Мораторій на стягнення житла зіграє на руку безвідповідальним боржникам, - економіст

Продовження мораторію на стягнення житла у валютних боржників може мати важкі соціальні наслідки, зокрема, тому що його перевагами скористаються ті особи, які здійснюють дорогі покупки, подорожують за кордон і при цьому не збираються погашати свої кредити.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мораторій на стягнення житла за валютними кредитами: захист позичальників або ведмежа послуга". Зокрема, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян зазначив, що такий крок від народних депутатів незабаром призведе до "соціальної асиметрії".

"На жаль, як показує практика (а вона тягнеться з 2014 року), ті, хто не хотіли платити, не будуть платити за будь-якого закону. Тому мораторій буде їм грати лише на руку. При цьому в нас у країні не працює елементарний моніторинг за такими боржниками. У результаті виходить, що відповідальні позичальники платять, віддаючи все до останньої копійки, а ті, хто не планував платити, продовжує здійснювати дорогі покупки або виїжджати за кордон, вважаючи, що вони якісь "особливі" та нічого нікому не винні. Таким чином, соціальна асиметрія таким рішенням лише посилюється, а не вирішується", - заявив він.

Також економіст розповів і про ефект дії такого мораторію і запропонував дієвий соціальний механізм, яким можна доповнити законопроєкт №3640. "Продовження мораторію, навпаки, скоріше зіграє антисоціально спрямовану політику. Тому зараз треба убезпечити тих, у кого дійсно немає можливості платити, і хто не робив значних покупок, зокрема на основі моніторингу їх витрат і доходів. В продовження, якщо б у нас працювала система "стеження", то ті, хто їздив по курортах повинен бути в першій черзі по поверненню кредитів. Створена ж "система кредитної дисципліни" без строків, умов і без чітко прописаної "букви закону" ні до чого хорошого не приведе", - зазначає Єгор Киян.