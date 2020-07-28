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Мораторій на стягнення житла зіграє на руку безвідповідальним боржникам, - економіст

Мораторій на стягнення житла зіграє на руку безвідповідальним боржникам, - економіст

Продовження мораторію на стягнення житла у валютних боржників може мати важкі соціальні наслідки, зокрема, тому що його перевагами скористаються ті особи, які здійснюють дорогі покупки, подорожують за кордон і при цьому не збираються погашати свої кредити.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мораторій на стягнення житла за валютними кредитами: захист позичальників або ведмежа послуга". Зокрема, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян зазначив, що такий крок від народних депутатів незабаром призведе до "соціальної асиметрії".

"На жаль, як показує практика (а вона тягнеться з 2014 року), ті, хто не хотіли платити, не будуть платити за будь-якого закону. Тому мораторій буде їм грати лише на руку. При цьому в нас у країні не працює елементарний моніторинг за такими боржниками. У результаті виходить, що відповідальні позичальники платять, віддаючи все до останньої копійки, а ті, хто не планував платити, продовжує здійснювати дорогі покупки або виїжджати за кордон, вважаючи, що вони якісь "особливі" та нічого нікому не винні. Таким чином, соціальна асиметрія таким рішенням лише посилюється, а не вирішується", - заявив він.

Також економіст розповів і про ефект дії такого мораторію і запропонував дієвий соціальний механізм, яким можна доповнити законопроєкт №3640. "Продовження мораторію, навпаки, скоріше зіграє антисоціально спрямовану політику. Тому зараз треба убезпечити тих, у кого дійсно немає можливості платити, і хто не робив значних покупок, зокрема на основі моніторингу їх витрат і доходів. В продовження, якщо б у нас працювала система "стеження", то ті, хто їздив по курортах повинен бути в першій черзі по поверненню кредитів. Створена ж "система кредитної дисципліни" без строків, умов і без чітко прописаної "букви закону" ні до чого хорошого не приведе", - зазначає Єгор Киян.

Автор: 

житло (1088) кредит (3858) мораторій (198)


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Топ коментарі
+9
Особенно таким должникам, как дЕрьмак и новій руководитель НБУ Шевченко.

Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...

Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ Шевченко составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
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28.07.2020 15:56 Відповісти
+8
Глава НБУ имеет задолженность по коммуналке в 1,5 млн.грн. !!! И долги по налогам более 230 тыс.грн. Новый вице-премьер -- бомж с годовым доходом в 7500 грн. и хреновой кучей долгов. Ермак имеет долги по коммуналке более 20 тыс.грн. и т.д. и т.п. Это государство их такими сделало или собственное жлобство?
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28.07.2020 16:02 Відповісти
+5
А кто такие БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНИКИ? И кто из них этих БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНИКОВ сделал? Не государство? А кто тогда? Эти БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ просто так не появляються в таком количестве, что бы государство уже целый закон под это готовило...
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28.07.2020 15:50 Відповісти
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скоты все банки давно по 50 раз гешефтом удавились на тех типа не возвратах 80% банков давно исчезло а долги рэкетирам коллекторам банда во власти передает по наследству во когда коллекторов будут пачками убвиать сразу весь интерес закончистя... и все сразу закроют и спишут...
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28.07.2020 15:47 Відповісти
должников банки не заставляли кредиты брать. Сами захотели.
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28.07.2020 16:03 Відповісти
А кто такие БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНИКИ? И кто из них этих БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНИКОВ сделал? Не государство? А кто тогда? Эти БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ просто так не появляються в таком количестве, что бы государство уже целый закон под это готовило...
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28.07.2020 15:50 Відповісти
Глава НБУ имеет задолженность по коммуналке в 1,5 млн.грн. !!! И долги по налогам более 230 тыс.грн. Новый вице-премьер -- бомж с годовым доходом в 7500 грн. и хреновой кучей долгов. Ермак имеет долги по коммуналке более 20 тыс.грн. и т.д. и т.п. Это государство их такими сделало или собственное жлобство?
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28.07.2020 16:02 Відповісти
Почитайте мой пост ниже... Надо понимать де-юре КТО ТАКИЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНИКИ... почему им дали эти кредиты и почему они не могут их вернуть.. А не одевать ЭТО на всех заемщиков - никчему не приведет.
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28.07.2020 16:18 Відповісти
Ці люди не знали, що національна валюта України - гривня? Дуже хитрі, хотіли зекономити в пару раз на оплаті відсотків порівняно з гривневими кредитами, наекономили на свою голову
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28.07.2020 20:44 Відповісти
Государство мешало им прочитать и обдумать все условия в договоре с банком?
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28.07.2020 16:04 Відповісти
Дожились, рбк печатают постоянно
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28.07.2020 15:51 Відповісти
Особенно таким должникам, как дЕрьмак и новій руководитель НБУ Шевченко.

Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...

Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ Шевченко составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
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28.07.2020 15:56 Відповісти
Сколько не плати зарплату - судаку всегда будет не хватать на коммуналку.
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28.07.2020 17:15 Відповісти
ЭКОНОМИСТ Егор Киян КОЗЕЛ И МУДАК...и **** редкая
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28.07.2020 15:56 Відповісти
Якщо навіть так,то можна кредити не платити?
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28.07.2020 16:12 Відповісти
Тебе нет, кацапская морда.
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28.07.2020 18:13 Відповісти
Прежде чем брать в долг, нужно запомнить и смириться: "Берешь чужие и на время - отдаешь свои и на-всег-да".
Если не смирился - не бери.
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28.07.2020 15:58 Відповісти
Немного не так... Прежде, чем ДАВАТЬ В ДОЛГ, банк должен проверить, а может ли заемщик вернуть эти деньги по таким % ставкам(в мин.100%) которые ОНИ хотят получить... И вот если банк принял решение ДАТЬ, а в последствии заемщик не смог поднять такие % и соответственно отдать кредит - то это проблемы БАНКА(кредитора)! Это ОНИ решили ДАТЬ деньги другого человека(вкладчика) и нашару нажиться на ЧУЖИХ деньгах(деньги вкладчика) как минимум 100% себе в карман, не вложив ни одной копейки своих средств... Вот это ЭКОНОМИКА Кияна и БИЗНЕСС ВСЕХ банков в Украине. Надо понимать, что существуют долги, которые надо списывать(и не только безнадежные) в случае например, если заемщик уже погасил 120% долга, а ему насчитали еще 300%... То как их платить?
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28.07.2020 16:14 Відповісти
Банк не сможет предсказать возможность возврата даже на 60%.
К примеру, в 2014г. у меня была зарплата 24 000 грн. (3 000$), в 2016 - 16 000 грн.
И всё равно банки сволочи! Берут депозиты под 16%, займы в иностранных банках и фондах под 4% годовых, а кредиты дают под 40-42%.
Завоеватели накладывали налог на завоеванных 10%, что бы они и не вымерли, но и не могли развиваться.
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28.07.2020 16:44 Відповісти
Ты пишешь чушь собачью. Ты можешь пнеду6адать курс доллара через год? И будет ли через год у тебя работа? А банк может? Вот поэтому, ВЕЗДЕ В МИРЕ есть институт залогов. И если на залог, кредитор не сможет наложить взыскание- то и кредитовать банки не будут. Вот поэтому банки у нас последние 6 лет не кредитуют, а покупают ОВГЗ.
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28.07.2020 18:13 Відповісти
Этот Егор вумный аж страх! Нахватался слов страшных и пужает людей: социальным механизмом, социальной асимметрией, антисоциальной политикой, мониторинг ИХ трат и доходов, система "слежения", "система кредитной дисциплины" по "букве закона".
Он где это все увидал? А буква закона ГДЕ? Карл ГДЕ ОНА? Я бы сказал...
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28.07.2020 15:58 Відповісти
То це він змусив усіх кредити брати?
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28.07.2020 16:13 Відповісти
А фулі?
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28.07.2020 16:00 Відповісти
Соросятина!...
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28.07.2020 16:04 Відповісти
Коля, сильней письку свою сжимай и вспоминай советских 60 копеек за доллар!
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28.07.2020 16:13 Відповісти
0,64 инвалютных рублей
При совке за валюту на руках даже расстреливали
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28.07.2020 16:31 Відповісти
Не прав ты. Зе скажешь скоро спасибо за 30 за бакс и 35 за евро. При этом з/п будешь искать на фасаде своих штанов.... а петику я бы сказал спасибо за курс по 15,84 (15.12.2014), 21,45 за бакс (26.08.2015), 25,7(31.01.2016), 25,8, (9.07.2017), 27,65(18.08.2018), 27.00(22.02.2019).
И это в условиях войны, нулевой армии, нулевой казны и разграбленной экономики попередниками.
Ну вот за это Пороху СПАСИБО!
Так что держитесь... то ли еще будет с ЗЕ@Cо..
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28.07.2020 16:34 Відповісти
...В результате выходит, что ответственные заемщики платят, отдавая все до последней копейки...
---
В этой фразе цель и смысл нашего государства. И мечта каждого властьимущего мракобеса, а также придворных иканамистов типа этого Егора. А ещё украинцы много едят.
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28.07.2020 16:14 Відповісти
Нет. Опять же не так... ОТВЕТСТВЕННЫЕ заемщики сейчас тоже не платят... их долги либо списывают, либо объявляют банкротом(бомжа), либо они платят по решению суда только тело кредита и РАЗУМНЫЕ на розсуд суду %... Ну както так...
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28.07.2020 16:38 Відповісти
А можно ли отключится от отопления если нечем платить? Нет, нельзя! Ну так поднимите цену на отопление в 10 раз, заберите у всех квартиры и потом сдавайте, вот и будет гешефт для партии брехунцов.
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28.07.2020 18:11 Відповісти
Помнится фраза Гафта из фильма Чародеи - ВЗЫСКАТЬ ПОСМЕРТНО... от эти дебилы доиграются ...
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28.07.2020 18:20 Відповісти
Якщо "дограються" до заборони позикового відсотку - це буде чудово!
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29.07.2020 14:19 Відповісти
 
 