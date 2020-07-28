Зеленський призначив посла України в Хорватії Кирилича послом у Боснії і Герцеговині за сумісництвом

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив дипломата, посла України в Хорватії Василя Кирилича також послом Української держави в Боснії і Герцеговині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Глави держави.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом", - йдеться в указі президента №296/2020 року, оприлюдненому у вівторок на сайті президента.

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