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Київрада відкриває киянам і гостям столиці своє подвір’я для паркування автомобілів у вихідні та свята

Київрада відкриває киянам і гостям столиці своє подвір’я для паркування автомобілів у вихідні та свята

Київрада планує відкрити свій двір для загального користування, відповідне рішення прийняли столичні депутати 28 липня на пленарному засіданні Київської міської ради.

Про це йдеться на сайті Київради, передає Цензор.НЕТ.

"Кияни та гості столиці у вихідні та святкові дні зможуть використовувати територію у дворі адмінбудинку за адресою: вулиця Хрещатик, 36 для стоянки власних легкових автомобілів. Умова доступу до парковки Київради - наявність вільних місць і дотримання правил відвідування території. Не порушувати громадський порядок, зберігати чистоту, розміщувати автомобіль відповідно до розмітки", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 10% місць буде відведено для електромобілів, також у дворі передбачено зарядні станції для електромобілів і виділено місця стоянки для людей з інвалідністю.

Повідомляється, що заїзд буде відкрито з боку вулиці Пушкінської, місце для стоянки автомобілів у подвір’ї Київради буде, як планується, безкоштовним. Графік роботи - з 8:00 до 22:00.

У Київраді переконані, що таке рішення дозволить зменшити проблему з паркуванням у центральній частині міста.

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Автор: 

Київ (19643) Київрада (802) паркування (292)


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ВИталька, не стесняйся и кабинеты бомжикам раздай..
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28.07.2020 16:03 Відповісти
Одновременно закрыть все туалеты на Хрещатике.
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28.07.2020 16:23 Відповісти
 
 