до сесійної роботи Верховної Ради.

"Поки канікули у Верховній Раді не завершаться до вересня, очевидно, що розділяти міністерства не будемо", - додав він.

Водночас Шмигаль наголосив, що принципове рішення про те, що аграрна сфера повинна мати своє міністерство, ухвалено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються

Нагадаємо, в 2019 році уряд вирішив скасувати Міністерство аграрної політики і продовольства України і передати його функції Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України під керівництвом Тимофія Милованова.