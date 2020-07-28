За фактом підриву автомобіля і загибелі людини на базі відпочинку у Львівській області розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на одній із баз відпочинку у Львівській області. Унаслідок якого загинув 41-річний львів'янин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласного управління Нацполіції.

"Слідчі відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини кваліфікували злочин за п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України", - зазначено в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Зазначено, що на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група Мостиського відділення поліції, а також фахівці-вибухотехніки, кінологи і співробітники інших служб і підрозділів обласної поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вранці на одній із баз відпочинку на Львівщині вибухнув позашляховик Mitsubishi Pajero, є загиблий. ФОТО (оновлено)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на одній із баз відпочинку у Львівській області стався вибух, унаслідок якого загинула людина. На місці події правоохоронці виявили пошкоджений у результаті вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя.